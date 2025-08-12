XRP ETF’leri Ethereum ETF’lerini Geride Bırakabilir mi? Dikkat Çeken İddia

Canary Capital CEO’su Steven McClurg, yaptığı son açıklamada XRP ETF’lerinin, gelecekte Ethereum $4,212.94 tabanlı ETF’lerden daha iyi performans gösterebileceğini ifade etti. McClurg’un bu değerlendirmeleri, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) XRP davasının resmi olarak sona erdiğini duyurmasının ardından geldi. SEC’in açıklaması, piyasada yatırımcılar açısından önemli bir belirsizliğin sona erdiği şeklinde yorumlandı. Özellikle bireysel ve kurumsal yatırımcıların XRP ile ilgili yasal risklerden arındığını düşünmeleri, konuya ilginin artmasını sağladı.

XRP ETF’lerinin Beklentilere Etkisi

Yapılan açıklamalara göre, XRP ETF’lerinin piyasaya sunulmasının ardından Ethereum ETF’lerinden daha fazla ilgi görebileceği değerlendirmesi sıkça dile getiriliyor.

Canary Capital CEO’su Steven McClurg, konuya ilişkin açıklamasında şu görüşleri paylaştı:

“XRP’nin ETF olarak işlem görmeye başlaması, Ethereum tabanlı ETF’lerden daha fazla ilgi görebilir.”

XRP ETF’lerinin öne çıkmasına gerekçe olarak, düzenleyici engellerin azalması ve davanın sonlanmasının yarattığı güven ortamı gösteriliyor. Ayrıca, bu süreçte yatırımcıların XRP’nin potansiyel değer artışına odaklandığı belirtiliyor.

SEC’in Davayla İlgili Açıklamaları

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), XRP davasının resmen sona erdiğini ve bu kararın yatırım ortamındaki belirsizliği ortadan kaldırdığını bildirdi. SEC açıklamasının ardından, XRP ile ilgili ürünler ve finansal araçlara yönelik beklentilerde kayda değer bir artış yaşandığı gözlemlendi.

SEC’in konuya ilişkin değerlendirmesi şu şekilde:

“Davanın sona ermesiyle birlikte XRP üzerindeki yasal süreç tamamlanmış ve piyasadaki soru işaretleri ortadan kaldırılmıştır.”

Bu gelişmeyle birlikte, yatırımcıların gelecekte XRP ETF’lerine daha fazla ilgi gösterme olasılığı gündeme geldi.

Hem Canary Capital CEO’sunun değerlendirmeleri hem de SEC’in resmi açıklaması, piyasada XRP tabanlı ETF’lerin geleceği hakkındaki beklentileri şekillendirmiş görünüyor. Özellikle yeni yatırımlar ve ürün geliştirme süreçlerinde XRP’nin ön plana çıkacağı yönünde tahminlere yer veriliyor.

Analistler, ETH ETF’lerine kıyasla XRP ETF’lerin piyasada daha hızlı kabul görebileceği, bunun nedeninin ise son yasal gelişmeler ve davanın kapanmasının verdiği güven olduğu görüşündeler. Ancak yatırımcıların nihai tercihleri, yine de piyasa koşullarına ve düzenleyici faktörlere bağlı olacak.

Yasal sürecin sona ermesiyle birlikte XRP üzerindeki olası risklerin azaldığı düşünülüyor. Bu durumun, hem bireysel hem de kurumsal yatırımcılar nezdinde XRP tabanlı yeni finansal ürünlere olan ilgiyi artırabileceği aktarılıyor.

Sektör temsilcileri ise ETF ürünlerinin başarısının yalnızca yasal süreçlere bağlı olmadığını, aynı zamanda genel piyasa koşulları, yatırımcı ilgisi ve global eğilimler gibi faktörlerin de etkili olacağını belirtiyor.

Sonuç olarak XRP ETF’lerinin ilerleyen dönemde piyasada önemli bir konum elde edebileceği öne sürülüyor. Ancak analistler, bu tür beklentilere temkinli yaklaşılması gerektiğine dikkat çekiyor ve yatırımcıların güncel gelişmeleri yakından takip etmesinin önem taşıdığını vurguluyor.