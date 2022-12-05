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  •   Uzmanlar Bomba Listeyi Paylaştı! Bitcoin ve 4 Altcoin 2023’e Damgasını Vuracak!

Uzmanlar Bomba Listeyi Paylaştı! Bitcoin ve 4 Altcoin 2023’e Damgasını Vuracak!

Uzmanlara göre mevcut ayı piyasası yatırımcılar için alım fırsatı sunarken, bazı altcoin'ler önümüzdeki boğa döngüsünde yeni zirvelere ulaşabilirler. 
17:20
5 Aralık 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Uzmanlara göre mevcut ayı piyasası yatırımcılar için alım fırsatı sunarken, bazı altcoin’ler önümüzdeki boğa döngüsünde yeni zirvelere ulaşabilirler.

APE ve MANA: Kanıtladılar!

Coingape analistlerine göre, Bitcoin’in (BTC) geçmişteki ayı ve boğa döngülerine bakmak, yeni zirve olasılığını kanıtlıyor. Bu nedenle, Bitcoin ve altcoin şu anda iyi bir yatırım fırsatı sunuyor. Analistlerin listesindeki ilk altcoin  Mart 2022’de piyasaya giren ApeCoin (APE). Analistlere göre, APE ayı piyasasında iyi bir direnç gösteriyor. Çöken kripto para piyasasının ortasında piyasaya sürülen ApeCoin, inanılmaz bir performans sergiledi ve tüm zamanların en yüksek fiyatı olan 39 dolara ulaştı. Önde gelen  NFT projeleri  BAYC ve MAYC’a yönelik büyük ilgi APE için kritik öneme sahip. Son zamanlarda düşüş kaydetmesine rağmen, metaverse ve NFT sektörünün yeni zirvelere ulaşması bekleniyor.

Analistlerin listesindeki ikinci altcoin Decentraland (MANA). Bugün metaverse evrenindeki ilk ve en iyi bilinen kripto projelerinden biri Decentraland’dır. Uzmanlar, bu rolü ve işlevi nedeniyle MANA fiyatının artmaya devam edeceğini tahmin ediyor. Analistler, MANA  fiyatının uzun vadede  %14000 artarak 10 doların üzerine çıkacağını öngörüyor. Bu potansiyel, MANA‘yı 2023’ten önce satın alınabilecek en iyi kripto para birimlerinden biri yapıyor.

DOT ve BNB: Birçok Neden Var!

Analistlerin listesindeki üçüncü altcoin Polkadot (DOT). 2020’deki lansmanından bu yana polkadot, yatırım yapmak için en çok umut vaat  eden vadeli kripto para birimlerinden biri haline geldi. Polkadot 26 Ekim itibarıyla 7,3 milyar doları aşan bir piyasa değerine sahip. Programcıların son teknoloji merkeziyetsiz  sistemler oluşturmasına izin veren bir blok zinciri ağı Polkadot, özellikle yaptığı ortaklıkları ile ön plana çıkıyor.  Polkadot‘un amacı, farklı bağımsız blok zincirlerini tek, uyumlu bir ağa bağlamak ve hatta yeni zincirler başlatmaktır. Ekosistemdeki yenilikçi bakış açısı ve işlevselliği deneniyle kullanıcı sayısını artıran Polkadot, yeni zirvelere ulaşma potansiyeline sahip.

Analistin listesindeki sonuncu altcoin  Binance Coin (BNB). Henüz beş yaşında olan Binance coin’in değeri %450.000’den fazla artmıştı. 2021’in sonlarında zirveye ulaşan BNB, son dönemde düşün fiyatı ile alım fırsatı veriyor. Eşi benzeri görülmemiş büyümesi nedeniyle, artık en iyi bilinen kripto para borsalarının neredeyse tamamını BNB’yi listeliyor. Ayrıca bir dizi kurum ve işletme tarafından ödeme olarak kabul ediliyor. BNB, şu anda en hızlı büyüme oranlarına sahip kripto para birimlerinden ve yatırımcılar için en iyi seçeneklerden biri konumunda.

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