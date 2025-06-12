Ünlü Kripto Para Düşmanı Yatırım Uzmanı Pes Etti, Şimdi Başını Duvarlara Vuruyor

Peter Schiff, uzun yıllardır kripto varlıklar hakkında eleştirel tutum sergileyen bir ekonomist olarak tanınıyor. Altının bir değer saklama aracı olarak kullanılmasını savunan Schiff, kripto para birimi Bitcoin $107,041.02’e karşı daima şüpheci bir yaklaşım benimsemişti. Son zamanlarda Bitcoin’in fiyatında yaşanan dikkat çekici artış, Schiff’in bu konudaki tutumunu gözden geçirmesine yol açmış görünüyor.

Altın Böceğinin Bitcoin Pişmanlığı

Bitcoin fiyatındaki son yükselişin ardından Peter Schiff, Bitcoin ile ilgili geçmişte aldığı pozisyonları değerlendirdi. Kendisinin uzun süredir Bitcoin’e karşı mesafeli bir tutum sergilediği biliniyor. Ancak bu yükseliş sonrası yapmış olduğu açıklamada, Bitcoin’in ilk kez dikkatini çektiği dönemde yatırım yapmamış olmaktan dolayı pişmanlık duyduğunu belirtti.

Peter Schiff: “Bitcoin’i ilk duyduğumda yatırım yapmadığım için pişmanım.”

Bitcoin’in değerinin artışı karşısında yaşanan bu pişmanlık, Schiff’in önceki açıklamalarıyla tezat teşkil ediyor. Özellikle finans çevrelerinde Bitcoin’e karşı geliştirdiği eleştirilerle bilinen Schiff’in bu yöndeki beyanı, kripto varlıklara yönelik genel bakış açısının değişip değişmediği sorusunu gündeme getirdi.

Peter Schiff, uluslararası piyasalarda genellikle altına yatırım yapılmasını savunan bir isim olarak öne çıkıyor. Bu yüzden ona “altın böceği” ismi de veriliyor. Peter kripto paraların güvenilirliği ve uzun vadeli değeri konusundaki duruşunu yıllardır sürdürüyor. Bitcoin’in fiyatındaki artışın ardından dahi, kripto paralara yönelik temel şüphelerinin devam ettiği biliniyor.

O halen Bitcoin’e karşı şüpheci. Bitcoin’e yönelik şüpheciliğini koruması, kripto para piyasalarındaki dalgalanmaların sıklığına ve regülasyon eksikliğine de dayandırılıyor ancak bu sorun da Trump ile küresel çapta aşılacak.

Kripto Şüpheciliği

Bitcoin’in yaşadığı fiyat artışları, yalnızca yatırımcılar arasında değil, aynı zamanda ekonomi dünyasında da çeşitli tartışmalara neden oldu. Schiff’in açıklamaları, kripto paralar ve geleneksel yatırımlar arasındaki karşılaştırmaların yeniden gündeme gelmesine yol açtı. Bazı uzmanlar, bu tür açıklamaların piyasa davranışları üzerinde etkili olabileceğini öne sürüyor.

Bitcoin fiyatındaki artış ve Schiff’in pişmanlık açıklaması, kripto paralara ilişkin tartışmaları artırmış durumda. En büyük kripto düşmanlarından birinin bugün Strategy’nin başındaki isim Saylor olduğu düşünürsek bu çok şaşırtıcı değil. Kripto küresel ölçekte gelenekselden bağını koparamayan yatırımcıları büyük rallileriyle dumura uğratabilir. Belki de bir sonraki evre herkesin ona şapka çıkartması ve düşmanı kalmaması olacak.

Bitcoin’in yükselen değeri ancak aynı zamanda var olan riskler konusundaki tartışmalar ekonomi çevrelerinde devam ediyor. Schiff’in açıklamaları bu tartışmalara yeni bir boyut kazandırırken, geleneksel ve dijital yatırım araçları arasındaki kıyaslamalar gündemdeki yerini koruyor. Yatırımcılara ise, farklı varlık sınıfları arasında çeşitlendirme yapmanın önemi ve olası risklere karşı temkinli yaklaşım sergilemeleri tavsiye ediliyor.