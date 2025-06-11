RIPPLE (XRP)

XRP’de Büyük Patlama! 24 Saatte Yüzde 1300 Arttı

Özet

  • XRP işlemlerinde 24 saatte yüzde 1300 artış kaydedildi.
  • ETF onayı ihtimali ise yüzde 87'ye yükseldi.
  • Uzmanlar gelişmeleri altcoin için olumlu sinyaller olarak değerlendiriyor.
İlayda Peker
İlayda Peker

Son 24 saat içinde, XRP Ledger üzerindeki ödeme işlem hacmi olağanüstü bir sıçrama kaydederek yaklaşık %1300 arttı. XRPScan platformunun açıkladığı verilere göre bu ani yükseliş, yatırımcılar arasında belirgin bir hareketliliğe yol açtı ve piyasa gözlemcileri tarafından önemli bir gelişme olarak yorumlandı. Artışın, XRP için bir borsa yatırım fonu (ETF) onayı ihtimalinin %87’ye yükselmesiyle aynı döneme denk gelmesi dikkat çekti. Uzmanlar, bu hareketliliğin XRP’nin gelecek performansına dair artan ilgi ve olası yeni gelişmelerin habercisi olabileceğini, ancak kısa vadeli dalgalanmalara da işaret edebileceğini belirtiyor.

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XRP Ledger İşlemlerinde Tarihi SıçramaETF Onay Olasılığı Yatırımcı İlgisini Artırıyor

XRP Ledger İşlemlerinde Tarihi Sıçrama

XRPScan’ın paylaştığı güncel veriler, XRP Ledger ağındaki toplam ödeme hacminin son bir günde benzeri görülmemiş seviyelere ulaştığını ortaya koydu. Platform, “Son 24 saatte XRP Ledger üzerindeki ödeme hacminde belirgin bir büyüme tespit edilmiştir” açıklamasını yaptı. Bu keskin artış, dijital para piyasasında geniş yankı buldu.

Söz konusu hacim genişlemesi, yatırımcılar ve analistler arasında XRP’nin yakın vadeli fiyat seyri ve genel piyasa değeri üzerine yoğun tartışmaları beraberinde getirdi. Bazı sektör yorumcuları, bu denli hızlı bir yükselişin sürdürülebilir olup olmayacağı konusunda temkinli yaklaşıyor ve yatırımcıları piyasa hareketlerini yakından izlemeleri konusunda uyarıyor.

ETF Onay Olasılığı Yatırımcı İlgisini Artırıyor

İşlem hacmindeki patlamanın zamanlaması, XRP için bir borsa yatırım fonu (ETF) onaylanma olasılığının %87 gibi yüksek bir seviyeye ulaşmasıyla örtüşüyor. Sektör analistleri, ETF beklentisinin yatırımcıların XRP’ye olan ilgisini ve güvenini önemli ölçüde artırdığını vurguluyor. Özellikle kurumsal yatırımcıların ETF’ler aracılığıyla kripto para piyasasına daha kolay erişim sağlama beklentisi, bu ilginin temel nedeni olarak görülüyor.

Piyasa analistlerinin bir kısmı, ETF ihtimalindeki bu olumlu seyrin, düzenleyici kurumların tutumunda yaşanan değişimler ve artan kurumsal kabulle ilişkili olduğunu düşünüyor. Ancak, onay sürecinin henüz kesinleşmediği ve mevcut koşulların dikkatle takip edilmesi gerektiğinin altı çiziliyor. Bu gelişme, genel kripto para piyasası için de yasal çerçevenin olgunlaşması anlamında olumlu bir sinyal olarak değerlendiriliyor.

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Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Mezunu, Kitap sever.
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