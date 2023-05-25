Okuma Süresi: 5 Dakika

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.

İddialara göre tek seferlik bir fırsat olması beklenen Digitoads, şu anda kripto alanında şimdiye kadar büyük ilgi gören büyük bir ön satışta. Token fiyatları, satış öncesi aşama 7’ye geçerken %33 artışla 0,027 dolardan 0,036 dolara yükseldi. Bu da, iddialara göre, erken davrananların, token ana ağda piyasaya sürülmeden önce bile sermaye kazancı elde edeceği anlamına geliyor olabilir.

Digitoads

Digitoads, iddialara göre piyasada ilgi yakaladı ve sosyal alanlarında büyük bir takipçi kitlesine sahip. Digitoads’un cazibesi, ekibin iddialı açıklamasına göre, kullandığı amfibik takma addan ya da daha iyisi, geleneksel meme-coin’leri ve Ethereum ve Solana gibi daha modern hizmet coin’lerini geçebilme yeteneğinden kaynaklanıyor olabilir.

Onu meme-coin alanındaki diğer oyuncular için potansiyel bir tehdit haline getiren bir faktör de deflasyonist doğası olarak lanse ediliyor; bu da piyasada fiyatı istikrarlı ve yukarı doğru bir yörüngede tutmak için yeterli coin olmasını sağlamayı hedefliyor. Yatırımcılar ayrıca, meme-coin etiketi altında, kazan-kazan (P2E) oyunlarını, NFT’leri ve daha fazla gelir akışı sağlayan yüksek getirili havuzlarda stake etmeyi içeren yeni bir dünyaya adım atabilir.

İddialara göre coin, ICO’sunun dikkat çekme hızı nedeniyle piyasa beklentilerini aşmış olabilir. Şu anda, token piyasaya sürüldüğünde ilk katılımcılara kazançlar sunan satış öncesi teklifinde 3,2 milyon doların üzerinde para topladı.

Ekibin açıklamalarına göre şimdiye kadar, proje büyük bir büyüme geçiriyor ve şu anda devam eden teklifin, diğer kripto paralara sahip çeşitli yatırımcıların genişleyen erişimi nedeniyle daha fazla insanı davet etmesi bekleniyor. Örnek vermek gerekirse, DigiToads ön satışı yalnızca bitcoin’i (BTC) desteklemekle kalmıyor, aynı zamanda Tron (TRX) ve Shiba Inu (SHIB) gibi altcoinleri de kabul ediyor. İddialara göre çok aşamalı ön satışta TOADS satın almanın birçok yolu olması, token için büyük bir olumlu olabilir ve talebi daha da artırabilir. Bu da yalnızca erken atlayan yatırımcıların tokenı büyük bir indirimle alabileceği anlamına geliyor.

TOAD’ın Büyüme Etkenleri

Toads’u meme-coin alanında potansiyel olarak önemli bir oyuncu olmaya iten temel faktörler, kazanmaya oynamak, NFT’ler aracılığıyla web3’e odaklanmak ve çevre merkezli bir yaklaşım olarak lanse ediliyor. Yardımcı programlar kripto paraya bir omurga kazandırarak rekabetçi bir piyasada yaratılması zor olan dalgalara daha az bağımlı hale getirmeyi amaçlıyor.

Oyun ekosistemi, oyuncular tarafından toplanan ve hiçbir koşulda ölmemesi gereken kurbağalara sahiptir. Nihayetinde Digitoad’lar, oyundaki diğer kurbağalarla mücadelede önemli olan benzersiz özelliklere sahiptir. Kazanılan her savaş, daha fazla oyun kazanmak için daha fazla ekipman satın almak üzere yeni token havuzlarını etkinleştiren liderlik tablolarında görünme şansıdır. Oyun, gücü artırmak için yeni karakterler ve araçlar satın almaya yardımcı olan yerel bir token olan TOADS ile çalışır.

Oyun oynamanın ötesinde, bir başka fayda da, dijital varlıkların ana akım haline geldikleri zamandan bu yana kazandıkları popülerlikten yararlanmayı amaçlayan NFT yönüdür. NFT’ler 2020’den bu yana ana akım medyada yer alarak popülerlik açısından kripto paralardan sonra ikinci sıraya yerleşti.

İddialara göre DigiToads potansiyel gösterdi, bu da her alıcının devam eden ön satışta da sunulan 3.500 tokena zaten alışkın olduğu anlamına gelebilir. NFT’ler, ek ödüller veya diğer TOADS’lar için onları stake edebilen sahipler için para kazandıran başka bir yol olarak lanse ediliyor.

Digitoads’ın yapımcıları, kripto paranın büyümesini artırmak için uzun bir yol kat edecek olan yarışmaları da bir kanca olarak görüyorlar. Platform tarafından desteklenen etkinlikler sıradan kurbağaları içermez, ancak kazananların nadir bir başarı olan platin para kazanma şansına sahip olmalarını sağlar.

İddialara göre, DigiToad’un çevreyi koruma çabası, hakkında daha az konuşulan, ancak kriptonun geleceği açısından önemli bir açıdır. Kripto, daha fazla kripto parayı hayata geçirmek için kirli yakıtların kullanımını ortadan kaldırmada rolünü oynaması için büyük bir baskı altında.

TOADS işlemlerinden elde edilen %2,5’lik bir taahhüt, Amazon’daki ağaçlandırma çabalarını finanse ederek iklim değişikliğinin etkilerini azaltmaya yardımcı olmak için uzun bir yol kat edecek. Bu aynı zamanda diğer pek çok oyuncunun da çevre koruma çabalarına katılmasını tetikleyebilir.

Proje ile ilgili detaylı bilgilere websitesinden ulaşabilirsiniz.

Shiba Inu Rakibi

Shiba, DigiToads’un çalışma şeklinin tam tersi bir prensiple çalışan topluluk merkezli bir kripto paradır. Gerçekten de çoğu kripto para, tüm ekosistemi yatırımları değersiz hale getirebilecek bir akıştan korumak için sınırlı arz ilkesi altında çalışır. Shiba’nın DOGE ile birlikte piyasadaki en popüler meme coin’lerden ikisini oluşturması dikkat çekicidir; TOADS bu duruma meydan okumayı amaçlıyor.

İddialara göre spekülasyon ve Bitcoin’in piyasadaki canlı hareketi Shiba’nın itici güçleri olmaya devam ediyor. Mem coin’lere yeni bir soluk getiren Shiba, merkezi olmayan borsaları ve NFT’leri de destekleyerek, ortaya çıkmakta olan mevcut web3 yarışında onu değerli kılıyor.

Proje, 2020 yılında covid nedeniyle dünyanın kilitlendiği pandeminin ortasında başladı. Shiba büyük ilgi gördü ve hatta tüm kripto piyasasının değerini yükselten ünlülerin onaylarını aldı. Daha popüler olsa da, iddialara göre, Digitoads’ın önderlik ettiği çabalar yakında iki coin’in eşit olduğunu görebilir.

Digitoads Fiyatı

Digitoads, twitter platformunda yaptığı cesur bir açıklamada, sürekli kalmak için burada olduğunu ve indirimli ön satış tekliflerinin yakında sona ereceğini ifade etti. TOADS fiyatlarındaki %33’lük artış, ön satışın TOADS’ın 0,027$’a satıldığı 6. aşamadan TOADS’ın 0,036$’a satılacağı 7. aşamaya geçmesiyle gerçekleşiyor.

İddialara göre erken yatırımcılar, birinci aşamada yatırımlarının 0,01 dolardan arttığına çoktan tanık olmuş olacaklar ve lansman sırasında kağıt üzerinde %450’lik bir artış gerçekleştirmiş olacaklar.

Website – Twitter

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.