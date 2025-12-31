RIPPLE (XRP)

XRP İçin ABD’de Kritik ETF Sinyali: Detaylar Beklenenden Farklı

Özet

  • Roundhill, XRP Covered Call Strategy ETF'i için yaptığı başvuruyu güncelledi.
  • Güncelleme spot XRP ETF’si anlamına gelmiyor ve ETF doğrudan XRP tutmuyor.
  • Gelişme XRP'nin düzenlenmiş ETF stratejilerinde temel varlık statüsü kazandığı yorumlarının yapılmasına neden oldu.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi

Roundhill Investments’ın XRP odaklı ETF başvurusunu güncellemesi ABD’de kripto paraların geleneksel finansla ilişkisi açısından dikkat çekici bir gelişme olarak öne çıktı. 30 Aralık 2025 tarihinde ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) sunulan belge XRP’nin düzenlenmiş ETF stratejilerinde temel varlık olarak kabul edildiğini ortaya koydu. Ancak güncelleme bir spot XRP ETF’sini hayata geçirileceğini göstermiyor ve ETF doğrudan XRP tutmuyor. Yine de söz konusu adım XRP’nin düzenleme sürecinde geldiği noktayı göstermesi bakımından önemli bir eşik olarak kabul ediliyor.

İçindekiler
1 Roundhill’in XRP Odaklı ETF Güncellemesi Ne Anlama Geliyor?
2 Spot XRP ETF Beklentileri

Roundhill’in XRP Odaklı ETF Güncellemesi Ne Anlama Geliyor?

ABD merkezli varlık yönetim şirketi Roundhill Investments, 30 Aralık 2025 tarihli başvurusunda ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na Rule 485 kapsamında bir “post-effective amendment” sundu. Güncellenen belge XRP Covered Call Strategy ETF‘i için hazırlandı ve XRP’nin artık düzenlenmiş ETF stratejilerinde dayanak varlık olarak kabul edildiğini teyit etti. Bu yaklaşım kripto paraların ABD’deki finansal ürün ekosistemine entegrasyonu açısından kayda değer bir eşik olarak görülüyor.

Söz konusu ETF yapısı, doğrudan XRP coin’i satın almayı veya tutmayı hedeflemiyor. Bunun yerine XRP’ye bağlı diğer ETF’ler üzerinden türetilmiş opsiyon sözleşmelerinden prim geliri elde etmeye odaklanıyor. Böylece yatırımcılar XRP’nin fiyatındaki dalgalanmalardan düzenli gelir yaratmayı amaçlayan bir stratejiye erişim sağlıyor. Model fiyat yükselişine yönelik bir pozisyon almaktan ziyade volatiliteyi gelir unsuruna dönüştürmeyi hedefliyor.

Başvuruda yer alan kritik bir detay da güncellemenin operasyonel yapıyı değiştirmek için değil, yalnızca ETF’in piyasaya çıkış tarihini ertelemek amacıyla yapılmış olması. Bu ifade ETF’nin yapısal açıdan hazır olduğunu ve onay sürecinde teknik bir engel bulunmadığını gösteriyor.

Spot XRP ETF Beklentileri

Güncellenen dosya, XRP topluluğunda spot ETF beklentisini güçlendirmiş olsa da mevcut tablo bu yönde bir ürünün hemen devreye gireceğini göstermiyor. Roundhill’in tercih ettiği strateji XRP’nin fiyatının uzun vadeli yükselişine doğrudan yatırım yapmaktan ziyade, fiyat hareketlerinden düzenli gelir üretmeyi ön plana çıkarıyor. Bu yaklaşım daha temkinli ve gelir odaklı yatırımcı profiline hitap ediyor.

Buna rağmen gelişme Ripple tarafından geliştirilen XRP’nin düzenleme açısından belirli eşikleri geçtiğine dair güçlü bir sinyal olarak yorumlandı. Geleneksel finans ürünlerinde temel varlık statüsü kazanılması ilerleyen dönemde daha kapsamlı ETF başvurularının önünü açabilecek bir zemin oluşturuyor.

Haberin ardından XRP’nin fiyatında sınırlı bir hareketlilikle 1,87 dolar seviyelerinde işlem görüyordu. Piyasanın tepkisi sınırlı kalsa da söz konusu başvuru XRP’nin düzenlenmiş finansal ürünler içindeki konumunu güçlendiren bir adım olarak değerlendiriliyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

XRP Coin 2026’da 5 Dolar Olacak Mı?

Ünlü Avukat John Deaton’ın Sessiz Hamlesi XRP’yi Tarihe Geçirdi: Neler Yaşandı?

Ripple’ın XRP’si İçin Büyük İddia: “Ethereum’dan Daha Olası”

XRP Fiyat Analizi: %4’lük Ralliye Rağmen XRP İçin Büyük Resim Hâlâ Düşüş Yönlü

Bitcoin ve Ethereum Satan Kurumsallar XRP ve Bu 2 Altcoin’den Aldı: 79.8 Milyon Dolar Getirdiler

XRP ve Cardano’yu Zorlayan Solana Örneği: Altcoin’ler İçin Kurallar Değişiyor

Yapay Zeka Modelleri XRP Coin’de Aynı Noktada Buluştu: Sırada Hangi Seviye Var?

TAGGED: , , ,
Bu Haberi Paylaş
Ömer Ergin
By Ömer Ergin Kripto Para Gazetecisi
Takip Et:
Paranın geleceği olduğuna inandığım Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiğim için çevrimiçi kripto para haberciliğine yöneldim. 8 yılı aşkın süredir sektörün içinde, merkezindeyim. Son 3 yıldır COINTURK'te kripto para gazeteciliği yaparak Türk kripto para yatırımcısına doğrudan kaynağından haber getiriyorum.
Bir Önceki Yazı Bitcoin’de Büyük Dönüşüm: “Kurumsallar Doğasını Bozdu”
Bir Sonraki Yazı Ünlü Yatırımcıdan Kripto Para Piyasası İçin 2026 Kehaneti: Bitcoin’i Unutun, Bu 2 Altcoin’e Bakın
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Shiba Coin (SHIB), Cardano (ADA) ve PEPE 2 Ocak Fiyat Hedefleri
Meme Token Teknik Analiz
Dogecoin (DOGE) Grafiğinde Kırılma, Fiyat Hedef Koşuyor, AVAX’a Ne Oluyor?
Avalanche (AVAX) DOGECOIN (DOGE)

Lost your password?