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Kripto para sektörünün en etkili analistlerinden birisi olarak görülen Pentoshi, Bitcoin (BTC) fiyatının son hareketleri ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Lider kripto para birimi BTC, son dönemde ani bir yükseliş sergileyerek 30.000 dolara ulaştı. BTC fiyatının 30.000 dolardan sonra yataya bağlaması ve ara ara destek noktasının altına inmesi ise yatırımcılarda korku yarattı. Analist Pentoshi ise korkulacak hiçbir şey olmadığını iddia edip yatırımcılara güven verdi.

Analistten Yeni BTC Fiyat Tahmini

693.000 takipçisine seslenen Pentoshi, Bitcoin fiyatının 25.000 dolardan sonra olan macerasını aslında harfiyen tarif etmişti. Analist şimdi ise 32.500 dolara işaret ediyor. Daha önce 25.000 doları, devamında 26.700 doları bilen analist şimdi ise 32.500 dolara kadar BTC’nin durmayacağının altını çizdi.

Pentoshi bu kadar ılımlı konuşmasına rağmen aslında bir konuda yatırımcıları uyardı. 2023 yılının en yüksek seviyesi olarak görülen 31.000 dolar, daha önce Nisan ayında görüldü ve bunun üzerine çıkış olmadı. Analist de yaptığı ek açıklamada ancak 31.000 doların üzerine çıkılırsa iyimser hissedebileceğini ve yükselişin devamına dair yorum yapacağını vurguladı. BTC’nin şimdi 30.000 dolarda zorlanacağını aktaran analist, bunun yaklaşık altı ila sekiz haftalık bir yatay sürece ihtiyaç duyabileceğinin altını çizdi. İlgili süreç aslında BTC‘nin uzun süredir kırılamayan bir direnci kırmasından sonra yeniden alım iştahını çekmesi için gereken fiyat hareketlerini yaratıyor.

BTC İçin Yarış Başladı

Pentoshi, bu fiyat hareketlerinin BTC için talebi arttıracağından emin. Özellikle BlackRock gibi dev kurumların spot Bitcoin ETF başvuruları yapması, analiste göre yılın en büyük olayı. Bu konuda bir yarış başladığını aktaran analist, yakında ETF onayı beklediğini de dolaylı yoldan ima etti.

BTC fiyatı son 7 günde %17 yükseliş elde etti ve bir anda 25.000 dolardan 30.000 dolara adım attı. Bu esnada altcoinler ise henüz o kadar güçlü bir ralli sinyali vermedi ve top 10 içerisinde Ethereum (ETH), Solana (SOL) ve Cardano (ADA) dışında göze çarpan ciddi bir ralli yok. Bunun için de aslında BTC’nin yönünü kesinleştirmesi ve 31.000 dolar seviyesinin üzerine veya altına yönelik karar vermesi gerekiyor olabilir.