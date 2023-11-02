  VC Spectra (SPCT) Yükselecek Mi: Litecoin (LTC) ve Shiba Inu (SHIB) için Fiyat Yorumları 

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Kripto piyasası toparlanmaya başladıktan sonra Ekim ayının büyük bir bölümünde yeşil renkteydi. Sonuç olarak, Litecoin (LTC) ve Shiba Inu (SHIB) gibi altcoinler kripto hareketine katılmak isteyen yatırımcıların dikkatini çekmeye başladı. Bu arada, iddialara göre tohum/özel satışında 2,4 milyon dolar toplayan VC Spectra (SPCT) yükseliş eğiliminde.

Litecoin (LTC) Boğaların Yakın Zamanda Gelmesi Bekleniyor mu?

Litecoin (LTC), 24 Ekim’den başlayarak son yedi gün içinde çok az hareket etti ya da hiç hareket etmedi. 24 Ekim’de LTC hisseleri 68,72 dolar civarında işlem görüyordu. Analiz firması Santiment, Litecoin’in (LTC) 29 Ekim’de balina aktivitesinde bir artışa tanık olduğunu bildirmesine rağmen, LTC hala yükselemedi.

30 Ekim itibariyle Litecoin (LTC) 68,81$ civarında işlem görüyordu. Bu fiyat, LTC hisselerinin bir hafta içinde yalnızca %0,13 oranında hareket ettiği anlamına geliyor. Bu düşük performansa rağmen analistler Litecoin’in (LTC) Kasım ayında 75,18$’a kadar yükselebileceğine inanıyor. Bu tahmin Litecoin’i (LTC) satın almak için iyi bir kripto yapıyor!

Uzmanlar, Litecoin’in (LTC) daha fazla benimsenmesine ilişkin bu yükseliş Litecoin fiyat tahminine bağlıyor. Uzmanlar özellikle, 30 Ekim’de Litecoin (LTC) hash oranının 1,1PH/s’yi aştığının duyurulmasının, güvenli yapısı nedeniyle ağa daha fazla kullanıcı çekeceğine inanıyor.

Shiba Inu (SHIB) Bir Haftada %4 Artış Gösterdi

Shiba Inu (SHIB) son yedi gün içinde oldukça iyi bir performans sergiledi. 24 Ekim’de Shiba Inu (SHIB) 0,000007423$ civarında el değiştiriyordu. Ancak, 30 Ekim’deki olumlu SHIB haberleri Shiba Inu’nun (SHIB) yükselmeye başladığını gördü. Özellikle, Shiba Inu (SHIB) geliştiricileri bir blockchain kimlik projesi başlatmayı planladıklarını açıkladı ve 5.000 Shiba Inu (SHIB) hediye edeceklerini duyurdu.

31 Ekim’e kadar, bu yükseliş SHIB haberleri tokenin 0,000007744 $’a yükseldiğini gördü. Bu da Shiba Inu’nun (SHIB) bir hafta içinde %4,32 yükseldiği anlamına geliyor. Analistler, Shiba Inu’nun (SHIB) yükselmeye devam ederek Kasım ayı sonunda 0,000008833 $’a ulaşmasını ve satın alınacak en iyi kripto paralardan biri olmasını bekliyor!

Analistler bu SHIB fiyat tahminini, projenin nihayet blockchain kimlik projesini başlattığına dair SHIB haberlerine dayandırıyor. SHIB Name Service (SNS) olarak adlandırılan proje 31 Ekim’de yayına girdi ve Ethereum Name Service’e (ENS) bir alternatif oluşturuyor.

VC Spectra (SPCT) 2023’te %587,5 Yükseldi

Yapay zekadan yararlanan merkezi olmayan bir hedge fonu ve ticaret platformu olan VC Spectra (SPCT), iddialara göre halka açık ön satışının başlamasından bu yana kayda değer başarılar elde etti. Ekibin açıklamasına göre platformun hızlı başarısı, blok zinciri ve fintech alanlarında yeniliği teşvik etmeyi amaçlamasından kaynaklanıyor.

Özellikle VC Spectra (SPCT), yüksek potansiyelli blok zinciri ve fintech projelerini belirlemek ve bunlara yatırım yapmak için titiz bir inceleme süreci kullanıyor olabilir. VC Spectra (SPCT) daha sonra aylık projelerinin %40’ını alır ve parayı fonlarına enjekte eder. Platform daha sonra bu parayı üç aylık temettüler şeklinde yatırımcılara dağıtıyor.

Ekim ayı itibariyle VC Spectra (SPCT), devam eden halka açık ön satışının 4. aşamasını başlatmıştır. Bu aşamada, yatırımcılar SPCT tokenini 0,055 $ karşılığında satın alabilirler. İlginç bir şekilde, iddialara göre bu fiyat 1. aşama fiyatı olan 0,008$’dan %587,5’lik bir kazancı temsil ediyor.

Ekibin açıklamasına göre VC Spectra (SPCT) ön satışını 0,080 $ hedefiyle sonlandırdığında, 0,055 $’dan katılan yatırımcılar %45,45 yatırım getirisinden faydalanacak. Bunun da ötesinde, iddialara göre VC Spectra (SPCT) alıcılara para yatırma işlemlerinde sınırlı süreli önemli bir bonus vererek, 2023 ve sonrası için dikkat çeken kripto para birimi olmayı vaat ediyor.

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.