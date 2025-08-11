ALTCOIN

Vadeli SOL ve XRP ETF’lerinde Girişler 1 Milyar Doları Aştı: Spot ETF Onay Umudu Yükseliyor

Özet

  • Futures tabanlı SOL ve XRP ETF’lerinde 1 milyar doları aşan giriş oldu.
  • Bu durum, spot ETF onayı için umutları güçlendirdi.
  • Piyasada kripto tabanlı yeni yatırım ürünleri gündeme gelebilir.
İlayda Peker
İlayda Peker

Son yayınlanan verilere göre, futures tabanlı SOL ve XRP borsa yatırım fonları (ETF), piyasaya sunulmalarından sadece birkaç ay sonra toplam girişlerde 1 milyar dolar sınırını aştı. Bu gelişme, piyasada hem kurumsal hem de bireysel yatırımcıların bu ürünlere olan ilgisinin arttığına işaret ediyor. Aynı zamanda, sektörde spot ETF onayına yönelik beklentiler de gündemde daha fazla yer bulmaya başladı.

Alt Başlıklar
Futures Tabanlı ETF’lerde Hızlı YükselişSpot ETF Onayına Yönelik BeklentilerPiyasa Üzerindeki Olası Etkiler

Futures Tabanlı ETF’lerde Hızlı Yükseliş

SOL ve XRP tabanlı ETF’ler, yatırımcılara fiyat hareketlerinden dolaylı olarak faydalanma imkânı sunuyor. Bu ETF’lerin piyasaya girişiyle birlikte, oldukça hızlı bir sermaye akışı yaşandığı bildiriliyor. Analistler, henüz başvuru aşamasında olan spot ETF’lerle ilgili olarak bu tabloyu umut verici bir gösterge olarak yorumluyorlar.

Uzmanlar, futures tabanlı ürünlere gösterilen ilginin, düzenleyici otoritelerin spot ETF taleplerine olumlu bakmasını sağlayabileceğini düşünüyor. Bu yaklaşım, kripto para piyasasındaki çeşitliliğin artmasına yol açabilir.

Birçok finans kuruluşu, özellikle de kripto odaklı şirketler, güçlü talepten memnun olduklarını belirtiyorlar. Bu kurumlar, talebin artmasının yeni yatırım araçlarının önünü açabileceğini ifade ediyorlar.

Spot ETF Onayına Yönelik Beklentiler

Piyasada spot ETF ürünlerine yönelik beklentiler artarken, sürecin nasıl ilerleyeceği konusunda net bir bilgi bulunmuyor. Yatırımcılar, aracı kurumlar ve düzenleyici kuruluşlar arasında devam eden görüşmeler, sürecin yakın zamanda sonuçlanabileceği izlenimini oluşturuyor.

CoinGape araştırma ekibi tarafından yapılan açıklamada, “Futures tabanlı ETF’lerde yaşanan bu önemli girişler, piyasadaki spot ETF onayı beklentilerini daha da yükseltti” denildi.

Piyasa Üzerindeki Olası Etkiler

Bu gelişmenin, hem spot hem de futures tabanlı yatırım ürünlerine olan ilgiyi artırabileceği öngörülüyor. Piyasa paydaşları, düzenleyici kurumların ilerleyen dönemlerde daha açıklayıcı adımlar atmasını bekliyor.

Karar alıcılar ve piyasa gözlemcileri, ETF pazarında gelecekte daha rekabetçi ve çeşitlenmiş ürünlerin görülebileceğine dikkat çekiyor. Piyasadaki sermaye hareketliliğinin, kripto paralara olan genel ilgiyi de olumlu yönde etkileyebileceği değerlendiriliyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Cardano, Grayscale Sıralamasında Üçüncülüğe Yükseldi: ETF Kararı Bekleniyor

Shiba Inu Yatırımcısını Umutlandıran Sıkışma: 0,000015 Dolar Yolu Açılır mı?

Yatırımcılar Altcoin Devine Koşuyor: Yüzde 82 Artışla Tüm Zamanların Rekorunu Kırdı

SEC’in Ripple ve XRP’yi Hedef Alan Davayı Kapatması Sonrası 2 İsimden Net Çerçeve Mesajı

Ethereum’da Tarihi Gün: İlk Kez 1 Milyar Dolar Geldi

XRP ETF’leri Ethereum ETF’lerini Geride Bırakabilir mi? Dikkat Çeken İddia

Gensler’ı Kahreden Ripple (XRP) Müjdesi, SEC Muafiyeti Geldi!

Bu Haberi Paylaş
İlayda Peker
By İlayda Peker
Takip Et:
Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Mezunu, Kitap sever.
Bir Önceki Yazı HBAR Coin Piyasadaki Yükselişe Rağmen Negatif Seyirini Sürdürüyor
Bir Sonraki Yazı Önümüzdeki 15 Haftada Ripple’dan (XRP) Daha İyi Getiri Sağlayacağı İddia Edilen 4 Coin
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Cardano, Grayscale Sıralamasında Üçüncülüğe Yükseldi: ETF Kararı Bekleniyor
ALTCOIN Kripto Para
Upbit’in CYBER Token’i Listelemesi Fiyatta Güçlü Yükselişi Getirdi
Kripto Para
Shiba Inu Yatırımcısını Umutlandıran Sıkışma: 0,000015 Dolar Yolu Açılır mı?
SHIBA INU (SHIB)
Yatırımcılar Altcoin Devine Koşuyor: Yüzde 82 Artışla Tüm Zamanların Rekorunu Kırdı
Ethereum (ETH)
Lost your password?