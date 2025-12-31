XRP İçin ABD’de Kritik ETF Sinyali: Detaylar Beklenenden Farklı

Roundhill Investments’ın XRP odaklı ETF başvurusunu güncellemesi ABD’de kripto paraların geleneksel finansla ilişkisi açısından dikkat çekici bir gelişme olarak öne çıktı. 30 Aralık 2025 tarihinde ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) sunulan belge XRP’nin düzenlenmiş ETF stratejilerinde temel varlık olarak kabul edildiğini ortaya koydu. Ancak güncelleme bir spot XRP ETF’sini hayata geçirileceğini göstermiyor ve ETF doğrudan XRP tutmuyor. Yine de söz konusu adım XRP’nin düzenleme sürecinde geldiği noktayı göstermesi bakımından önemli bir eşik olarak kabul ediliyor.

Roundhill’in XRP Odaklı ETF Güncellemesi Ne Anlama Geliyor?

ABD merkezli varlık yönetim şirketi Roundhill Investments, 30 Aralık 2025 tarihli başvurusunda ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na Rule 485 kapsamında bir “post-effective amendment” sundu. Güncellenen belge XRP Covered Call Strategy ETF‘i için hazırlandı ve XRP’nin artık düzenlenmiş ETF stratejilerinde dayanak varlık olarak kabul edildiğini teyit etti. Bu yaklaşım kripto paraların ABD’deki finansal ürün ekosistemine entegrasyonu açısından kayda değer bir eşik olarak görülüyor.

Söz konusu ETF yapısı, doğrudan XRP coin’i satın almayı veya tutmayı hedeflemiyor. Bunun yerine XRP’ye bağlı diğer ETF’ler üzerinden türetilmiş opsiyon sözleşmelerinden prim geliri elde etmeye odaklanıyor. Böylece yatırımcılar XRP’nin fiyatındaki dalgalanmalardan düzenli gelir yaratmayı amaçlayan bir stratejiye erişim sağlıyor. Model fiyat yükselişine yönelik bir pozisyon almaktan ziyade volatiliteyi gelir unsuruna dönüştürmeyi hedefliyor.

Başvuruda yer alan kritik bir detay da güncellemenin operasyonel yapıyı değiştirmek için değil, yalnızca ETF’in piyasaya çıkış tarihini ertelemek amacıyla yapılmış olması. Bu ifade ETF’nin yapısal açıdan hazır olduğunu ve onay sürecinde teknik bir engel bulunmadığını gösteriyor.

Spot XRP ETF Beklentileri

Güncellenen dosya, XRP topluluğunda spot ETF beklentisini güçlendirmiş olsa da mevcut tablo bu yönde bir ürünün hemen devreye gireceğini göstermiyor. Roundhill’in tercih ettiği strateji XRP’nin fiyatının uzun vadeli yükselişine doğrudan yatırım yapmaktan ziyade, fiyat hareketlerinden düzenli gelir üretmeyi ön plana çıkarıyor. Bu yaklaşım daha temkinli ve gelir odaklı yatırımcı profiline hitap ediyor.

Buna rağmen gelişme Ripple tarafından geliştirilen XRP’nin düzenleme açısından belirli eşikleri geçtiğine dair güçlü bir sinyal olarak yorumlandı. Geleneksel finans ürünlerinde temel varlık statüsü kazanılması ilerleyen dönemde daha kapsamlı ETF başvurularının önünü açabilecek bir zemin oluşturuyor.

Haberin ardından XRP’nin fiyatında sınırlı bir hareketlilikle 1,87 dolar seviyelerinde işlem görüyordu. Piyasanın tepkisi sınırlı kalsa da söz konusu başvuru XRP’nin düzenlenmiş finansal ürünler içindeki konumunu güçlendiren bir adım olarak değerlendiriliyor.