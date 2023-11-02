  Uzman Analistten Tarihi Bitcoin Yorumu! Sadece 2 Kere Görüldü! Bitcoin ATH’ye Mi Gidiyor?

Bitcoin’in (BTC) fiyatında 35.000 dolar seviyesini aşmasını sağlayan kısa süreli bir ralli yaşandı. Bu yükseliş, BTC’nin bir sonraki ATH’ye gözünü çevirdiği şu süreçte yükselişin ne kadar süreyle devam edeceğinin yatırımcılar arasında konuşulmasının yolunu açtı.

Kripto Analistinden BTC Yorumu

Kripto para analisti CryptoCon, bir X (eski adıyla Twitter) gönderisi paylaştı. Yaptığı paylaşımda Bitcoin’in son zamanlarda az görülen kırılım göstergesiyle karşılaştığına ve önemli bir tarihsel hareket gerçekleştirme ihtimaline dikkat çekti.

CryptoCon’un yaptığı açıklamaya göre, kısa vadeli düşüş trendleri ve kırılımlarla ilişkilendirilen gösterge, içinde bulunulan döngüde yalnızca ikinci defa meydana geldi ve bu da durumu istisnai bir durum konumuna getirdi.

Geçmiş incelendiğinde bu tür olaylar kripto para piyasasında önemli hareketlerin öncesinde gerçekleşir ve Bitcoin tarihindeki en kayda değer boğa koşularından bazıları da bu tarz hareketlerin ardından gerçekleşmiştir.

Bu tipik olarak sadece kısa vadede iyi şeylerin habercisi olmakla kalmaz, aynı zamanda tüm en büyük tarihsel hareketlerin başlangıcını da işaret eder.

Kırılım göstergesi sadece kısa vade için olumlu bir işaret olarak yorumlanmayabilir. Bu durum, aynı zamanda BTC’nin yönünde önemli tarihsel hareketlerin başlangıcının da habercisi olarak kabul edilmekte.

Bitcoin’in Tarihsel Rallileri

Yapılan analizde birden çok örnek yer alıyor. Bu örneklerden bazıları 2012’den 2013’e kadar gerçekleşen boğa koşusunu, 2016’dan 2017’ye kadar olan fiyat dalgalanmasını , 2019 yılında gerçekleşen parabolik yükselişi ve 2020’den 2021’e kadar olan tarihi boğa koşusunu göstermektedir. Analizde bulunan 2023 dalgalanması da bu göstergede gösterilmiştir.

Piyasa uzmanları Bitcoin için bir sonraki tarihi hareketin ne olabileceği üzerine tahminlerde bulunuyor. Kısa vadede olası bir düşüşle ilgili dedikodular bulunsa da analistler uzun vadeli yönün önemli bir yükseliş için hazır olduğuna inanıyor.

Bitcoin’de gerçekleşebilecek rallinin, Spot Borsa Yatırım Fonu’nun (ETF) potansiyel onayına ilişkin haberlerle desteklendiğini ve 35.000 doların üzerine bir hareketi tetiklediğini belirtmek gerekir.

Bunun bir göstergesi olarak Bitcoin, ABD Merkez Bankası Federal Açık Piyasa Komitesi’nin (FOMC) fed faiz oran aralığını %5,25-%5,50’de sabit tutmaya yönelik hamlelerine rağmen 35.000 dolar pozisyonunu geri aldı.

Bitcoin Fiyat Analizi

Yazım saati itibariyle, Bitcoin günlük %2’nin üzerinde kazanç elde etti ve 35.122 dolardan işlem görüyordu. Haftalık grafikler incelendiğinde ise BTC neredeyse %4 artış gösterdi.

Bitcoin’de olası yükseliş faktörleri ETF haberlerinin yanı sıra birkaç farklı gerekçeyle de destekleniyor. Özellikle, yaklaşan halving ve İsrail- Hamas savaşının ortasında artan talep, Bitcoin için olumlu görünüme katkıda bulunuyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.