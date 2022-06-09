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26 Mayıs 2022 tarihinde CoinEx Charity’nin “Çocukların Hayalleri İçin 10.000 Kitap” yardım etkinliği, etkinliğin ilk durağı Türkiye’de resmi olarak başlatıldı. Küresel kitap bağışı etkinliğinin tamamı 1 Haziran Uluslararası Çocuk Bayramı öncesinde ve sonrasında gerçekleştirilecek. Etkinlik boyunca bağışlanan 10.000 kitap, CoinEx Charity’nin dünyanın dört bir yanında yoksulluk çeken bölgelerdeki çocuklara özel bir Uluslararası Çocuk Bayramı hediyesi olarak lanse ediliyor.

Erken çocukluk döneminde okuma, eğitimde eşit şartlar oluşturabilir. Yüksek kaliteli bir erken okuma eğitimi, çocukların tam potansiyellerine ulaşmalarına ve okulda daha fazla bilgi ve beceri edinmelerine yardımcı olur. Ancak COVID-19, savaş ve afet gibi nedenlerden dolayı, yoksul bölgelerdeki çocukların çoğu “öğrenme yoksulluğu” çekmektedir, bu yoksul bölgelerdeki okullar öğrencilerin okuması için yeterli kitap sağlayamamakta, ailelerinse kitap satın almaya gücü yetmemektedir. Tüm dünyada çocukların karşı karşıya kaldığı okuma krizi sessizce yayılmaktadır.

Kitaplar Yoluyla Bilgiyi Paylaşmak

2022’de CoinEx Charity, dünyanın dört bir yanındaki çocukların eğitim ihtiyaçlarını karşılamak ve onlara yardımcı olmak için 10 milyon USD’lik bir yardım fonu kurdu. CoinEx Charity’nin kitap bağışı etkinliği 20 Haziran’a kadar devam edecek ve etkinlik art arda Türkiye, Suriye, Tayland, Vietnam, Endonezya, Nijerya, Malezya, Hindistan, Brezilya, Almanya ve Güney Kore’ye ulaşacak. Şu anda, dört ülkeye ulaşan kitap bağışı etkinliğinin yolculuğunun üçte biri tamamlandı.

İlk durak: Türkiye

CoinEx Charity’nin dünya çapındaki kitap bağışı etkinliği, 26 Mayıs’ta etkinliğin ilk durağı olan Türkiye’nin Hatay şehrine ulaştı. 5 yerel okula toplamda 2000 kitap bağışlandı ve her okul için yeni kitaplık satın alındı. CoinEx Charity’nin ziyareti, okulların öğretmenleri ve öğrencileri tarafından sıcak bir şekilde karşılandı.

İkinci durak: Suriye

Suriye’de 11 yıllık savaş, COVID-19 ve ekonomik krizden sonra, Suriyeli çocukların ve gençlerin eğitimi ciddi bir şekilde kesintiye uğradı ve 2,4 milyondan fazla insan okula gidemedi. 28 Mayıs’ta CoinEx Charity, Suriye’deki Dummar Modern School’a 1000 kitap bağışladı ve Suriye’deki çocukların eğitiminin geliştirilmesine yardımcı olmak için bir okuma köşesi kurdu.

Dummar Modern School’da bir öğrenci olan Nania, yeni kitap köşesinde kitap okurken: “Kitap okumayı seviyorum çünkü kitaplar beni yeni dünyalara götürebilir.” dedi. Okuduğu kitapsa, CoinEx Charity tarafından bağışlanan 1000 kitaptan biri. Dummar Modern School, yerel çocuk yardım kuruluşu Youth Association aracılığıyla CoinEx Charity tarafından bağışlanan kitapları teslim aldı ve bu kitaplar okuldaki 500’den fazla Suriyeli çocuğa daha fazla bilgi sunacak.

Üçüncü durak: Tayland

CoinEx Charity, Uluslararası Çocuk Bayramı’nda Tayland, Bangkok’taki Wat Chai Chimphli İlköğretim Okulu’na 1000 kitap bağışladı, 300’den fazla öğrencisi olan okul, uzun süredir kitap kaynaklarından yoksundu. Aynı zamanda, CoinEx Charity öğrencilere daha iyi bir okuma ortamı sağlamak için yeni bir kitap köşesi kurmalarına da yardımcı oldu.

Bir öğrenci “Hiç bu kadar çok kitap görmemiştim.” dedi. Yeni kitap köşesi okulun öğrencileri tarafından çok sevildi. CoinEx Charity de öğrencilerden ve öğretmenlerden teşekkür aldı.

Dördüncü durak: Endonezya

Diğer yoksul bölgelerdeki okullar gibi, Endonezya’daki birçok ailenin de bütçesi yalnızca eğitim için gereken ders kitaplarını karşılayabiliyor, bu da öğrencilerin hikaye kitapları gibi yayınlara çok az erişimi olduğu anlamına geliyor. Okumayı seven çocuklar evden ve okuldan uzaktaki kütüphanelerden kitap ödünç almak zorunda kalıyorlar. CoinEx Charity’nin “Çocukların Hayalleri İçin 10.000 Kitap” yardım etkinliği, çocuklara yeni kitaplar bağışlayarak, çocukların okumaya olan ilgilerini artırmalarına, bilgi ve hayallerini aktarmalarına ve potansiyellerini ortaya çıkarmak için çabalamalarına yardımcı oluyor.

CoinEx Charity, Endonezya’da Jakarta’daki Yayasan Remaja Masa Depan Yetimhanesi’ni ve Yogyakarta’daki İslami yetimhaneyi ziyaret ederek toplamda 2.036 kitap bağışladı ve oradaki çocuklara sıcaklık ve bilgi aktarmak için sevgi dolu bir okuma köşesi kurdu. Kitap bağışı töreninde iki okulun müdürü de, okullara sunduğu eğitim kaynakları için CoinEx Charity’ye teşekkür etti. Okul müdürlerinden biri minnettar bir şekilde şunları söyledi: “Öğrenciler artık gelecekte hayallerinin peşinden gitmelerini sağlayacak birçok yeni bilgi kaynağına sahipler.”

“Çocukların Hayalleri İçin 10.000 Kitap” yardım etkinliği hala devam ediyor. CoinEx Charity, bu özel Çocuk Bayramı hediyesini yerel çocuklara ulaştırmak ve kitaplarla bilgiyi yaymak için Endonezya, Nijerya, Hindistan, Malezya, Brezilya, Almanya ve Güney Kore’ye gidecek.

CoinEx Charity, bu kitapların çocukların okumaya ilgi duymalarına, ev ve toplumun ötesinde bir dünyaya ulaşmalarına ve sürekli büyüyen olasılıkların farkına varmalarına yardımcı olacağını umuyor.

Dünyadaki tüm çocuklar, okumak, öğrenmek ve okuma sevgisini artırmak için kullanabilecekleri kaliteli kitaplara sahip olmayı hak ediyor. CoinEx Charity, ayrıca dünyanın dört bir yanındaki duyarlı insanları ve hükümetleri tüm dünyada çocukların eğitimine dikkat etmeye ve çocukların eğitim ortamının iyileştirilmesi için ortaklaşa katkıda bulunmaya çağırıyor.

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