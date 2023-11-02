f Uzman Analistten Tarihi Bitcoin Yorumu! Sadece 2 Kere Görüldü! Bitcoin ATH'ye Mi Gidiyor? › COINTURK
  • CoinTürk
  •   Uzman Analistten Tarihi Bitcoin Yorumu! Sadece 2 Kere Görüldü! Bitcoin ATH’ye Mi Gidiyor?

Uzman Analistten Tarihi Bitcoin Yorumu! Sadece 2 Kere Görüldü! Bitcoin ATH’ye Mi Gidiyor?

Özet

  • Bitcoin'de kısa vadeli ralli, nadir görülen bir kırılma göstergesiyle destekleniyor.
  • Analistler, bu göstergenin uzun vadeli tarihsel rallilerin öncüsü olabileceğine inanıyor.
  • Bitcoin, ETF onay beklentileri ve diğer faktörlerle olası bir yükselişin eşiğinde.
  • Piyasaya etkisi: Pozitif
17:35
2 Kasım 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker

Bitcoin’in (BTC) fiyatında 35.000 dolar seviyesini aşmasını sağlayan kısa süreli bir ralli yaşandı. Bu yükseliş, BTC’nin bir sonraki ATH’ye gözünü çevirdiği şu süreçte yükselişin ne kadar süreyle devam edeceğinin yatırımcılar arasında konuşulmasının yolunu açtı.

Kripto Analistinden BTC Yorumu

Kripto para analisti CryptoCon, bir X (eski adıyla Twitter) gönderisi paylaştı. Yaptığı paylaşımda Bitcoin’in son zamanlarda az görülen kırılım göstergesiyle karşılaştığına ve önemli bir tarihsel hareket gerçekleştirme ihtimaline dikkat çekti.

CryptoCon’un yaptığı açıklamaya göre, kısa vadeli düşüş trendleri ve kırılımlarla ilişkilendirilen gösterge, içinde bulunulan döngüde yalnızca ikinci defa meydana geldi ve bu da durumu istisnai bir durum konumuna getirdi.

Geçmiş incelendiğinde bu tür olaylar kripto para piyasasında önemli hareketlerin öncesinde gerçekleşir ve Bitcoin tarihindeki en kayda değer boğa koşularından bazıları da bu tarz hareketlerin ardından gerçekleşmiştir.

Bu tipik olarak sadece kısa vadede iyi şeylerin habercisi olmakla kalmaz, aynı zamanda tüm en büyük tarihsel hareketlerin başlangıcını da işaret eder.

Kırılım göstergesi sadece kısa vade için olumlu bir işaret olarak yorumlanmayabilir. Bu durum, aynı zamanda BTC’nin yönünde önemli tarihsel hareketlerin başlangıcının da habercisi olarak kabul edilmekte.

Bitcoin’in Tarihsel Rallileri

Yapılan analizde birden çok örnek yer alıyor. Bu örneklerden bazıları 2012’den 2013’e kadar gerçekleşen boğa koşusunu, 2016’dan 2017’ye kadar olan fiyat dalgalanmasını , 2019 yılında gerçekleşen parabolik yükselişi ve 2020’den 2021’e kadar olan tarihi boğa koşusunu göstermektedir. Analizde bulunan 2023 dalgalanması da bu göstergede gösterilmiştir.

Piyasa uzmanları Bitcoin için bir sonraki tarihi hareketin ne olabileceği üzerine tahminlerde bulunuyor. Kısa vadede olası bir düşüşle ilgili dedikodular bulunsa da analistler uzun vadeli yönün önemli bir yükseliş için hazır olduğuna inanıyor.

Bitcoin’de gerçekleşebilecek rallinin, Spot Borsa Yatırım Fonu’nun (ETF) potansiyel onayına ilişkin haberlerle desteklendiğini ve 35.000 doların üzerine bir hareketi tetiklediğini belirtmek gerekir.

Bunun bir göstergesi olarak Bitcoin, ABD Merkez Bankası Federal Açık Piyasa Komitesi’nin (FOMC) fed faiz oran aralığını %5,25-%5,50’de sabit tutmaya yönelik hamlelerine rağmen 35.000 dolar pozisyonunu geri aldı.

Bitcoin Fiyat Analizi

Yazım saati itibariyle, Bitcoin günlük %2’nin üzerinde kazanç elde etti ve 35.122 dolardan işlem görüyordu. Haftalık grafikler incelendiğinde ise BTC neredeyse %4 artış gösterdi.

Bitcoin’de olası yükseliş faktörleri ETF haberlerinin yanı sıra birkaç farklı gerekçeyle de destekleniyor. Özellikle, yaklaşan halving ve İsrail- Hamas savaşının ortasında artan talep, Bitcoin için olumlu görünüme katkıda bulunuyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
RWA ve Nedir, Ne İşe Yarar? Kripto Para Yatırımcıları İçin Chainlink Neden Önemli
RWA ve Nedir, Ne İşe Yarar? Kripto Para Yatırımcıları İçin Chainlink Neden Önemli
Detaylı Stars Arena Kullanım Rehberi, En Basit Haliyle Nasıl Kullanılır-Kazanç Elde Edilir?
Detaylı Stars Arena Kullanım Rehberi, En Basit Haliyle Nasıl Kullanılır-Kazanç Elde Edilir?
Airdrop Etkinliklerinin En Önemli Kriter Adayı Gitcoin Passport Nedir? Detaylı Analiz
Airdrop Etkinliklerinin En Önemli Kriter Adayı Gitcoin Passport Nedir? Detaylı Analiz
Scroll Ekibinden Mainnet Duyurusu Geldi: Olası Airdrop Kriterlerini İnceliyoruz
Scroll Ekibinden Mainnet Duyurusu Geldi: Olası Airdrop Kriterlerini İnceliyoruz
NFT Sektöründe İşlem Hacmi Düşerken Mint Sayısı Artıyor: Detaylı Piyasa Analizi
NFT Sektöründe İşlem Hacmi Düşerken Mint Sayısı Artıyor: Detaylı Piyasa Analizi
Kripto Varlık Opsiyonları Nedir?
Kripto Varlık Opsiyonları Nedir?
Sosyal Medya Platformu Kullanıcıların Beğenisine Sunuldu: Farcester Rehberi ve Olası Airdrop Kriterleri
Sosyal Medya Platformu Kullanıcıların Beğenisine Sunuldu: Farcester Rehberi ve Olası Airdrop Kriterleri
Mina Ekosistemi: Kaupang DEX Nedir, Nasıl Kullanılır?
Mina Ekosistemi: Kaupang DEX Nedir, Nasıl Kullanılır?
İlgili Yazılar
Bitcoin’de Tehlike Bitti mi? İki Zıt Görüş: Ya 50 Bin Ya 34 Bin Dolar!
Bitcoin’de Tehlike Bitti mi? İki Zıt Görüş: Ya 50 Bin Ya 34 Bin Dolar!
Daha Önce Bilmişti! Bitcoin (BTC) Adına Yine Konuştu: “Kemerlerinizi Bağlayın!”
Daha Önce Bilmişti! Bitcoin (BTC) Adına Yine Konuştu: “Kemerlerinizi Bağlayın!”
Dünyaca Ünlü CEO’dan Bitcoin’e Boğa Hedefi: “Yeniliklere Hazır Olun!”
Dünyaca Ünlü CEO’dan Bitcoin’e Boğa Hedefi: “Yeniliklere Hazır Olun!”
Ünlü Kripto Savunucusundan Dikkat Çeken Bitcoin Yorumu: Her Yıl Yüzde Yüz Artacak
Ünlü Kripto Savunucusundan Dikkat Çeken Bitcoin Yorumu: Her Yıl Yüzde Yüz Artacak
Bitcoin Metriğinde Yeni Rekor: Bu Metrik Boğa Döngüsüne İşaret Ediyor
Bitcoin Metriğinde Yeni Rekor: Bu Metrik Boğa Döngüsüne İşaret Ediyor
Bitcoin’de (BTC) Balina Hareketliliği! Devler Uyanıyor Mu?
Bitcoin’de (BTC) Balina Hareketliliği! Devler Uyanıyor Mu?
Fed Sonrası Bitcoin 40.000 Dolar Olur Mu? Kripto Paralar Ne Olacak?
Fed Sonrası Bitcoin 40.000 Dolar Olur Mu? Kripto Paralar Ne Olacak?
Kanadalı Parlemento Üyesinden Bitcoin Konuşması: Satoshi Nakamoto’ya Teşekkür Etti
Kanadalı Parlemento Üyesinden Bitcoin Konuşması: Satoshi Nakamoto’ya Teşekkür Etti
OKUYUCU YORUMLARI

PARTNERLERİMİZ
Blockchain Bilişim A.Ş. >> COINTURK 2014-2023