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Yeni ApeCoin ve Axie Infinity Rakibi Olduğu İddia Edilen Altcoin

10:00
19 Nisan 2023
Coin Türk Yazar: Coin Türk
Okuma Süresi: 4 Dakika
Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.

DigiToads, oyna-kazan ve yatır-kazan özellikleriyle dikkatleri yavaş yavaş üzerine çekmeyi amaçlayan yeni bir kripto meme coin olarak tanımlanıyor.

Kripto endüstrisi dikkat çeken bir hızla genişliyor. Her gün, yenilikçi özellikleriyle sektörde devrim yaratmayı amaçlayan yeni bir firmanın ortaya çıktığı görülüyor. En popüler kazan-kazan kripto para birimlerinden ikisi olduğu düşünülen ApeCoin ve Axie Infinity’e, kazanç fırsatı yarattığı iddia edilen yeni bir meme-coin olan DigiToads’un rakip olabileceği iddia ediliyor.

DigiToads

Maskotu kurbağa olan DigiToads, ekibin açıklamalarına göre, sonsuz fırsatlar sunmayı amaçlayan bir metaverse olan ‘The Swamp’a katılıyor. TOADS bir oyna-kazan ve stake et-kazan meme tokenı olarak tanımlanıyor. Ön satışının başlamasından bu yana büyük bir ilgi kazandığı iddia edilen firmanın kripto para biriminin yatırımcılara iyi bir fırsat sunmayı hedeflediği de açıklamalar arasında yer alıyor.

Maskot Meme Yarışması:

Maskotlar genellikle bir kripto firmasının konuşlandırılmasından önce oluşturulur. DigiToads, maskota karar verme hakkının topluluğa ait olduğuna inandıklarını ifade ediyor. Bu nedenle firma, her kullanıcının bir maskot tasarlaması için bir yarışma düzenleyeceğini açıkladı. Maskot TOAD NFT’ye benzeyecek ve sunulan tasarımlar arasında en iyisi resmi maskot olarak seçilecek. Yarışmanın kazananını büyük ödüller beklediği de ifade ediliyor.

Token Ekonomisi:

Token ekonomisi, bir firmanın dayanıklılığı ve uzun ömürlülüğünde hayati bir rol oynayabilir. Sağlam bir mali sistemi olmayan herhangi bir firma ‘kanatları olmayan bir kuşa’ eşdeğer olarak nitelendiriliyor. Bu nedenle, ekibin iddiasına göre, DigiToads iyi düşünülmüş bir mali yapı kurduklarını ifade ediyor.

Firma %7 alım ve satım vergisi uyguluyor. Verginin %2’si deflasyonist bir faktör yaratmak için, %2’si NFT stake havuzunun idamesi için, %2’si hazineyi beslemek için ve kalan %1’i de likidite havuzu için kullanılacak.

NFT Staking Havuzu:

DigiToads, NFT’lerden bazılarını sanal ekosisteme sunduklarını ifade ediyor. Kullanıcılar, getiriler elde etmek için TOAD NFT’lerini stake edebilirler. Açıklamalara göre stakeli NFT’ler için ödüller bir TOADS tokenı şeklinde olacak. Bu ödüller, her işlemde toplanan %2 vergi ile  NFT stake havuzundan elde edilecek.

Token Burn:

TOADS sahiplerinin büyümeyi deneyimlemesini sağlamak için firma, açıklamalara göre, token için deflasyonist bir mekanizma oluşturdu. İşlem vergisinin %2’si, daha sonra ölü bir adrese gönderilen TOAD tokenlerini satın almak için kullanılıyor. Arttığı iddia edilen taleplerle birlikte mevcut tokenlerin eksikliği, görülen fiyat artışlarının arkasındaki itici güç haline gelmeyi amaçlıyor.

The Toad-Cade; Kazanmak İçin Oyna Oyunu:

DigiToads, her oyuncuya temel bir DigiToad’un verileceği sürükleyici bir oyna-kazan oyunu başlatıyor. Bu DigiToad’lar, kazananların cazip ödüller alacağı mevsimlik savaşlarda kullanılacak. Oyuncular karakterlerini besleyerek ve eğiterek yükseltebilirler.

DigiToad’ı beslemek için gereken yiyecekler TOADS tokenı kullanılarak satın alınabilir. Gıda maddelerinin satışı yoluyla firma tarafından elde edilen kâr, oyunculara ödül olarak verilecek. Kazancın %50’si oyuncuların en iyi %25’ine dağıtılacak. DigiToads eşit fırsatlara sahip bir dünyaya inandığını iddia ettiğinden, kârın %10’u tüm TOADS sahipleri arasında dağıtılacak.

Ön satış:

TOADS tokenı, şu anda Lilypad 4 aşamasında olan ön satışta 0,02 $ karşılığında satın alınabilir. Ön satışla ilgili dikkat çeken bazı hususlar arasında, ekibin açıklamasına göre, hak ediş süresinin olmaması, eksiksiz bir proje denetiminin gerçekleştirilmesi ve BTC, ETH, SOL, USDT, DOGE, TRX, SHIB, DAI gibi kriptoların ödeme şekli olarak kabul edilmesi yer alıyor.

Proje ile ilgili bilgi almak ve yatırım yapmak için websitesini ziyaret edebilirsiniz.

Apecoin ve Axie Infinity Karşılaştırması

Hem ApeCoin hem de Axie Infinity bir zamanlar dünya çapındaki yatırımcıların en iyi tercihi olarak nitelendiriliyor. DigiToads ekibinin iddiasına göre ise zamanla insanlar bu iki varlığın da son derece değişken olmakla kalmayıp gerçek dünyada kullanılabilir olmadığını fark etti.

Sonuç:

Ön satış söz konusu olduğunda, ekibin iddiasına göre, DigiToads yeni rekorlar kırıyor olabilir. ApeCoin ve Axie’nin popülerliğinin azaldığı ve DigiToads’un popüler hale geldiği iddia ediliyor. Bu, iddialara göre, öncelikle firmanın kripto alanındaki yatırımcılar için sayısız kapı açmasından kaynaklanıyor olabilir.

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Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.

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