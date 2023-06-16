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Kripto para dünyası sürekli gelişiyor ve USDC’nin Ethereum blok zinciri için önde gelen katman 2 ölçeklendirme çözümü olan Arbitrum’a entegrasyonu, hem yatırımcıların hem de meraklıların dikkatini çeken önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Arbitrium, USDC Stablecoin’i Entegre Eden En Son Blok Zinciri

Stablecoin ihraççısı Circle Internet Financial, kısa süre önce Arbitrum’da yerel USDC’sinin kullanıma sunulduğunu duyurdu ve Circle hesapları olan işletmelere Arbitrum USDC’ye erişim ve desteklenen zincirler arasında USDC’yi kolayca takas etme olanağı sağladı. Bu entegrasyon kullanıcılara yalnızca daha fazla kolaylık sunmakla kalmıyor, aynı zamanda iddialara göre USDC kullanarak InQubeta tokenlerini edinmenin daha ucuz bir yolunu sunuyor.

Arbitrum’un USDC’yi destekleyen dokuzuncu blok zinciri olarak ortaya çıkması, kriptoda artan öneminin bir kanıtı olabilir. Yenilikçi bir katman 2 ölçeklendirme çözümü olarak Arbitrum, Ethereum ağının karşılaştığı ölçeklenebilirlik ve tıkanıklık sorunlarını ele almakta. USDC’nin Arbitrum’a eklenmesi, platformun yeteneklerini daha da geliştirerek kullanıcıların farklı zincirler arasında varlıkların köprülenmesiyle ilişkili maliyet ve gecikmelerden kaçınarak daha verimli ve uygun maliyetli işlem yapmalarına olanak tanır.

Blok kaşifi Arbiscan’a göre erken veri analizi, Arbitrum’daki toplam USDC arzının halihazırda 20,6 milyon $’a ulaştığını, ancak yaklaşık 29,5 milyar $ olan genel USDC arzına kıyasla çok küçük bir miktar olduğunu gösteriyor. Bununla birlikte, USDC’nin Arbitrum’daki bu ilk alımı, Arbitrum ekosistemi içinde bu sabit coinden yararlanmaya yönelik artan ilgiyi gösteriyor olabilir.

Arbitrium Kullanıcıları InQubeta Ön Satışına Kolay Erişim Sağlayabilecek

Açıklamalara göre USDC entegrasyonunun Arbitrum üzerindeki önemli etkilerinden biri de InQubeta platformu üzerindeki doğrudan etkisi. Bir yapay zeka kitle fonlaması platformu olan InQubeta şu anda tokenlarının ön satışını gerçekleştiriyor ve artık Arbitrum’da desteklenen USDC ile kullanıcılar USDC’yi bir ödeme seçeneği olarak kullanarak ön satışa katılabilirler. Bu gelişme, yatırımcıların InQubeta tokenlarını edinmeleri için daha erişilebilir ve uygun maliyetli bir yol sağlayarak bu yatırım fırsatını yakalamalarını kolaylaştırıyor olabilir.

Ekibin açıklamalarına göre InQubeta, kullanım alanları ve ileri görüşlü yaklaşımıyla yapay zeka kitlesel fonlama sektöründe devrim yaratmayı hedefliyor. Platform, yenilikçi projeleri desteklemek ve finanse etmek için sorunsuz ve verimli bir yol sağlayarak yapay zeka girişimleri ve yatırımcılar arasındaki boşluğu doldurmayı amaçlamakta. InQubeta, blockchain teknolojisi ve akıllı sözleşmelerden yararlanarak kitle fonlaması boyunca şeffaflık, güvenlik ve hesap verebilirlik sağlıyor.

İddialara göre USDC’nin Arbitrum’a entegrasyonu yalnızca InQubeta’nın ön satışının erişilebilirliğini artırmakla kalmaz, aynı zamanda platformun daha kapsayıcı ve sorunsuz bir yatırım deneyimi yaratma vizyonuyla da uyumlu. USDC’yi bir ödeme seçeneği olarak kabul ederek InQubeta, ekibin açıklamalarına göre hem kripto meraklılarını hem de yapay zeka teknolojisinin potansiyelini keşfetmek isteyen geleneksel yatırımcıları çekerek erişimini daha geniş bir yatırımcı yelpazesine genişletiyor.

İddialara göre QUBE olarak bilinen InQubeta tokenlerine yatırım yapmak, yatırımcılara yapay zeka devriminin bir parçası olma ve sektörün üstel büyümesinden yararlanma fırsatı sunuyor. Yapay zeka teknolojilerine ve çözümlerine olan talep, çeşitli sektörlerde artmaya devam ederek inovasyon ve karlılık için bir potansiyel sunuyor olabilir. Açıklamalara göre InQubeta’nın yapay zeka kitlesel fonlama platformu, yapay zekanın dönüştürücü gücünü fark eden yatırımcılarla vizyoner yapay zeka girişimlerini bir araya getirerek bu ilerlemeler için bir katalizör görevi görüyor.

InQubeta ile ilgili detaylı bilgilere websitesinden ulaşabilirsiniz.

InQubeta Ön Satışı

InQubeta ön satışı ilerledikçe, kampanyanın erken benimseyenlerin coşkusunu ve güvenini yansıtan yatırımlarda şimdiden 400.000 $’ı aştığını ekip ifade ediyor. İddialara göre sektör uzmanları ve analistler, QUBE tokenlerine yatırım yapmanın önemli getiriler sağlama potansiyeline sahip olduğunu ve bazı projeksiyonların gelecekte değerde 30 kat artışa işaret ettiğini öngörüyor.

QUBE tokenlerine yatırım yapmak, gelişen yapay zeka sektörüne girmek isteyen yatırımcılar için bir fırsat sunuyor olabilir. InQubeta, iddialara göre, blok zincirinin gücünden yararlanarak, yapay zeka projelerinin finanse edilme şeklini yeniden tanımlamayı ve piyasaya yenilikçi çözümler getirmeyi amaçlarken, yatırımcılara bu süreçte önemli getiri potansiyeli sunuyor.

Presale

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.