XRP Avukatı 10 Kat Fazla BTC Tutuyor, Yapay Zeka Altcoini Twitter’da Dikkat Mi Çekiyor? 

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.

Ripple-SEC yasal savaşındaki savunuculuğuyla tanınan ünlü avukat John Deaton, geçtiğimiz günlerde Ripple’ın yerel kripto para birimi XRP’den on kat daha fazla Bitcoin’e sahip olduğunu paylaştı. BTC’nin artan popülaritesiyle birlikte, kripto topluluğundaki tartışmalar, web3 projeleri ve yaratıcıları için bağış toplamayı basitleştirmek üzere stratejik olarak uyarlanmış, yapay zeka odaklı bir üst düzey DeFi proje jetonu olan BorroeFinance hakkında yoğunlaşıyor olabilir.

Hukuk Savunucusu Bitcoin’i Tercih Ediyor

John Deaton, Ripple’ın hukuki meselelerine dahil olmasına rağmen, samimi sosyal medya paylaşımları aracılığıyla Bitcoin’in yatırım portföyünde sahip olduğu önemli değeri vurguladı.

XRP sahipleri adına SEC’e karşı bir dava başlatan Deaton, düzenleyicinin iddialarını eleştirdi ve yasal çabalarına olan güveninin ve etkilenen XRP sahipleriyle dayanışmasının bir göstergesi olarak davadan sonra XRP varlıklarını artırdı.

Ripple’ın kripto sektöründeki tartışmalı konumunu kabul etmekle birlikte Deaton, Bitcoin’e olan bağlılığını da sürdürüyor. Ripple’ın itibarını eleştirirken, özellikle daha geniş kripto alanı için bir tehdit oluşturduğunda, hükümetin aşırı erişimine meydan okumanın öneminin altını çiziyor.

Deaton’ın Bitcoin varlıklarına ilişkin açıklaması, Bitcoin’i diğer kripto para birimlerine kıyasla güçlü bir şekilde tercih ettiğinin altını çiziyor. Önde gelen bir kripto avukatı olarak, hem Bitcoin hem de Ripple’ın yasal savaşına bakış açısı, düzenleyici eylemlerin kripto endüstrisi üzerindeki potansiyel yansımalarına ışık tutuyor ve tüm kripto alanının korunması için savunuculuk yapma ihtiyacını vurguluyor.

BorroeFinance ($ROE) Yapay Zeka ve NFT’ler

BorroeFinance ($ROE), yapay zeka ve NFT’leri harmanlayarak merkezi olmayan finans (DeFi) alanında bir niş oluşturmayı hedflediğini iddia ediyor. Fon yaratma modeli, işletmelerin gelecekteki faturaları alınıp satılabilir NFT’lere dönüştürmesine olanak tanıyarak hızlı likiditeye farklı bir boyut katıyor olabilir.

BorroeFinance ($ROE), Web3 piyasa katılımcılarının gelecekteki abonelik kazançlarını ve gelir akışlarını NFT olarak basarak ve bunları indirimli fiyatlarla yatırımcılara sunarak sermayeye erişmelerini sağlayan, yapay zeka odaklı bir finansman pazarı olarak işlev gören yeni bir DeFi projesi olarak tanımlanıyor.

Web3 topluluğunun üyeleri, BorroeFinance’ın pazar yeri aracılığıyla gelecekteki yinelenen gelirlerini non fungible tokenlere (NFT’ler) dönüştürebilir. Kendini tipik blok zinciri şirketlerinden ayırdığını iddia eden BorroeFinance, yatırımcıların ve önemli sahiplerin (balinalar) yerel $ROE kripto para birimini biriktirmesiyle kripto endüstrisi uzmanlarının ilgisini çekmiş olabilir.

En iyi DeFi projeleri ve NFT sektörleri sürekli bir evrim geçirirken, Borroe’nun yenilikçi yaklaşımı onu pazarda olumlu bir şekilde konumlandırıyor olabilir.

BorroeFinance ($ROE), altcoin fiyatının 0,0175 $ olarak belirlendiği 3. ön satış aşamasında ve %77’den fazlası şimdiden ilgi görüyor olabilir.

BorroeFinance, ekibe göre özünde yapay zeka destekli bir NFT pazarı etrafında dönmekte ve geliştiricilerin, yaratıcıların ve Web3 meraklılarının beklenen yinelenen kazançlarla bağlantılı ilk sermayeyi güvence altına alabilecekleri bir alan yaratmaktadır. Bu stratejik hamle iddialara göre yalnızca DeFi’nin genişlemesini desteklemekle kalmıyor, aynı zamanda bu dinamik ortamda fon yaratma dinamiklerini de yeniden şekillendiriyor.

Ekibin açıklamasına göre BorroeFinance’in $ROE’si, istikrarlı bir değer deposu olma potansiyelini vurgulayan deflasyonist özelliklere sahiptir. Token tutmayı teşvik etmek, gereksiz harcamaları caydırmak, kıtlığı artırmak ve yaygın benimsemeyi teşvik etmek için hazırlanan $ROE, uzun vadeli sürdürülebilirliğe odaklanan bir tasarıma sahiptir.

Açıklamalara göre güvenlik konusundaki kararlılığını vurgulayan BorroeFinance, kapsamlı bir akıllı sözleşme denetiminin ardından BlockAudit’ten bir uyumluluk sertifikası aldıktan sonra analistler tarafından yeni başlayanlar için dikkat çeken kriptolardan biri olarak tanımlandı. Bu başarı, platformun güvenilirlik konusundaki itibarını pekiştiriyor olabilir.

Şirketin şeffaflığa olan bağlılığı, akıllı sözleşme adresine kamuya açık erişim sağlayarak, kullanıcıların sözleşme bütünlüğünü doğrulamasına ve güvenli işlemler sağlamasına olanak tanıyarak daha da belirgin olabilir.

Presale – Telegram – Twitter

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.