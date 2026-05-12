Wells Fargo Ether ETF’lerini 2026’nın ilk çeyreğinde Yüzde 60’ın üzerinde artırdı, Bitcoin fonlarındaki ağırlığı korudu

ABD’nin büyük bankalarından Wells Fargo, 2026’nın ilk çeyreğinde Ether bağlantılı borsa yatırım fonlarına (ETF) olan yatırımlarını kayda değer oranda artırdı. Banka ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) sunduğu son raporda, hem Bitcoin hem de Ether ETF’lerinde çeşitli değişiklikler gerçekleştirdiğini bildirdi. 1852 yılında kurulan Wells Fargo, dünyanın en köklü ve büyük finansal kuruluşlarından biri olarak ABD ve küresel piyasada geniş bir müşteri portföyüne hizmet veriyor.

Ether ETF’lerine yönelim devam etti

Wells Fargo’nun yayınlanan 13F raporuna göre, Ether ETF’lerindeki pozisyonlar 2025’in dördüncü çeyreğine kıyasla ciddi şekilde yükseldi. Banka, BlackRock’ın iShares Ethereum Trust ETF’sinde (ETHA) yaklaşık 672 bin olan payını 2026’nın ilk çeyreğinde 1,1 milyonun üzerine taşıdı. Bu artış, ETHA tarafında %63,5’lik bir büyüme anlamına geliyor. Ayrıca Bitwise Ethereum ETF’teki (ETHW) hisseleri de 186 bin seviyesinden 257 binin üzerine çıkarak %37 oranında yükseldi.

Banka Ether ETF’lerindeki ağırlığını artırmasına rağmen, Ethereum fiyatının aynı dönemde ciddi şekilde değer kaybettiği biliniyor. CoinGlass verilerine göre Ethereum, 2025’in son çeyreğinde %28, 2026’nın ilk çeyreğinde ise %29 oranında düşerek iki çeyrek ardışık değer kaybı yaşadı. Ayrıca, spot Ether ETF’lerden üç ay üst üste toplamda yaklaşık 769 milyon dolarlık çıkış yaşandı.

Wells Fargo’nun güncel raporunda, “Ether ETF’lerindeki pozisyonlar çeyrek sonunda önceki döneme göre anlamlı ölçüde yükseldi; Bitcoin ETF varlıklarında ise daha dengeli bir hareket gözlendi.” ifadesine yer veriliyor.

Tüm bu tabloya rağmen banka, 2026’nın ilk çeyreğinde Ether ETF’lerinde toplamda 21,5 milyon dolarlık pozisyon taşıdı. Bunun 17,6 milyon dolarlık kısmı ise ağırlıklı olarak ETHA ETF’sine ait.

Bitcoin ETF’leri ve strateji hisselerinde değişim

Wells Fargo portföyünde Bitcoin bağlantılı ETF’ler nispeten güçlü pozisyonunu korudu. Banka, iShares Bitcoin Trust ETF’de (IBIT) yaklaşık 250 milyon dolarlık varlığa sahip oldu ve bu miktar, Bitcoin ETF varlıklarının büyük bölümünü oluşturdu. Diğer taraftan Bitwise Bitcoin ETF Trust’ta (BITB) %24, Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF’de (BTC) ise %41 oranında artış kaydedildi. Ancak IBIT’teki hisse miktarı hafifçe azaldı.

Wells Fargo ayrıca kripto bağlantılı şirket hisselerinde de köklü değişiklikler yaptı. Michael Novogratz’ın yönetiminde olan Galaxy Digital şirketindeki hisselerini 2,5 milyon seviyesinden 78 binin altına indirerek neredeyse tamamen çıkış yaptı. Bu büyük satış, yaklaşık 54,7 milyon dolarlık pozisyonun azaltılması anlamına geliyor.

Buna karşılık banka, Michael Saylor’ın yönettiği ve kamunun elindeki en büyük Bitcoin portföyüne sahip olan Strategy şirketindeki yatırımını ciddi biçimde artırdı. Bankanın Strategy’deki hisseleri çeyrek başında 322 bin seviyesindeyken, çeyrek sonunda 726 binin üzerine çıkarak yaklaşık %125 oranında büyüdü. Bu da toplamda 41,6 milyon dolarlık yeni bir pozisyon eklendiği anlamına geliyor.

Kripto yatırımındaki eğilimler

Wells Fargo’nun son dönem yatırım tercihleri, geleneksel finans kuruluşlarının kripto varlıklara yaklaşımındaki eğilimleri anlamak açısından dikkat çekiyor. Özellikle Ether ETF’lerindeki büyüme, kripto pazarında görülen fiyat düşüşüne rağmen sürdü. Buna karşılık Bitcoin ETF’lerinde ise daha karışık bir tablo ortaya çıktı.

Banka tarafında yapılan bu değişiklikler, hem Ether ETF’lerinde hem de Bitcoin bağlantılı hisse senetlerinde çeşitlendirilmiş ve dinamik bir stratejinin izlendiğine işaret etti. Yatırımcılar açısından bu hamleler, kripto piyasalarındaki kısa vadeli dalgalanmalara rağmen kurumsal ilginin devam ettiğini gösteriyor.