XRP Yükselişi ve 2023 Yılında Dikkat Çektiği İddia Edilen Kripto Para  

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.

Kripto piyasasındaki yükseliş eğiliminin henüz net olmadığı ve XRP gibi kripto para birimlerinin yatırımcılar arada bıraktığı iddia ediliyor. İddialara göre uzmanlar, XRP boğa koşusunu kaçıranların, etkileyici bir %150 artış sağlayacağı tahmin edilen bir blok zinciri ICO’su olan Rebel Satoshi’de umut verici bir yol keşfedebileceklerini öne sürüyor.

XRP Fiyat Tahmini

XRP Ledger, 19 Kasım’da iki yeni XLS spesifikasyonunu açıklayarak işlevlerini önemli ölçüde geliştirdi. Multiple Signer Lists olarak bilinen XLS-49d, hesap başına birden fazla imzalayan listesi için destek getirirken, NFToken Escrows 0051 olarak adlandırılan XLS-51d, defterin yaklaşık 4 milyon NFT‘sine hitap eden NFT emanetlerini tanıtarak yeteneklerini genişletiyor.

Bu çığır açan güncellemelere rağmen, XRP fiyatı bir gerileme yaşadı ve 19 Kasım’da 0,63 $’dan 29 Kasım’da 0,61 $’a düşerek %3,17’lik bir düşüşe işaret etti. Bununla birlikte, uzmanlar XRP’nin geleceği konusunda iyimserliğini koruyor ve boğa sezonu yaklaşırken Aralık ayının başında DeFi coin fiyatının 0,85 $’a yükselmesini bekliyor.

Buna karşılık, bazı piyasa analistleri 450 milyondan fazla XRP’yi içeren son balina faaliyeti nedeniyle kötümserlik besliyor. Bu önemli hareketle ilgili endişeler, XRP’nin değerinin Aralık ortasına kadar 0,50 $’a düşebileceği tahminlerine yol açtı.

Rebel Satoshi’nin Potansiyeli

Rebel Satoshi, kripto para dünyasının geleneksel normlarını bozan ve yalnızca bir meme token’ın sınırlarını aşan bir meme coin projesi olarak tanımlanıyor. Ekibin açıklamasına göre yerleşik normlara meydan okumayı ve topluluk güdümlü bir devrimi teşvik etmeyi amaçlayan bir hareketi, ideolojik bir değişimi temsil etmektedir. Proje, Satoshi Nakamoto’nun vizyoner kavramlarından ve Guy Fawkes tarafından somutlaştırılan isyan ruhundan esinlenmiştir.

Ekibin açıklamasına göre Rebel Satoshi’nin $RBLZ token’ı özünde dijital bir varlıktan daha fazlası olarak hizmet eder; merkezi kontrole karşı bir meydan okuma ethosunu sembolize eder. Bu ERC-20 tokenı, görevler, ödüller ve stake etme fırsatları sunan canlı bir ekosisteme açılan bir kapı görevi görerek topluluğu ortak değerler etrafında birleştiriyor.

İddialara göre Rebel Satoshi, finansal kazançların ötesinde, interaktif görevler, meme kültürü ve eğlenceli katılım yoluyla canlı ve ilgi çekici bir alanı teşvik eder ve yolculuğa mizah ve yoldaşlık katar. Stake2Earn programı, topluluk üyelerini $RBLZ tokenlarını stake ederek aktif olarak katılmaya davet eden ve önemli ödüller kazanırken ekosistemin istikrarına katkıda bulunan bu ethosun bir kanıtı olarak duruyor.

Şu anda, halka açık ön satışının Rebels Round 1’inde, Rebel Satoshi‘nin $RBLZ token’ı 0,013 $’dan sunuluyor ve bir büyüme potansiyeline işaret ettiği iddia ediliyor. RBLZ ön satışının ivmesi, erken benimseyenleri çekerek topluluğun coşkusunu ifade ediyor olabilir. Rebel Satoshi iddialara göre anlatıyı yeniden tanımlamaya devam ederken, blockchain ICO uzmanları ön satışın sonunda $RBLZ’nin 0,025 $’a yükselmesini ve erken yatırımcılara %150 ROI kazandırmasını bekliyor.

Website – Telegram

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.