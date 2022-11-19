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Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.

Siz değerli kripto severler için hazırlanan bu makalede 2022 yılında yeni çıkan coinler arasında en popüler kripto para birimi olan Dash 2 Trade kapsamlı bir şekilde ele alınıyor. Günümüzde hiçbir amacı olmayan, sadece ‘hype’ ile değerlenmiş olan birçok kripto para mevcut iken D2T gibi spesifik sorunları çözen güçlü projelerin gelecekte değerlenmemesi için herhangi bir sebep olmadığı iddia ediliyor.

Makalenin bu bölümünde Dash 2 Trade’in ne olduğundan ve nasıl satın alınacağından bahsediliyor.

Dash 2 Trade Nedir?

Dash 2 Trade (D2T), yatırımcıların kripto para biriminden kâr etmek için gereken araçlarla donatmayı amaçlayan halihazırda ön satışta olan bir kripto projesi olarak tanımlanıyor. Merkezi borsalarda alım satımı ve listelemeyi kolaylaştırmak için D2T tokeni, ERC standardını temel alır ve işlemlerde sıfır vergi içerir.

Ayrıca D2T, token talebini büyük ölçüde artıracak bir karar olan Dash 2 Trade platformu için üyelik satın almak için kullanılır.

Dash 2 Trade temel olarak 3 farklı paketi bulunur, bunlar:

Ücretsiz – Kullanıcıların Dash 2 Trade platformunu keşfetmesine ve zincir üzerindeki temel verileri görüntülemesine olanak tanır.

Başlangıç ​​(Aylık 400 D2T) – Çoğu özelliğe erişim izni verir, ancak içgörülere ve ölçümlere yalnızca sınırlı erişim sağlar.

Premium (Aylık 1.000 D2T veya Yıllık 9.600 D2T) – En üst düzey analitik araçlar dahil olmak üzere her Dash 2 Trade özelliğini sunar.

Dash 2 Trade, yapay zekâ destekli bir alım satım API’si ile stratejiler oluşturmak, çok sayıda kripto para birimi analizi, yaklaşan ön satış projeleri için bir puanlama sistemi, borsa listeleme monitörü ve hatta alıcı duyarlılığını ölçen bir metriğe dahi sahiptir.

Dash 2 Trade Nasıl Satın Alınır?

D2T, yukarıda kısaca bahsedildiği gibi halihazırda ön satış aşamasında olduğu için henüz doğrudan bir borsa üzerinden satın alamazsınız. Bu sebeple D2T satın almak için bir sanal cüzdana ve ETH ya da USDT’ye sahip olmanız gerekir.

Henüz bir sanal cüzdanınız yok ise MetaMask’i kullanabileceğiniz ifade ediliyor. Güncel olarak zaten D2T satın alabilmeniz için resmi internet sitesi üzerinde iki cüzdana izin veriliyor; MetaMask ve Wallet Connect.

Yazının bu bölümünde D2T’nin nasıl alınabileceği açıklanıyor:

1. Adım – MetaMask Cüzdanı Oluşturun

Öncelikle Dash 2 Trade tokenini satın alabilmeniz için MetaMask cüzdanınızın olması gerekir. MetaMask resmi internet sayfası üzerinden kolayca cüzdanınızı oluşturabilirsiniz.

2. Adım – Cüzdanınıza Ethereum ya da Tether Aktarın

Başarılı bir şekilde cüzdanınızı oluşturduysanız OKX gibi popüler kripto borsalarından birini kullanarak ETH ya da USDT satın almanız gerekir. Birçok yatırımcı KYC onayı yapmaktan çekinir fakat yüksek denetime tabii olan borsaların bu noktada tercih edilebileceği ifade ediliyor.

Bu sebeple gönül rahatlığıyla ETH ya da USDT satın alabileceğiniz iddia ediliyor. Satın alımı gerçekleştirdikten sonra MetaMask cüzdanınıza gönderimi gerçekleştirin.

3. Adım – D2T Satın Al

MetaMask cüzdanınızda ETH/ USDT’yi görüyorsanız her şey yolunda. Şimdi Dash 2 Trade internet sitesine girip cüzdanınızı internet sitesine bağlamanız gerekir. Eğer MetaMask eklentiniz var ise otomatik bir şekilde cüzdanınızı algılayacaktır.

Son olarak ne kadar miktar D2T satın almak istediğinizi belirterek satın alma işlemini onaylayabilirsiniz.

Dash 2 Trade Yatırımı Mantıklı Mı?

Kripto para analiz edilmeden satın alınmayacak kadar riskli yatırım araçlarıdır. Bu sebeple başta D2T olmak üzere bir kripto para birimi almadan önce mutlaka kapsamlı bir araştırma yapmanız öneriliyor. Dash 2 Trade’in gelecekte nasıl bir yol izleyeceği tamamıyla D2T ekibinin aksiyonlarına bağlıdır. Bildiğiniz üzere altcoinlerin fiyat hareketliliği Bitcoin’e %90 bağlıdır. Yani, BTC yükselirse altcoinler de yükselirken BTC düşerse altcoinler de düşer.

Durum böyle olduğu için altcoinlere yatırım yapmak BTC’ye oranla daha büyük risk içerir. Günümüzde ‘mizahi’ amaçla ortaya çıkan Dogecoin, Shiba Inu ve Pitbull gibi kripto para birimleri ‘hype’ ile muazzam bir büyüme yaşadı. Ekibin iddialarına göre bu büyümenin arkasında ne bir kaliteli altyapı var ne de ekibinin azmi bulunuyor.

Sadece Elon Musk gibi bilinen isimlerin bu kripto para birimleri hakkında tweetler atması bir fiyat artışına sebep oldu. Sonuç olarak herhangi bir amacı olmayan, sadece mizahi amaçla ortaya çıkan kripto paralar dahi yükselebilirken altyapısı sağlam olan bir projenin yükselmemesi için herhangi bir sebep olmadığı iddia ediliyor.

Dash 2 Trade Fiyatı

Ele alınan en başarılı kripto projelerinde olduğu iddia edilen Dash 2 Trade de ön satış yolu ile tokenini oldukça uygun fiyattan yatırımcılara dağıtıyor. Bu projeye yatırım yapmak isteyenler kripto para biriminin resmi web sitesini ziyaret edebilir ve ön satışa katılabilir.

Bu makale yazıldığı sırada, 1.666.000 dolarlık hedefe ulaşan D2T, şimdiye kadar token 3 milyon dolar toplamayı başardı. İkinci aşama da tamamlandığında 0,0513$ ile yatırımcılara sunulacak. Bu sebeple ucuz fiyattan D2T sahibi olmak isteyen yatırımcıların hızlı olması gerektiği dile getiriliyor.

Dash 2 Trade Ön Satış Aşamaları

Dash 2 Trade token ön satışının sonraki aşamalarının özetini aşağıda yer alan tabloda görebilirsiniz:

19 Ekim’de başlayan D2T ön satışının 2. aşamasının bitmesine sadece 42.992,455 D2T tokeni kaldı. Yani, bu tokenler satıldığı zaman 3. aşamaya geçilecek. Coinsniper ve SolidProof firmaları tarafından KYC doğrulaması yapılan bu projeye yatırım yapılabileceği iddia ediliyor.

D2T Token Ekonomisi

Yatırımcıların herhangi bir kripto para birimine yatırım yapmadan önce incelemesi gereken en temel unsur ilgili tokenin ekonomisidir. Likidite havuzu yeterli olan, private ve public sale oranları iyi bir şekilde ayarlanmış her projenin potansiyeli yüksektir. Bu sebeple herhangi bir coin analiz ederken token ekonomisini dikkatli bir şekilde inceleyin.

D2T token ekonomisini aşağıda net bir şekilde inceleyebilirsiniz:

Public Satış – %66,5 = 665 milyon D2T

Private Satış – %3,5 – 35 milyon D2T

Altyapı Çalışmaları – %15 = 150 milyon D2T

Strateji Çalışmaları – %5 = 50 milyon D2T

Likidite Havuzu – %5 = 50 milyon D2T

Etkinlik Havuzu – %5 = 50 milyon D2T

Toplam arzının 1 milyar D2T olan bu projenin token ekonomisi bu şekildedir. Ethereum zinciri üzerine kurulu olduğu için çevreye minimum miktarda zarar verdiği de hatırlatılıyor.

Dash 2 Trade Geleceği

2022 yılında ortaya çıkan ve halihazırda ön satışta olan bir projenin geleceği hakkında konuşmak oldukça yanlış. Sadece çıkarımlar ile kesin ifadeler kurmayı doğru değil ve yanlış karar almanızı sağlayabilir. D2T için gelecekte hangi fiyatta olacağını bilmemekle birlikte analistlerin iyi bir fiyat aralığında olacağını düşündükleri iddia ediliyor.

Yatırımcılara 3 farklı paket ile güncel piyasa içerisinde üst düzey bilgi vermesinden token ekonomisine kadar son derece başarılı bir altyapısının olduğu iddia ediliyor. Ekibin açıklamalarına göre halihazırda devam eden ön satış bittikten sonra hangi borsada listeleneceğini bilmemekle birlikte, genellikle listeleme sonrası fiyatı 3-5x oranında artış yaşar.

Ekibe göre sonuç olarak 2023-2024 yıllarına kadar eğer D2T büyük kripto borsalarında listelenmeyi başarabilirse 1-1,5$ aralığında fiyatlanabilir. Ek olarak yukarıda kısaca bahsedilen çevreye zararı olmama konusunun da D2T için oldukça önemli olduğu ifade ediliyor.

Günümüzde birçok yatırımcı kripto para birimlerine çok fazla güç kullandığı ve dünyaya zarar verdiği için yatırım yapmaktan çekiniyor fakat Ethereum ağında PoS güncellemesi geldiğinden itibaren Ethereum zinciri üzerine kurulu olan her proje (D2T dahil) çevreye karşı daha duyarlı hale gelmiştir. Tüm bu iyi özellikler bir araya gelince ekibe göre Dash 2 Trade’nin iyi bir performans gösterme ihtimali yüksek olabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.