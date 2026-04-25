Yapay zekâ için tasarlanan kripto altyapısı finansın kurallarını değiştiriyor

Geleneksel finans sistemi, insanların sınırlarına ve alışkanlıklarına göre oluşturuldu. Ancak son dönemde yapay zekâ tabanlı yazılımların ekonomik alanda aktif rol almaya başlaması, bu insan merkezli finans düzeninin yetersiz kaldığını ortaya koyuyor. Kripto altyapı şirketi Alchemy’nin kurucu ortağı ve CEO’su Nikil Viswanathan’a göre kripto paraların asıl hedef kitlesi insanlar değil, makinelere dönüşen bu yeni ekonominin aktörleri olabilir.

İnsan merkezli sistemden makine ekonomisine geçiş

Bankaların belirli mesai saatlerine sahip olması, ödemelerin ülkelerle sınırlı tutulması ya da fiziki kimlik gereksinimi gibi unsurlar, geçmişte insan yaşamı esas alınarak şekillendi. Buna karşın yapay zekâ ajanları için bu tür gereksinimler anlam teşkil etmiyor; zira ne uyuyor, ne belirli bir ülkede ikamet ediyor, ne de şubelere gidiyorlar.

Viswanathan, yeni nesil ekonomik aktör olan bu ajanların 7/24 çalışabildiğine, internet üzerinden global ölçekte işlem yapabildiğine dikkat çekiyor. Klasik finansın sınırları, yapay zekâ tabanlı uygulamaların potansiyelini engelliyor.

“Tüm işlemler çevrimiçi yapılır ve doğal olarak küreseldir. Kripto, ajanların ihtiyaç duyduğu küresel para altyapısıdır.”

Kriptonun avantajı: programlanabilirlik ve esneklik

Alchemy, blockchain tabanlı uygulamalar geliştirmek isteyen yazılımcılara teknik altyapı sağlıyor; API’lar, node yönetimi ve veri servisleri sunarak şirketlerin blokzincir karmaşıklıklarıyla uğraşmadan ölçeklenebilir ürünler oluşturmasına imkân tanıyor. Bu yönüyle kripto paralar, kendi kimliğini yazılım olarak tanımlayan ajanlar için tasarlanmış bir ortam sunuyor.

Yapay zekâ sistemleri, çok küçük birimlerle, sınırlar ve saat kısıtlaması olmadan işlem yapmak istiyor. Kod yoluyla doğrudan para yönetimi, fiziksel altyapı ve kimliğe ihtiyaç olmadan mümkün olabiliyor. Kripto paralar da tam bu noktada sınırsız, sürekli açık çalışan bir finansal katman sağlıyor.

İnsanlar açısından zorlayıcı olan teknik detaylar —örneğin, gizli anahtarların yönetimi veya doğrudan kodlarla işlem yürütme— makineler için avantajlı hale geliyor. Çünkü yapay zekâ sistemlerinin dili sayılar ve kodlar. Kriptonun da temeli bu mantığa dayanıyor.

Geleceğin finansında rol dağılımı

Viswanathan, kriptonun insanlar için daha kullanıcı dostu hale getirilmeye çalışıldığını, ancak aslında yapısının insanlardan çok makineler için uygun olduğunu ifade etti. Bu durumu, geçmişte posta sistemiyle iletişimden e-postaya geçişe benzetiyor; elektronik iletim, makineler için optimize edilmiş ve bu sayede daha güçlü.

Vizyonunda ise yapay zekâ ajanları, kripto altyapısının üzerinde çalışacak; cüzdan yönetimi, işlem yürütme, sermaye akışını gerçek zamanlı olarak optimize etme gibi fonksiyonları kodlayarak otomatikleştirecek. İnsanlar da bu sistemin tepe noktasında, kendi varlıklarını daha etkin şekilde idare edebilecekler.

Geleneksel finans ile kripto paralardan oluşan bir temel üzerinde, ajans katmanı ve onun üzerinde de kullanıcı arayüzünün yer aldığı çok katmanlı bir model öngörülüyor. Bilgisayarların interneti çalıştırması ve insanların onu kullanması gibi, finans da ajanlar tarafından işletilecek.

“E-posta, posta sisteminden daha güçlü çünkü bilgisayarlar için tasarlandı. Kripto da aynı şekilde, makineler için üretilmiş bir altyapı.”