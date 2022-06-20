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Blokzincir teknolojisi yaygınlaştıkça ve geliştikçe hayatlarımıza giderek daha fazla yakınlaşıyor. Özellikle son yıllarda DeFi ve NFT teknolojilerinin durmadan gelişmesi, gitgide daha fazla ana akım geleneksel yatırım kurumlarını, borsada işlem gören şirketleri ve sanat eserlerine, koleksiyon ürünlerine odaklanan profesyonelleri, endüstrinin hızlı büyümesini sağlayan blokzincir dünyasına çekiyor.

Blokzincir teknolojisinin ilk ve en başarılı uygulaması olan Bitcoin, piyasa değerine göre dünyanın ilk on finansal varlığı arasına girerek Facebook’un piyasa değerini bile geride bıraktı. Bitcoin, düşük yatırım eşiğine sahip bir merkeziyetsiz dijital varlık olduğundan hem kurumsal yatırımcılar hem de normal yatırımcılar, gelişiminin getirdiği fırsatlardan yararlanabilir.

Giderek daha fazla kripto para borsası gelişmekte olan endüstrinin fırsatlarından yararlanırken aynı zamanda sosyal açıdan da daha sorumluluk sahibi bir hale gelmekteler. Blokzincir teknolojisinin yanı sıra sahip oldukları kaynaklar ve etki ile sosyal sorumluluklarını yerine getirmeye başladılar ve aralarında ünlü küresel kripto para işlem platformu CoinEx de var.

Coinex basit ve pratik bir arayüze sahip ve oldukça iyi bir işlem deneyimi sunuyor. Acemi yatırımcıların işlem gerçekleştirmesi için çok uygun, tıpkı “Kolay Kripto İşlemler” marka sloganının savunduğu gibi. Birçok işlem platformu sürekli olarak kripto para listeliyor, yeni işlevler sunuyor ancak CoinEx ise tam tersi bir yol izliyor. CoinEx CEO’su Haipo Yang’ın da bir röportajda söylediği gibi: “CoinEx, ürün, listeleme ve müşteri hizmetleri olmak üzere üç alanda kripto işlemlerini kolaylaştıracak.”

Örneğin, CoinEx, ürün düzeyinde mümkün olduğunca kısıtlama uygulayacak, fonksiyonları gelişigüzel yığmayacak ancak işlevlerin yeterli ve kullanımı kolay olmasını sağlayacak. Kullanıcıların gerçek ihtiyaçlarını karşılamak için karmaşık ürünleri basit ürünlere dönüştürmeyi amaçlamaktadır. Aslında kripto para yatırımcılarının çok fazla süslü işleve ihtiyacı yoktur, çok fazla işlev olması yalnızca kripto işlemlerini daha da zorlaştıracak.

Ayrıca, giderek daha fazla önemsiz ve aldatıcı kripto paranın ortaya çıkması karşısında, bazı borsalar daha fazla işlem ücreti kazanmak için kripto para listeleme eşiğini düşürmeye devam ediyor, bu da yalnızca kullanıcıların hak ve çıkarlarına zarar veriyor. CoinEx ise uzun vadeli büyümeye odaklanır, kısa vadeli kârlar için kullanıcıların hak ve çıkarlarından ödün vermez. CoinEx ekibi, yüksek kaliteli kripto paraları inceleyip elemek için çok zaman harcarken, kullanıcıların riskleri filtreleyip korunmasına yardımcı oluyor.

Ayrıca birçok yatırımcı, özellikle de acemi yatırımcılar hala birçok sorunla karşılaşmaktadır. CoinEx müşteri hizmetleri de oldukça profesyonel, etkili ve sıcaktır. CoinEx’in tüm endüstri hakkında çok iyi bir anlayışa ve kavrayışa sahip olduğu görülebilmektedir.

CoinEx borsasının bünyesinde olan CoinEx Charity, topluma geri verme ve insanlara fayda sağlama gayesine sadık kalarak “Blokzincir ile Daha Güzel Bir Dünya” misyonunu üstlenmektedir. CoinEx Charity 2021’den beri, Filipinler, Nijerya ve dünyanın birçok yerinde art arda çeşitli yardım etkinlikleri gerçekleştirdi. Ayrıca, bu yıl 10 milyon USD’lik bir yardım fonu da kurdu. Küresel yardım alanında aktif bir şekilde yer alan CoinEx Charity, insani bakım, insani gelişim, eğitim, yoksulluğun giderilmesi, acil durum yardımı ve sağlık hizmetleri gibi birçok alana odaklanarak küresel yardımın gelişmesine yardımcı olurken, kendi sosyal etkisini kullanarak küresel yardıma katkıda bulunmaktadır.

CoinEx Charity Nijerya’da (Ortada yerel eğitim kurulunun başkanı yer alıyor)

CoinEx Charity’nin gerçekleştirdiği yardım etkinliklerine göz atalım.

CoinEx Charity, Aralık 2021’de Nijerya’daki Uniuyo Eğitim Hastanesi’ndeki çocuklara 700 bakım paketi bağışladı. Ocak 2022’de, Rai Tayfunu’nun vurduğu Filipinler’e kurtarma ekibi göndererek bağışta bulundu. Şubat 2022’de, İran’daki 100 yoksul aileye gıda paketleri tedarik etti. Nisan 2022’de Brezilya’nın yoksul bölgelerindeki çocuklara 500’den fazla Paskalya Bayramı hediyesi verdi.

CoinEx Charity Vietnam’da

CoinEx Charity, her zaman dünyanın dört bir yanındaki çocukların eğitimine önem verdiğini ifade ediyor ve bu yıl 26 Mayıs’ta, birçok okula kitap köşeleri oluşturmak ve kitap bağışlamak için dünya çapında bir kitap bağış etkinliği başlattı.

Resmi tanıtıma göre, CoinEx Charity’nin ilk iki kitap bağışı etkinliği 26 ve 28 Mayıs’ta Türkiye’nin Hatay (Antakya) ve Suriye’nin Şam şehirlerinde gerçekleştirildi ve 6 yerel okula yaklaşık 3.000 kitap bağışlandı. Ayrıca, her okulda kitap köşeleri oluşturmak için kitaplık satın alındı.

CoinEx Charity Malezya’da

CoinEx Charity’nin kitap bağışı etkinliği, haziran ayında Tayland, Vietnam, Endonezya, Nijerya, Malezya, Brezilya, Güney Kore, Hindistan ve Venezuela dahil 9 ülkeye ulaşacak. CoinEx Charity, tüm kitap bağışı etkinliği boyunca yaklaşık 11.000 kitap bağışlayacak ve yoksul çocuklara her zaman, her yerde tutkuyla okuyabilmeleri, öğrenebilmeleri için daha fazla ve daha iyi öğrenme alanları sağlayacak. Uçsuz bucaksız kitap denizinde, çocuklar hayallerini bulabilecek ve daha iyi bir geleceğe ulaşabilecekler.

CoinEx Charity Brezilya’da

Dünyaca ünlü bir kripto para borsası olarak CoinEx, her zaman “Blokzincir ile Daha Güzel Bir Dünya” misyonuna bağlı kaldığını belirtiyor. Basit ve pratik kripto para işlem hizmetleri sunarken kripto para endüstrisi için de önemli bir altyapı sağlamaktadır. Ayrıca, etki ne kadar büyük olursa sorumluluk da o kadar büyük olur. Toplumun bir üyesi olarak CoinEx, kendini geliştirip güçlendirirken, aynı zamanda topluma geri vermek için de hiçbir çabadan kaçınmamaktadır. CoinEx Charity aracılığıyla, insani gelişim, eğitim, yoksulluğun giderilmesi vb. gibi birçok alanda küresel yardımları geliştirmeyi amaçlamaktadır. Blokzincir teknolojisi aracılığıyla, kendi sosyal etkisini ve kaynaklarını kullanarak küresel yardımlara katkıda bulunarak, misyonunu ve sorumluluğunu ortaya koymakta, bizlere daha fazla sıcaklık yaymaktadır.

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