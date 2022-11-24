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Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.

Küresel iklim krizi tüm dünya ülkelerini çeşitli önlemler almaya mecbur bırakırken hem tüketiciler hem de şirketler, çevre dostu projelere gün geçtikçe daha fazla öncelik vermeye ve kaynak ayırmaya çalışıyor. Ön satış etkinliği tüm hızıyla devam eden IMPT.io projesi, native tokeni IMPT token ile çevre dostu coinler listesinde yerini alıyor ve hem markaların hem de tüketicilerin karbon ayak izini azaltma konusunda yardımcı olmayı amaçlıyor.

Yüksek enerji tüketim oranları ile sık sık gündeme gelen kripto para sektörü, çevre bilincine sahip yatırımcıların dikkatini çekmek ve kripto endüstrisinin gezegenimiz üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla doğa dostu kripto projeler üzerine yoğunlaşıyor.

Piyasadaki en yeni ve çevreci coin olarak nitelendirilen IMPT token ile ön satış etkinliğine devam eden IMPT projesi, karbon kredilerini bir dengeleme mekanizması ile yönetmeyi kolaylaştırmayı ve tüketicilerin gezegen üzerindeki karbon etkisini azaltmasına yardımcı olmayı hedefliyor.

Şeffaflığı ve gezegeni odak noktasında tutan IMPT projesi, yalnızca kripto projelere ilgi gösteren değil yatırım yaparken çevre bilinci ile hareket etmek isteyen yatırımcılara da hitap etmeyi amaçlıyor.

Çevreci Coin IMPT Token Yatırımcıların İlgisini Çekiyor

“Daha iyi bir gezegene katkıda bulunmak” ve “kirliliğin değil çözümün bir parçası olmak” sloganlarıyla hayata geçirilen IMPT projesinin native tokeni IMPT token, Ethereum Merge güncellemesi ile elektrik tüketimini yüzde 99 oranında azaltan Ethereum ağı üzerinde çalışan bir kripto para birimi olarak karşımıza çıkıyor.

Geleceğin hem en iyi kripto para birimlerinden biri olmayı hedefleyen hem de doğa dostu coinler listesinde yerini alan IMPT token, yenilikçi bakış açısıyla karbon emisyonunu azaltmaya odaklanıyor.

IMPT projesine, özellikle yenilenebilir enerji ve ormansızlaşma ile mücadele gayesi bulunan çevre dostu girişimleri destekleyen çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) bilincine sahip yatırımcıların büyük ilgi gösterdiği iddia ediliyor

Gezegen dostu projenin arkasındaki ekip, çevreyi iyileştirme ve sosyal sorumluluk bilincinin kazanç elde etmekle çelişmesinin gerekmediğini yatırımcılara göstermeyi hedefliyor.

Ekibin açıklamalarına göre çevreci coin IMPT token ön satış etkinliğinde çok kısa sürede toplanan milyonlarca dolarlık fon ise, bu hedefin gerçekleşmesine çok az zaman kaldığını ortaya koyuyor. Çevreye saygılı ve gezegeni önemseyen yatırımcıların adeta akın ettiği IMPT projesi, ön satış etkinliğinin ikinci aşamasında hızla ilerliyor ve IMPT tokenler beklenenden hızlı tükendiği ifade ediliyor.

3 Ekim’de başlayan ön satışın henüz dördüncü haftasına giren IMPT projesinde bugüne kadar toplanan fonlar 11 milyon doları aştı.

Tek bir sektöre bağlı kalmadan güvenli ve doğrulanabilir bir karbon dengeleme programı devreye almayı planlayan IMPT projesinde ön satış aşamalarının planlanan tarihlerden önce sonlanması ise, projenin en sürdürülebilir ve çevreci kripto projelerinden biri olarak yatırımcılar arasında heyecan yarattığı anlamına geliyor.

IMPT Token Ön Satış Etkinliği Hızlı İlerliyor

En popüler doğa dostu coinler arasında yer alan IMPT token ön satış etkinliği, üç aşama şeklinde yatırımcıların beğenisine sunulacak şekilde geliştirildi. IMPT tokenin toplamda 3 milyar adet token arzı bulunuyor ve ön satış etkinliğinde yatırımcılar bu arzın yüzde 40’ını satın alabiliyor.

Çevreye duyarlı yatırımcılar tarafından büyük ilgi gören etkinliğin ilk aşaması, belirlenen tarihten çok daha önce sonlandığından 26 Ekim tarihinde ön satışın ikinci aşamasına geçildi.

Birinci aşamada 600 milyon adet IMPT token satışa sunulurken yatırımcılar bu dilimde 1 IMPT token için 0,018 dolar ödedi.

Yapılan açıklamalara göre halen devam eden IMPT token ön satış etkinliğinin ikinci aşamasında yatırımcılar, 0,023 dolar karşılığında 1 IMPT token satın alma fırsatı yakalıyor. İkinci aşamanın 31 Ocak tarihinde veya ilk aşamada olduğu gibi bu dilim için ayrılan 660 milyon IMPT token tükendiğinde daha erken bir tarihte tamamlanması bekleniyor.

Projenin yol haritasına göre üçüncü ve son aşamada doğa dostu token IMPT tokenin fiyatının 0,028 dolar olması planlanıyor ve bu aşama için ayrılan 540 milyon adet token bulunuyor.

Sürdürülebilirlik gayesiyle hareket eden bir kripto projesi olarak çevreci coin IMPT token ön satış etkinliğinde ekibin iddialarına göre, yatırımcıların tokenin fiyatı artmadan satın alım yapabilmesi için acele etmesi gerekiyor. Nitekim yine ekibin iddialarına göre bugüne kadarki performansı göz önünde bulundurulduğunda dijital varlığın ön satışı, belirlenen tarihten çok önce sonlanacak gibi görünüyor.

Yatırımcıların Doğa Dostu IMPT Platformu Hakkında Bilmesi Gerekenler

Çevre dostu coinler arasında yer alan IMPT token ile iklim krizine çözüm getirmeyi planlayan IMPT projesinin karbon dengeleme platformu için daha şimdiden 10 binden fazla marka ortağı ile işbirliği yaptığı biliniyor.

Amazon da dahil olmak üzere çok sayıda perakende satış noktasıyla ortaklık anlaşması imzalayan ekibin iş birliğine gittiği markalar arasında Microsoft, LEGO, GameStop, River Island, Hekka, Udemy, Electrolux, Haus Labs by Lady Gaga gibi dünyanın önde gelen isimleri yer alıyor.

IMPT platformu internet sitelerine entegre edilebilen IMPT widget’ı aracılığıyla, bu markalardan alışveriş yapılması durumunda gezegeni kurtarmaya bir adım daha yaklaşılmasını sağlıyor.

Yapılan açıklamalara göre IMPT marka ortaklarından birinden her alışveriş yapıldığında iki durum söz konusu oluyor. Bunlardan birincisinde çevreci coin IMPT token cinsinden ödüller alınabilirken ikincisinde markalar, satın alma fiyatının belirli bir bölümünü IMPT tarafından seçilen doğa dostu projelerden birine yatırabiliyor.

Yapılacak yatırımın miktarı, marka ortağı olan kişi tarafından belirlenen satış marjına bağlı olacak şekilde, müşterilerin alışveriş yapmak istedikleri markalar arasından en etkili olanını seçmelerini mümkün kılıyor.

IMPT ekibi, desteklediği her projeyi detaylı bir şekilde inceliyor ve bu projeleri çevre dostu olup olmadığı, yaşamı değiştirme potansiyeli ve daha pek çok açıdan değerlendirerek derecelendiriyor.

IMPT projesinin yol haritasına göre mağaza alışverişlerinde ise bir uygulama kullanılarak daha sonra karbon kredileriyle değiştirilebilecek IMPT token kazanma imkanı bulunuyor.

Ekibin iddialarına göre projenin dikkat çeken temel özelliklerinden bir diğeri ise karbon kredilerinin dolaşımdan kaldırılmasını kolaylaştırmak olarak karşımıza çıkıyor. Proje ekibi bu sayede tamamen şeffaf süreçler ile karbon kredisi ticaretindeki hileli uygulamalara son vermeyi amaçlıyor.

IMPT Token Nasıl Çalışıyor?

IMPT projesi, enerji talepleri ile sık sık eleştirilen blok zinciri ağlarının gündemden düşmediği günümüzde, web 3.0 ve kripto yatırımcılarının çevre bilinci ile hareket etmesini teşvik eden devrim niteliğinde bir bakış açısı sunmayı amaçlıyor.

En doğa dostu coinler arasında yerini alan her bir IMPT token satın alındığında, bu bir karbon kredisine dönüştürülebiliyor.

Karbon kredileri, yatırım olarak satılabiliyor, elde tutulabiliyor veya karşılığında tamamen benzersiz NFT’ler satın almak üzere takas edilebiliyor.

Karbon kredileri ile takas edilerek alınan NFT’ler koleksiyon ürünü bir NFT karşılığında yakılıyor. IMPT projesinin NFT pazar yerinde 3 etkileşim seviyesi bulunuyor.

Seviye: Her kullanıcı kripto veya itibari para birimi kullanarak çevreci coin IMPT token satın alabiliyor. Kullanıcılar biriktirdikleri IMPT tokenler ile daha sonra blok zincirinde NFT’lere taşınan karbon kredini satın alabiliyor. Seviye: Platformun kullanıcıları, karbon kredisi tokenlerini pazar yerinde listeleyebiliyor ve işlem yapabiliyor. Karbon ayak izini azaltmak isteyen kullanıcılar, karbon kredilerini yakabiliyor veya bir yatırım aracı olarak elinde tutabiliyor. Seviye: Bir kullanıcı bir karbon kredisi tokenini yakmayı tercih ettiğinde piyasada alınıp satılabilen bir NFT elde ediyor.

Ekibin iddialarına göre zekice hazırlanmış yol haritası, önde gelen binlerce markayla yapılan iş birlikleri ve gezegeni gözeten çevre dostu yaklaşımıyla IMPT projesi, sürdürülebilirlik doğrultusunda hareket eden yatırımcıların mutlaka bir parçası olmak istediği fırsatlar sunuyor.

Karbon dengeleme programı ile fark yaratan çevreci coin IMPT token, hem doğa dostu coinler ile ilgilenen çevre bilincine sahip yatırımcılardan büyük ilgi görüyor hem de geleceğin en popüler kripto projelerinden birine aday olarak kazanç elde etme imkanı sağlıyor.

IMPT Proje Ekibinde Şeffaflık ve Uzmanlık Ön Planda

Neredeyse her gün yeni bir projenin görücüye çıktığı kripto para sektöründe yatırımcılar, dolandırıcılık ve hile korkusuyla zaman zaman tereddüt yaşayabiliyor. Şeffaflığı ön planda tutarak yatırımcıların sorabileceği her türlü soruya yanıt vermeyi ilke edindiği ifade edilen IMPT proje ekibi, bu sayede ön satış etkinliğinde hızlı ilerleyiş kaydediyor.

Tüm dolandırıcılık şüphelerinden arınmış olmayı garanti edecek şekilde akıllı sözleşme doğrulamasından geçen doğa dostu coin IMPT token, şeffaflığı ve yenilikçi bakış açısı sayesinde, yeni kripto projelerinin listelendiği ve görüntülenebildiği CoinSniper’da en çok oy alan token olarak da yatırımcıların dikkatini çekiyor.

IMPT ekibinin her detayı incelikle planlamış olmasının temeli ise iddialara göre üst düzey uzmanlığa dayanıyor. Projenin CEO koltuğunda, şirketleri iflastan kurtarmasıyla nam salmış profesyonel bir yönetici olan Denis Creighton oturuyor. Bilişim teknolojileri ve finansal hizmetler alanındaki 25 yıllık tecrübesiyle Creighton, IMPT projesinin sürdürülebilirlik ilkelerine bağlı kalarak hayata geçirileceğinin en büyük göstergelerinden biri olarak kabul ediliyor.

100 Bin Dolarlık Ödül Çekilişi

IMPT proje ekibinin son sürprizi, erken dönem yatırımcılarının katılmasına olanak tanıyan 100 bin dolarlık ödül çekilişi oldu. IMPT token ön satış etkinliğinin beklenenden çok daha hızlı ilerlemesini kutlamak isteyen ekip, bir dizi sosyal medya görevini tamamlayan ve çekiliş esnasında 100 dolar değerinde IMPT token tutan yatırımcılardan birine çekilişle tam 100 bin dolar değerinde IMPT token verileceğini açıkladı.

Gezegene fayda sağlamak ve aynı zamanda kazanç elde etmek isteyen yatırımcıların akın ettiği çekilişe, şu ana kadar 39 binden fazla katılım gerçekleştirildi. Giriş hakkı sınırı bulunmayan çekilişe katılmak için yatırımcıların tek yapması gereken 100 dolarlık IMPT token satın almak ve projenin sosyal medya hesaplarıyla etkileşime geçmek.

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.