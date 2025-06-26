XRP’de Yatırımcıların Sayısı Artarken Solana’da Düşüyor

2024 Ekim ile 2025 Mayıs ayları arasında altcoin piyasasında dikkat çeken bir hareketlilik yaşandı. Bybit’in yayımladığı son rapora göre, bu dönemde XRP’yi elinde bulunduran yatırımcı sayısı neredeyse iki katına çıkarken, Solana’yı elinde tutanların oranında yüzde 35’lik bir azalma kaydedildi. Uzmanlar, yatırımcıların portföylerini XRP lehine yeniden şekillendirdiğini ve bunun önemli bir eğilime işaret ettiğini belirtiyor.

Yatırımcı Davranışlarında Değişim

Bybit’in 2025 ilk yarı verileri, XRP’nin yatırımcılar arasındaki oranının yüzde 1,29’dan 2,42’ye yükseldiğini gösteriyor. Aynı dönemde Solana sahiplerinin oranı ise yüzde 2,72’den 1,76’ya düştü. Bu değişim, XRP’ye yönelik artan güvenin ve olumlu beklentilerin önemli bir göstergesi olarak yorumlanıyor. Yatırımcıların bu seçimlerinde yasal ve düzenleyici alandaki gelişmelerin etkili olduğu düşünülüyor.

Rapor, XRP’ye gösterilen ilginin temel nedenlerinden birinin, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile devam eden yasal sürecin sona yaklaşması olduğunu belirtiyor. Ayrıca, XRP’ye dayalı bir ETF’nin onaylanacağına dair beklentiler de yatırımcı ilgisini artırıyor. Yatırımcıların portföy dağılımlarında bu gelişmelerin etkili olduğu paylaşılıyor.

Fiyat Hareketleri ve Piyasa Konumları

2024 Kasım ayında XRP, piyasa değeri açısından Solana’yı geride bırakarak üçüncü sıraya yükseldi. 2025 Ocak’ında ise XRP fiyatı kısa süreliğine 3,31 Amerikan Doları’na ulaştı. Bu değer, 2018’den bu yana görülen en yüksek seviye olarak kayıtlara geçti. Ancak bu artışın ardından volatilitenin de etkisiyle XRP’nin portföy payı Ocak’ta yüzde 5’e kadar çıksa da Mayıs ayında yeniden yüzde 2,42’ye geriledi.

Bybit’in yayınladığı rapora göre, Ocak ayındaki hızlı yükselişte ETF umutlarının ve piyasa eğilimlerinin etkisi öne çıkıyor. XRP yatırımcısı sayısındaki artış, kurumsal yatırımcılarında portföylerinde XRP’ye daha fazla yer verdiği bir döneme işaret ediyor.

Kurumsal Yatırımcıların Rolü ve Whale Aktivitesi

Kurumsal yatırımcıların Solana’dan XRP’ye doğru bir portföy rotasyonu gerçekleştirdiği gözlemleniyor. Analistlere göre, XRP’ye dair ETF başvurusunun, Solana ETF’sinden önce onaylanacağına dair beklentiler bu değişimi hızlandırdı. Ayrıca, Haziran 2025’te XRP cüzdanlarında 2.700’ü aşan büyük yatırımcı (whale) aktivitesi raporlandı.

Kripto para piyasasında genel olarak altcoin ETF’lerine yönelik olumlu hava, XRP’nin yükselişinde itici güç olarak öne çıkıyor. 2025 sonuna kadar birden fazla altcoin ETF’sinin onaylanabileceği öngörülüyor. XRP, bu süreçte hem bireysel hem de kurumsal ilginin sürdüğü nadir projelerden biri olarak dikkat çekiyor.

Bybit raporunda şu ifadeler yer aldı: “Kurumsal oyuncular arasında XRP lehine bir portföy rotasyonu gerçekleşiyor. Bu ilginin temelinde, XRP ETF başvurusunun yakın zamanda onaylanacağı beklentileri bulunuyor.”

Piyasa şartlarındaki dalgalanmalara rağmen, XRP’nin yatırımcı kitlesini artırmayı başardığı ve büyük kurumsal işlemlerin buna katkı sağladığı belirtiliyor. Pek çok analist ve piyasa yetkilisi, önümüzdeki dönemde ETF kararlarının piyasada etkili olmaya devam edebileceğini vurguluyor.

Yatırımcılara hitaben yapılan değerlendirmelerde, piyasanın hala volatil olduğu ve yatırım kararlarında yasal süreçler ile ETF onaylarının izlenmesi gerektiği aktarılıyor. XRP’nin gelecekteki performansının, düzenleyici gelişmelere ve piyasa dinamiklerine bağlı olarak şekillenebileceği öngörülüyor. Haber boyunca elde edilen veriler, portföylerde yaşanan kaymaların kripto para piyasasının dinamik yapısının bir yansıması olduğunu ortaya koyuyor. Yatırımcıların, olası ETF kararlarını ve büyük yatırımcı hareketlerini yakından gözlemlemesinin fayda sağlayabileceği düşünülüyor.