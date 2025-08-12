Upbit’in CYBER Token’i Listelemesi Fiyatta Güçlü Yükselişi Getirdi

Güney Kore’nin işlem hacmine göre en büyük kripto para borsalarından Upbit, CYBER (CYBER) tokenini platformda listeleneceğini duyurdu. Bu gelişmenin ardından CYBER’ın fiyatı dokuz ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Borsanın bu duyurusu, kripto para piyasasında geniş çapta ilgi ve hareketliliğe yol açtı.

CYBER Token ve Temel Özellikleri

CYBER, Cyber zincirinin yönetim ve kullanım amacıyla çıkarılmış tokenidir. Çoklu zincir desteğine sahip olan bu token, LayerZero’nun OFT token standardını kullanarak zincirler arası işlem kolaylığı sağlamaktadır. Cyber zinciri, sosyal dinamikler ve yapay zekâ araçlarını bütünleştirerek ekosistemi canlandırmayı hedeflerken, OP Stack üzerine inşa edilmiştir. EVM tabanlı uygulamalar ve modüler geliştirme imkânıyla öne çıkmaktadır.

CYBER konusu yalnızca Upbit’e özel bir gelişme değil. Token daha önce Binance, Bitget, MEXC ve Güney Kore’nin önemli borsalarından biri olan Bithumb üzerinde de satışa sunulmuştu. Ancak, Upbit’te listelenmesiyle CYBER’ın erişimi ve piyasadaki görünürlüğü daha da genişledi.

Upbit’in Resmi Açıklaması ve İşlem Başlangıcı

Upbit’in yayımladığı resmi duyuruda, CYBER’ın hem Kore Wonu hem de Tether (USDT) karşısında alınıp satılabileceği belirtildi. Yeniden yapılan açıklamada işlemlerin, Kore Saati ile 17:00’de başlayacağı ifade edildi. İşlemlere başlanması için gerekli likidite oranının sağlanmasına vurgu yapıldı.

“Duyuru sonrası belirli bir likidite seviyesi sağlanamazsa, işlem desteği başlama zamanı ertelenebilir.” Upbit yetkilileri bu şekilde bilgilendirme yaptı.

Borsa ayrıca, CYBER ile gerçekleştirilecek tüm işlemlerin sadece Ethereum $4,212.94 ağı üzerinden yapılacağını, diğer ağlardan yapılan işlemlerin desteklenmeyeceğini açıkladı. Bu kapsamda sözleşme adresi de paylaşıldı.

Fiyatlara ve İşlem Hacmine Etkileri

Upbit’in açıklaması sonrası CYBER talebinde büyük artış yaşandı. Fiyat, yaklaşık 1,8 dolardan 5 dolar seviyesinin üzerine çıkarak yüzde 133’lük bir değer kazandı. Bu seviye, Aralık 2024’ten bu yana ilk kez görüldü.

“Haberin açıklanmasının ardından Koreliler çok kısa sürede CYBER fiyatında büyük artış yaşadı,” şeklinde bir piyasa gözlemcisi görüş bildirdi.

Bu ani yükselişin etkisiyle CYBER’ın piyasa değeri 80 milyon dolardan yaklaşık 170 milyon dolara yükseldi. Token, güncel verilere göre CoinGecko isimli fiyat takibi platformunda günün en fazla değer kazanan kripto parası oldu.

Diğer yandan yatırımcı faaliyetleri belirgin şekilde arttı. CYBER’ın günlük işlem hacmi 251 milyon dolara yükselerek yüzde 524’lük bir artış kaydetti. Bu yoğun ilgi, token’ın kripto para topluluğunda öne çıkmasına neden oldu. CYBER, güncel eğilimlerde de en çok ilgi gören tokenlar arasına girdi.

Upbit’in CYBER tokenını listelemesi, fiyat ve işlem hacmi üzerinde kısa sürede önemli etkiler yarattı. Borsadan yapılan açıklamaların, yatırımcıların kısa vadeli kararlarında etkili olduğu gözlemlendi. Piyasa uzmanları, borsaların duyurularının kripto varlıkların değerlerinde bu tip ani dalgalanmalara neden olabildiğini değerlendiriyor.