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Terra Classic (LUNC), son birkaç günde önemli bir dönüm noktası uygulamasıyla tartışmalara konu olurken heyecan verici günlerden geçiyor. Altcoin’in topluluğu, Mayıs çöküşünden bu yana piyasadaki aşırı LUNC arzı konusundaki endişelerini dile getiriyordu ki bu sorunun yüzde 1,2 oranındaki vergi uygulamasıyla çözülmesinin hedeflenmesi fiyatı yukarı yönde hareketlendirdi.

Vergi Uygulaması

Birçok LUNC trader’ı ve yatırımcısı yüzde 1,2 oranında uygulanması planlanan vergi uygulamasının tam olarak neyle ilgili olduğunu bilmiyor olabilir. Bu yüzden konuyu kısaca izah etmek gerekiyor.

Söz konusu vergi uygulaması ile zincir üstündeki (on-chain) tüm LUNC işlemlerinin yüzde 1,2 oranında vergilendirilmesi planlanıyor. Vergi uygulamasına cüzdanlar ve akıllı sözleşme işlemleri de dahil edilecek. Ancak, kripto para borsalarında gerçekleştirilen LUNC işlemleri için yüzde 1,2 oranındaki vergi uygulamasının uygulanması borsaların insiyatifinde olacak.

Vergi uygulamasının arkasındaki fikir, LUNC’nin arz fazlasının azaltılmasına yardımcı olmak. Uygulamanın en büyük dezavantajlarından biri, Terra Classic’in zincir üstü işlemlerini daha pahalı hale getirecek olması. Topluluğun deflasyonist bir sonuçla fiyatın lehine olacağını düşünerek bu uygulamayı kabul etmeye istekli olduğu görülüyor. Öte yandan projelerini Terra Classic Blockchain‘i üzerinde sunmak isteyen potansiyel projelerin vergi uygulamasıyla ilgili olarak ne düşündükleri bilinmiyor.

LUNC Rallisi

Yüzde 1,2 oranında uygulanması planlanan vergilendirme haberi ile hafta içinde büyük bir çıkış yapan LUNC fiyatı son 7 günde yüzde 160’ın üzerinde yükseldi. Vergi uygulamasından ziyade, uygulamanın asıl hedefi olan token yakımının fiyat üzerinde etkili olduğu kesin. Bu bakımdan token yakımının uzun vadede LUNC fiyatını son derece olumlu yönde etkilemesi beklenebilir.

Altcoin‘in fiyatındaki son yükseliş, onu aşırı alım bölgesine ve dolayısıyla mevcut kısa vadeli düşüş görünümüne sokmak için yeterli oldu ve bir süre için kazanımlarının bir kısmını kaybettiği görüldü.

Vergi ve yakım mekanizmalarının zaten oldukça düşük olan fiyatlara rağmen ağ üzerindeki işlem maliyetlerini artıracak olması her ne kadar olumsuz olsa da sosyal hacim akışı olumlu yönde sinyal veriyor. LUNC şu anda büyük bir sosyal hacim akışı görüyor. Son iki gündür durum böyle ve bu, daha fazla trader’ın ve yatırımcının Terra Classic’de neler olup bittiğini yakından takip ettiğini gösteriyor.