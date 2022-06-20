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Son zamanlarda kripto para piyasasında stablecoin’lerin yani belli bir varlığa sabitlenmiş kripto para birimlerinin adını çok sık duyuyoruz. Zaman zaman kötü durumlar yaşansa da hala stablecoin’ler yatırımcılar tarafından çok tercih edilen kripto para birimleri arasında yer alıyor. Ancak stablecoin’lerin karşılaştığı bazı olumsuz durumlar akıllarda soru işareti bırakıyor. VXL Dollar ise bu soru işaretlerini gidermek ve karşılaşılan sorunları çözmek amacı ile yola çıkıyor.

VXL Dollar Nedir?

VXL Network’ün geliştirdiği VXL Dollar (VXLD), ABD dolarına 1:1 oranında sabitlenmiş ve VXL Network, Ethereum, Tron ve Polygon gibi çoklu ağlar üzerine kurulmuş bir kriptografik token olarak tanımlanıyor. VXLD, ABD Dolarının kredi kalitesi ve fiyat istikrarını teknolojik avantajlarla birleştiren ve başlangıçta 2 milyar ABD doları tutarında fiziki varlıkla teminat altına alınan istikrarlı bir değer para birimi şeklinde karşımıza çıkıyor.

Bunun yanında VXL Network, VXL Dollar stablecoin’in arkasındaki firma olarak piyasada yer alıyor. VXL Network’ün ekosistemi ve fintech uygulamaları, dünyanın en gelişmiş elektronik havale, ödemeler ve işleme teknolojisini içeriyor ve geleceği küresel olarak istikrarlı paralar için sunuyor.

Yapılan açıklamalara göre VXL Dollar, dünya çapında değişken piyasalarda küresel likidite, finansal özgürlük ve istikrar sağlayarak blok zincirine gerçek dünya para birimi getiriyor. Ayrıca stablecoin biriminin menkul kıymetler tarafından desteklenen bir para birimi olduğu da ifade ediliyor.

VXL Doları döviz kuru : 1.00 VXLD stablecoin = 1.00 USD

Bunlara ek olarak VXLD’nin, Birleşik Arap Emirlikleri’nin en büyük menkul kıymet firması Transguard Group’ta tutulan fiziksel metaller tarafından desteklenen ilk stablecoin olduğu ifade ediliyor. Bu noktada firma, kripto para birimleri ile yapılabilen her şeyin artık VXL Dollar ile yapılabileceğinin altını çiziyor.

Yapılan açıklamalara göre VXLD aşağıdaki durumlara çözümlemek ve kullanıcılara çeşitli avantajlar sunmak için yola çıktı:

Bir değişim aracı olarak küresel bir ödeme sistemi sağlamak.

Likidite havuzlarını desteklemek.

Borsalar için gerçek bir stablecoin birimi olma.

Blockchain teknolojisini kullanarak metaverse için bir stablecoin olma.

Merkezsiz swap’ler için bir yardımcı program token’ı olma.

NFT pazar yerleri için bir ortam sağlama.

Havale yöntemi ile merkez bankası hizmetleri sunma.

VXLD Token İle İlgili Detaylar

Yapılan açıklamalara göre VXLD token toplam arzı 4 milyar adet olacak. Dolaşımdaki arzın 2 milyar adet olacağı ifade edilen VXLD’nin fiyatı ise bir stablecoin olduğu için 1 dolara denk olacak.

Bunun yanında VXLD token dağıtımının aşağıdaki şekilde olacağı ifade ediliyor.

Sistemdeki projeden yararlanmak için ilk likidite olacak olan staking’e %30

2 milyarlık tamamlayıcı teminat için %50

Reklam ve pazarlama hizmetleri için %10

Private sale için %1

Public sale için %1

Yasal konular için %1

Takım ve yönetim için %3

VXL Dolların Sunduğu Diğer Hizmetler

Yapılan açıklamalara göre VXL Dollar kullanıcılarına borsa ve swap hizmetlerinde kolaylıklar sunmayı hedefliyor. Bunun yanında kullanıcılara bir web ve mobil cüzdan hizmeti sunulacağı da ifade ediliyor. Ayrıca kullanıcılar akıllarına takılan her soru için VXL Dollar’a ulaşabilir ve güvenli bir şekilde işlemlerini yürütebilir.

Bunlara ek olarak yapılan açıklamalara göre VXL DOLAR satın almak için şu adımları izlemelisiniz:

Kayıt olun ve dijital cüzdanınızı oluşturun.

KYC belgenizi, pasaportunuzu ve ikametgah belgenizi gönderin

Dijital cüzdanınıza birden fazla ödeme yöntemiyle (CC, Banka havalesi, harici dijital cüzdan) para yatırın.

Fonlama onay mesajı geldikten sonra VXLD cüzdanınızda mevcut olacak.

Öte yandan VXL DOLAR USD, EUR, GBP, CHF gibi fiat para birimleri ile ve BTC, ETH, DOGE, ADA vb. tüm kripto para birimleri ile alınabilir ya da satılabilir. Ayrıca DEFI piyasasında Swap ve NFT ödemesi olarak da işlem yapabilirsiniz.

Bunların yanında VXLD’nin partnerleri arasında Visa ve Mastercard gibi devlerin bulunması da dikkatleri çekiyor.

Ayrıca 2021 yılında üzerinde çalışılmaya başlanan VXLD Dollar, Temmuz 2022’de DeFi pazarı için VXL Swap’in geliştirilmesini hedefliyor. Buna ek olarak Ağustos 2022’de de Dubai, Monaco, Londra, New York, Miami’de kripto/fiat para yatırma, satın alma, satma ve çekme ile VXL ATM’lerinin uygulamaya alınması hedefleniyor.

VXL Network ve VXLD ile ilgili daha detaylı bilgiye sahip olmak için platformun resmi websitesini ziyaret edebilirsiniz.

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