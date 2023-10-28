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  •   Ünlü Analist Hedefine ETH, XRP, BNB, ADA’yı Aldı ve Ekledi: Hepsini Hapse Atmanız Gerekiyor!

Ünlü Analist Hedefine ETH, XRP, BNB, ADA’yı Aldı ve Ekledi: Hepsini Hapse Atmanız Gerekiyor!

Özet

  • Max Keiser kripto paralarda terörün varlığına vurgu yaptı.
  • Analist, büyük kripto para destekçilerini hedef gösterdi.
  • Kripto topluluğu içinde Keiser'in açıklamalarına karşı farklı tepkiler bulunuyor.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
20:30
28 Ekim 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker

Ünlü kripto analisti Max Keiser geçtiğimiz günlerde şaşırtıcı açıklamalarda bulundu. Analist, bazı kripto para birimleri hakkında yatırımcıları rahatsız edici türden açıklamalar yapmış ve bunların terörizmin finanse edilmesinde yer tuttuğunu iddia etmişti.

Ortaya çıkan bu açıklamalar, hem kripto para destekçilerden hem de eleştirmenlerden gelen güçlü tepkilerle kripto para birimi çevresinde bir tartışma yarattı.. Önemli bir kripto para takipçisi olan Avustralyalı avukat Bill Morgan’ın Keiser’in yorumlarına verdiği yanıt dikkat çekti. Bu arada Morgan’ın yorumu olayı bambaşka bir boyuta taşıdı.

Max Keiser’in İddiaları Dikkat Çekti

18 Ekim 2023’te ABD Hazine Bakanlığı tarafından kritik bir karar alındı. Hamas terör örgütünün önde gelen on üyesinin gelir kaynaklarını kesintiye uğratmak amacıyla yaptırımlar uygulandı. Bunun üzerine Max Keiser, X üzerinden sert bir biçimde görüşlerini dile getirdi. ETH, XRP, BNB, ADA ve diğerleri gibi kripto paraların “finansal teröristler” olarak ifade edilen kişiler tarafından yaratıldığını ve var olan terörizmi desteklemek amacıyla kullanıldığını iddia etti.

Bu arada Keiser’in iddiaları bununla da sınırlı kalmadı. Büyük şirketlerinin kurucuları, yöneticileri olan Brad, Charles, Brock, Vitalik, Cynthia ve daha fazlasını işaret ederek kripto para birimleriyle bağlantılı olan kişi ve kurumların iddia ettiği bu terörizm nedeniyle hapsedilmesini talep ederken net bir biçimde önlemler alınması yönünde çağrıda bulundu.

Keiser’in bahsettiği kişilerin Ripple’dan Brad Garlinghouse, Cardano’dan Charles Hoskinson, EOS‘tan Brock Pierce, Ethereum’un kurucu ortağı Vitalik Buterin ve ABD Senatörü Cynthia Lummis gibi kripto para sektörünün önde gelen isimler olduğunu da söylememiz gerekiyor.

Ancak Keiser bir noktada Bitcoin‘i ayırdı. Bitcoin’i merkez bankalarının ve olumsuz hükümet destekçilerinin otoritelerine meydan okumak için ortaya çıkarılmış, insan yapımı, sınırları ise net bir biçimde belirli kripto varlık olarak nitelendirdi. Hatta bir adım daha ileri giderek Bitcoin’den “Tanrı’nın parası” olarak bahsetti.

Kripto Topluluğundan Tepki

Kripto endüstrisine hakkında yaptığı yorumlarla tanınan Avustralyalı avukat Bill Morgan, Max Keiser’in sözlerine karşı gelmedi. Morgan, Keiser’in yorumlarını esprili bir biçimde “Max başka bir Altcoin olayı yaşıyor” diyerek reddetti.

Bu arada, Keiser’in yorumları daha büyük kitlelere yayıldı ve kripto topluluğu içinde yoğun tartışmaları beraberinde getirdi. Bazıları Keiser’in görüşlerini ifade etme özgürlüğü bulunduğunu belirtirken, diğerleri kişinin iddialarına net bir biçimde karşı çıktı.

Kripto para birimlerinin yasadışı faaliyetler için kullanılması yeni bir konu olarak ortaya çıkmıyor. Uzun zamandır konu hakkında endişe ve düzenleyici inceleme beklentisi bulunuyor. Keiser’in açıklamaları ise bu tartışmalara güç kazandırmış görünüyor.

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