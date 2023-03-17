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USDC’de Üç Milyar Dolarlık Çıkış! Stablecoin’de Neler Oluyor?

Kripto para piyasalarındaki son hareketli günlerin ardından stablecoin devi USDC'de üç milyar dolarlık çıkış ne anlama geliyor?
23:40
17 Mart 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Circle bir blog yazısında, popüler stablecoin USD Coin’in (USDC) bu hafta üç gün boyunca yaklaşık 3 milyar dolarlık çıkış gördüğünü belirtti.

USDC’de Devasa Çıkış!

Blog gönderisine göre Circle, bu hafta Pazartesi ve Çarşamba arasında 3,8 milyar dolarlık USDC’yi itfa etti ve 0,8 milyar dolarlık yeni USDC token’ı basarak 3 milyar dolarlık net çıkış yaptı. İtfalar kolayca USDC’nin piyasa kapitalizasyonunda bir azalma olarak görülebilir. 3 milyar dolarlık çıkış 13 ve 15 Mart arasında gerçekleşti. Devasa çıkışlar hafta sonu Circle’ın mevcut konum itibariyle çökmüş olan, Silikon Vadisi Bankası’nda (SVB) yatırılan USDC rezervlerindeki 40 milyar dolardan 3,3 milyar dolarına sahip olduğuna dair raporların ortaya çıkmasından sonra gerçekleşti.

USDC Tasfiyelerinin Sebebi Ne?

Son haber USDC’nin 1 dolarlık sabit fiyatını geçici olarak kaybetmesine neden oldu. Ancak ABD Hükümeti’nin tüm SVB mudilerinin daha sonra tamamlanacağına dair garantileri, stablecoin’in sabit fiyatını geri kazanmasına yardımcı oldu. Bu haftaki itfalar token holder’larının USDC’nin, henüz tamamen tehlikeden çıktığına ikna olmadıklarının kanıtı olarak duruyor. Circle bu haftaki blog gönderisinde, şirketin üzerinde çalışması gereken büyük bir geri ödeme yığını olduğunu kabul etti. Ancak Circle konu hakkındaki açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Büyük ölçekteki birikmiş işlerin tamamını temizledi. Geçen haftanın olayları USDC için likidite operasyonlarını etkiledi. Circle, özellikle ödeme ve USDC itfa hizmetleri olmak üzere alternatif bankacılık ortaklarıyla hizmetleri yeniden başlatmak için yorulmadan çalıştı.

Pazar günü yaptığı açıklamalarda Circle CEO’su Jeremy Allaire, yeni bir bankacılık ortağının New Jersey merkezli Cross River Bank olduğunu duyurmuştu. Bu yeni kurulan ortaklık hakkında yapılan açıklamalarda şirket yetkisi şunları söyledi:

Circle’ın otomatik yerleşim sistemini tekrar rayına oturtmasına yardımcı olacağız.

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