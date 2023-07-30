2020 yılının Aralık ayından bu yana SEC’in Ripple ile mücadelesi sürüyor. Dile kolay yaklaşık 3 yıl olacak. Bu süreçte XRP Coin yatırımcılarının yanında olan ve davayla ilgili güncel gelişmeleri ele alan Avukat John E. Deaton yine Twitter hesabının başına geçti. Gündeminde yine Ripple vardı.

Ripple Davası Avukat Yorumu

XRP yanlısı Avukat John E. Deaton, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından kripto endüstrisine karşı alınan önlemlerin yatırımcıları koruma niyetiyle olmadığını düşünüyor. Peki SEC neden kripto şirketlerine nefes aldırmıyor? Deaton SEC’in yatırımcıların korunmasına öncelik vermek yerine kurumsal kapitalizmi korumaya yönelik endişelerle hareket ettiğini söylüyor.

Deaton, özellikle SEC’in Coinbase ve Ripple‘ı hedef alan eylemlerini kripto paralara saldırı olarak tanımlamıştı. Son yorumunda akredite yatırımcı kuralları, SEC’in kripto para birimlerini düzenleme yaklaşımı ve Ripple davasında bireysel yatırımcılarla ilgili pozisyonu gibi çeşitli konulara değindi. Hukuk uzmanının analizine göre, SEC’in Bölüm 5 davalarına sınırlı kaynak ayırması ve kripto alanındaki dolandırıcılığı ele almak yerine borsalardaki ikincil piyasayı hedeflemeye odaklanması, önceliklerin yanlış yerleştirildiğini göstermektedir. Bu yaklaşımın potansiyel olarak yeniliği engelleyebileceğini ve gelişmekte olan kripto para birimi endüstrisinin büyümesini engelleyebileceğini iddia ediyor.

Avukat ayrıca şunları söyledi;

“Demokratlar Cumhuriyetçilere, Cumhuriyetçiler de Demokratlara bağırıp çağırırken, her seçim hiçbir şeyi değiştirmiyor. Hepsi saçmalık. George W. Bush da Obama gibi otomobil şirketlerini kurtardı. Bankaları kurtarmak söz konusu olduğunda Bush ya da Obama hiçbir fark yaratmadı, soruna bankalar neden olsa bile. Trump döneminde de aynısı olacaktı. General Motors ve Chrysler’i kurtardılar ancak GM ve Chrysler daha sonra iflas başvurusunda bulundu. Bir pizza dükkanı sahibi veya fırın sahibi kötü kararlar verdiğinde, başarısız olurlar. Onları kurtarmayız. Ancak Havayolları, Bankalar, Otomobil Üreticileri vb. ise, onları kurtarmak zorundayız çünkü yapmazsak, maksimum acıya neden olacak ve birinin yeniden seçilmesini tehdit edecektir. Bitcoin‘in arkasındaki güzellik, akıllı telefonu olan herkesin serbest piyasalara katılabilmesiydi. Banka yok. Para havalesi şirketleri yok. Aracı yok.”

XRP Coin Avukat Açıklamaları

Deaton, SEC‘in Ripple davasında bireysel yatırımcılardan gelecek amicus özetlerine karşı çıkmasını da hatırlattı. Deaton, bu tutumuyla bireysel yatırımcıların görüşlerini dikkate alma konusunda isteksiz olduğunu ve düzenleyici kurumun bireysel yatırımcılardan ziyade büyük finansal kurumların çıkarlarına öncelik verebileceği algısını daha da güçlendirdiğini öne sürüyor.

Deaton, kripto düzenlemesinde algılanan çifte standartla ilgili önemli bir endişenin altını çiziyor. SEC Başkanı Gary Gensler, kullanıcıları dolandırdığı iddialarıyla karşı karşıya kalan offshore kripto borsası FTX‘in eski CEO’su Sam Bankman-Fried ile çok sayıda toplantı yaparken, SEC’i Coinbase gibi proaktif kuruluşlarla diyaloğa girmediği için eleştiriyor. SEC’in yaklaşımındaki bu tutarsızlık Deaton’ı rahatsız ediyor.