USDT’yi Monero’ya çevirirken ağ seçimi kritik önem taşıyor

USDT’yi Monero’ya çevirmek isteyen kullanıcılar için ilk kritik adım, eldeki USDT’nin hangi blokzincir ağı üzerinde bulunduğunu doğru belirlemek oluyor. Tether, USDT’yi birden fazla ağda ihraç ediyor ve her sürüm yalnızca kendi zinciri üzerinde çalışıyor. Bu nedenle gönderilen ağ ile işlem formunda seçilen ağın birebir aynı olması gerekiyor.

Aynı varlık, farklı ağlar

Kullanıcıların en sık karşılaştığı iki sürüm, Tron üzerindeki USDT ile Ethereum üzerindeki USDT olarak öne çıkıyor. Her ikisi de aynı değeri temsil etse de farklı zincirlerde yer alıyor ve bir token doğrudan bir ağdan diğerine taşınamıyor. Cüzdan uygulamalarının iki sürümü de çoğu zaman yalnızca USDT olarak göstermesi, hataların başlıca nedeni sayılıyor.

Adres biçimleri ağ ayrımında temel bir kontrol noktası sunuyor. Tron adresleri genellikle T harfiyle başlarken Ethereum adresleri 0x ile başlıyor. Kullanıcının cüzdanındaki ağ etiketi ile işlem sayfasındaki ağ seçeneğinin uyuşması, gereksiz ek transferlerin ve ilave masrafların önüne geçiyor.

USDT’nin gönderildiği ağ ile işlem formunda seçilen ağın aynı olması gerekiyor; aksi halde transfer otomatik olarak işlenmeyebiliyor.

TRC20 ve ERC20 arasındaki fark

Tron ağındaki USDT, TRC20 standardını kullanıyor. Bu ağda transferler enerji ve bant genişliği üzerinden işliyor. Cüzdanda yeterli kaynak bulunmazsa işlem masrafı TRX ile karşılanıyor. Bu yüzden Tron tabanlı USDT göndermek için cüzdanda bir miktar TRX tutulması gerekiyor.

Ethereum ağındaki USDT ise ERC20 standardına dayanıyor ve transfer ücretleri ETH ile ödeniyor. Ağ yoğunluğuna göre değişen gas ücretleri nedeniyle, Ethereum üzerinde USDT bulunsa bile cüzdanda ETH yoksa transfer gerçekleştirilemiyor. Hangi ağın daha uygun olduğu kullanıcıya göre değişse de, en pratik yol genellikle USDT’nin zaten bulunduğu ağı kullanmak olarak gösteriliyor.

Mini sözlük: TRC20, Tron ağı üzerinde çalışan token standardıdır. ERC20 ise Ethereum ağında kullanılan yaygın token standardı olarak bilinir; iki standart birbirinin yerine geçmez.

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Yanlış ağ seçimi ek maliyet doğurabiliyor

En yaygın hatalardan biri, işlemin izlemediği bir ağ üzerinden para yatırılması olarak sıralanıyor. Özellikle 0x ile başlayan adreslerin farklı EVM ağlarında da kullanılması, kullanıcıların ERC20 için oluşturulmuş bir adrese başka bir ağdan USDT göndermesine yol açabiliyor. Böyle bir durumda varlıklar adrese ulaşsa bile işlem sistemi bunu otomatik olarak tanımayabiliyor.

Bu tür hatalarda iade süreci zaman alabiliyor ve ek kurtarma masrafı ile ağ ücretleri ortaya çıkabiliyor. Bazı durumlarda geri dönüş de mümkün olmayabiliyor. Bu nedenle gönderim öncesinde cüzdandaki ağ, işlem formundaki ağ ve yatırma adresinin yanındaki ağ bilgisinin üçlü şekilde karşılaştırılması öneriliyor.

Yanlış ağ üzerinden yapılan yatırımlar kendiliğinden tamamlanmıyor; iade süreci hem zaman alabiliyor hem de ek ücret doğurabiliyor.

XMR tesliminde cüzdan kontrolü öne çıkıyor

USDT transferleri Tron ve Ethereum ağlarında herkese açık şekilde izlenebilirken, gizlilik özelliği alınan tarafta Monero ile sağlanıyor. Monero ağı, gönderici, alıcı ve tutar bilgisini zincir üzerinde açık biçimde göstermiyor. Bu nedenle gizlilik hedefleyen kullanıcıların, XMR’yi bir platform hesabı yerine kendi kontrol ettikleri bir cüzdana alması önem taşıyor.

Yeni bir Monero alt adresi kullanılması, ödemelerin birbirinden ayrılmasına yardımcı oluyor. Ayrıca yeni gelen XMR için 10 blokluk bir kilit süresi bulunuyor. Bu da varlıkların yeniden hareket ettirilebilmesi için yaklaşık 20 dakikalık bir bekleme anlamına geliyor. Cüzdanda ödemenin hemen görünmemesi halinde senkronizasyon süresinin tamamlanması gerekebiliyor.