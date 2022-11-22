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Quant (QNT) ve Uniswap (UNI) FTX’lerin çöküşünden bir darbe aldı ve şu anda uzun vadede potansiyele sahip. Öte yandan, Orbeon Protocol (ORBN) risk sermayesi alanını sonsuza dek değiştirecek ve başka hiçbir blockchain projesinde olmadığı kadar fayda sağlayacaktır. Ekibin iddiasına göre analistler ORBN tokeninin 60 kattan fazla yükselmesini bekliyor.

Uniswap (UNI)

Uniswap (UNI), kripto tokenları için iyi bilinen bir DeFi borsasıdır. UniSwap (UNI), birçok kripto kullanıcısı FTX’in çöküşünden korktuğu için yoğun ilgi görüyor. Kullanıcılar kripto varlıklarının güvenliği için merkezi olmayan borsalara geçiş yaptığı için platform FTX çöküşünden yararlandı.

FTX’in ölümünden sonraki bir hafta içinde Uniswap (UNI), Ethereum (ETH) ticareti için en popüler kripto para borsası olarak Coinbase’i geride bıraktı. Ethereum (ETH) ticareti açısından Uniswap (UNI) şu anda Binance borsasının ardından ikinci sırada yer alıyor. Bu durum yakında Uniswaps fiyatına da yansıyabilir.

Fiyatlandırma konusunda, Uniswap (UNI) bu yıl Quant (QNT) kadar iyi performans göstermedi. Uniswap (UNI) şu anda 6 doların altında işlem görüyor ve tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 44,92 dolardan %86’dan fazla düşüş yaşadı. Bununla birlikte, FTX çöküşünden sonra yaşanan son gelişmelerin ardından, Uniswap (UNI) tokenı, istikrarın yakında kripto piyasalarına dönmesi beklendiğinden, önümüzdeki haftalarda daha da yükselmek için sağlam bir konumda.

Quant (QNT)

Quant (QNT), ağ verimliliğini ve birlikte çalışabilirliği korurken blockchainleri birbirine bağlayan blockchain tabanlı bir platformdur. Quant (QNT), bir blockchain işletim sistemi geliştirerek ağın birlikte çalışabilirliği sorununu çözmeye çalışan ilk girişimdir.

QNT 2021 yılına kadar 35 kattan fazla artış göstererek, önemli bir düşüş olmaksızın tüm zamanların en yüksek seviyesine doğru makul ölçüde sorunsuz bir büyüme sergiledi. Sonraki geri dönüş daha zayıf oldu ve yatırımcıların 2021’de coin üzerinden %500’den fazla kâr elde etmesini sağladı.

Quant (QNT), FTX çöküşünün neden olduğu son piyasa düşüşü sırasında 102 dolara düştü. Quant (QNT) 17 Ekim’de başlayan düzeltmeyi tamamlamış olabilir. Eğer durum buysa, bir sonraki ralli QNT’yi 270 dolara çıkarabilir.

Orbeon Protocol (ORBN)

Orbeon Protocol (ORBN), web3 dünyasına girmek isteyen girişimler için bir launchpad görevi görüyor. Start-up’lar daha verimli bir şekilde fon toplayabilir ve topluluklarıyla doğrudan etkileşim kurabilir. Her iş fırsatı parçalara ayrılacak ve öz sermaye destekli bir NFT’ye dönüştürülecektir. Bu sayede herkes inandığı firmaları 1 dolar gibi düşük bir ücretle destekleyip yatırım yapabilecek ve bu da risk sermayesi kitlesel fonlama piyasasını altüst edebilir.

En önemli avantaj, bir sonraki büyük kripto para birimine veya gezegendeki en umut verici firmalardan bazılarına yatırım yapma potansiyelidir. Geleneksel olarak, risk sermayedarları bu sektöre hakim olmuş ve bu girişimlerin başlangıç potansiyelinden önemli getiriler elde etmeye çalışmışlardır.

Orbeon Protokolü çok sayıda kendine özgü özelliğe sahiptir. Örneğin likidite havuzu on yıl boyunca kilitlidir ve akıllı sözleşmesi Solid Proof tarafından onaylanmıştır. Ayrıca, Orbeon Protokolü ve ekosisteme güç veren para birimi (ORBN), doğal faydaları nedeniyle yüksek talep görmektedir.

Tokenları stake etme ve pasif gelir üretme yeteneği ORBN tokenının özelliklerinden biridir. Sahipler ayrıca kararlar ve gelecekteki projeler hakkında oy kullanma fırsatına da sahip olacak. Ayrıca, ORBN sahipleri gelecekteki yatırım turlarına öncelikli erişime sahip olacaklardır.

Orbeon Protocol, büyük potansiyele sahip, oyunun kurallarını değiştiren bir kripto para birimidir. Ekibin tahminlerine göre ORBN’nin %6.000’den fazla artış göstermesi bekleniyor. Şu anda ORBN, ön satıştan 0,014 dolar karşılığında satın alınabilir.

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