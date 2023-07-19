Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.

Kripto dünyasındaki son gelişmeler arasında Ripple (XRP) SEC’e karşı açtığı davayı kazandı ve menkul kıymet olmadığı ilan edildi. Bu karar kripto blok zinciri ağı üzerinde şok dalgaları yarattı ve birden fazla coin ani artışlar gördü. Şimdi trend dengelendi, volatilite azalıyor ve iddialara göre yeni bir piyasa ortaya çıktı.

Ripple (XRP), Lido Dao (LDO) ve VC Spectra (SPCT) ile birlikte ivme kaybedecek mi?

Ripple (XRP): Başladığı Yere Geri Mi Döndü?

Ripple (XRP) için en kritik günlerden biri olan 13 Temmuz’da, XRP ve SEC davasının kararı açıklandı. Mahkeme kararı Ripple’ın (XRP) “menkul kıymet olmadığını” ilan etti ve hemen ardından Ripple (XRP) yılın en yüksek seviyesi olan 0,8162$’a kadar yükseldi.

Bununla birlikte, 14 Temmuz’a gelindiğinde, satıcılar karar sonrası Ripple’a (XRP) artan alıcı ilgisinden kaynaklanan fiyat volatilitesinden kâr elde ettikçe, piyasa değerinde bir artış görüldü. Satış emirlerinin ardından, Ripple (XRP) hızla yeni yüksek seviyelerini kaybetti ve 0,7100$’lık yeni destek bölgesine düştü.

Bu bölgede 15 Temmuz’da bir miktar destek kazanan Ripple (XRP), 16 Temmuz’da tekrar 0,7721 dolara yükselerek RSI göstergeleri ve artan balina aktivitesiyle desteklenen güçlü bir yükseliş eğilimi oluşturdu. Analistler, Ripple (XRP) bu kırılmayı sürdürebilirse, yakında 1 doları geçebileceğini tahmin ediyor.

Lido Dao (LDO)

Lido Dao (LDO) bu hafta karışık gibi görünen bir performans gösterdi. Lido Dao (LDO) 10 Temmuz’da 1,86 $’dan başlayarak %31,18 oranında yükseldi ve 14 Temmuz’da 2,47 $’a ulaşarak XRP ve SEC davası kararından tam anlamıyla faydalandı. Ancak, Lido Dao (LDO) 1,90 $’da artan bir dirençle karşılaştı ve bunu kıramadı.

Lido Dao (LDO) 15 Temmuz’da bu direnç seviyesini kırmayı tekrar denedi ancak başarısız oldu. Sonuç olarak, Lido Dao (LDO) alıcı desteğini tüketti ve şu anda bir düşüş trendi izliyor olabilir. 16 Temmuz’da 2,29 $’dan işlem gören Lido Dao (LDO), aylık en yüksek seviyesi olan 2,47 $’dan %7 oranında düştü.

Analistler, iddialara göre 2 dolarlık destek bölgesinin üzerinde tutunamaması halinde Lido Dao (LDO) fiyatlarının daha da düşeceğini tahmin ediyor. Ancak, bir kırılma gerçekleşirse, Lido Dao (LDO) Temmuz ayı sonuna kadar yeni bir zirveye ulaşabilir.

VC Spectra (SPCT): 2. Aşama İçin Hazır

İddialara göre VC Spectra (SPCT), güvenli yatırımları ve sürdürülebilir gelir teklifleri nedeniyle popülerliği artan yeni bir varlık yönetimi blok zinciri. Ayrıca VC Spectra (SPCT), yatırımcılara yatırımlarını tam olarak kontrol edebilmeleri için özel oy hakkı tanımakta.

Açıklamalara göre risk sermayedarları ve risk yöneticileri istihdam eden VC Spectra (SPCT), ekosistemindeki tüm yatırımların iyi korunmasını sağlar. Ayrıca VC Spectra (SPCT), blok zincirinin her yerindeki girişimlerde ICO öncesi ve diğer stratejik yatırımlara erişim sağlar.

Yapılan açıklamalara göre VC Spectra (SPCT), özel ön satış etkinliklerinde 2,4 milyon doların üzerinde para topladı. Halka açık ön satış aşamalı olarak devam etmekte. Halka açık ön satışın 1. Aşamasında, tahsis edilen 125 milyon VC Spectra (SPCT) tokeninin %91’i 0,008 $’dan satıldı.

İddialara göre 2. Aşama %37,5’lik bir fiyat artışı getirecek ve VC Spectra (SPCT) tokenlerini 0,011 dolardan sunacak. Ekibin açıklamasına göre trend, 0,08 $ hedef fiyata ulaşılana kadar ardışık aşamalar halinde devam edecek. İddialara göre bu fiyat, satış öncesi Aşama 1 sırasında token satın alan VC Spectra (SPCT) yatırımcıları için %900’lük bir değer artışı elde etmesini sağlayabilir.

Ayrıca, ekibin açıklamalarına göre şu anda VC Spectra (SPCT) tokenı büyük borsalarda piyasaya sürülecek.

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.