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Türkiye’nin Kripto Para Borsası Coinpara Kimdir?

20:00
19 Eylül 2022
Coin Türk Yazar: Coin Türk
Okuma Süresi: 3 Dakika

13 yıldır blok zinciri teknolojisiyle birlikte hayatımızda bulunan kripto paralar, günden güne popülerleşiyor. 2022 yılında yayınlanan son verilere göre Türkiye’deki her 100 kişiden yaklaşık 77’si kripto paraları ve Bitcoin’i daha önce duymuş. Geçtiğimiz yıla göre ise %11 artan bu oran, kripto para dünyasının gün geçtikçe popülerleştiğini gösteriyor.

Coinpara, sektörün dinamiklerine göre kendini sürekli geliştirmeyi ilke edinen inovatif bir kripto para borsası olarak beta sürecini tamamlayıp 3 yıllık deneyimini yepyeni bir formata dönüştürmeye hazırlanıyor. Coinpara, kendi geliştirdiği altyapısı ile güvenilir ve kolay kullanımlı bir deneyimle birlikte birçok fırsat sunuyor.

2020 Mart ayında 30 kripto parayı listeleyerek başlayan Coinpara, şu an 47 farklı kripto para için alım-satım hizmeti sunuyor. Bu vizyon ile Coinpara yakında 30 farklı yeni kripto parayı listelemeyi ve Türk yatırımcılar ile buluşturmayı amaçlıyor.

Kripto Para Almanın En Kolay Yolu Coinpara

Coinpara üzerinde yalnızca 3 adımda Bitcoin, Ethereum, Polygon, Axie Infinity gibi birçok popüler kripto para alınıp satılabilmektedir. Web sitesinde yer alan “Hızlı Al Sat” özelliği ile onlarca farklı kripto parayla kolayca işlem yapılabiliyor.

Coinpara, birçok popüler kripto parayı hızlıca listeleyerek lokal pazarda global bir borsa deneyimi sunmayı hedefliyor. Coinpara kullanıcıları için özenle tasarlanan arayüzü ile hem bilgisayardan hem de mobil cihazlardan global kripto piyasalara TRY paritesi üzerinden erişimi kolaylaştırmayı hedefliyor.

İleri düzey kripto para alım-satımı ile ilgilenen kişilere de hitap eden Coinpara, PRO MOD’u ile birlikte yatırımcılara hem grafikleri inceleyebilecekleri hem de emir defterini görebilecekleri ekran özelliği vasıtasıyla gelişmiş bir al-sat deneyimi de sunuyor.

Güvenlik Coinpara’nın Önceliği

Gelişmiş alt yapısı sayesinde Coinpara kullanıcılarına tamamen güvenli bir alım satım deneyimi sunuyor. Kripto para ve cüzdan güvenliği alanında dünya lideri BitGo sistemiyle çalışan Coinpara, Türkiye’deki banka iş birlikleri ve sık sık denetlenen sistemi ile güvenlik açıklarına karşı korumalı. Aktif telefon destek merkezi ve web sitesi destek birimi ile kullanıcılarının sorularını sorabilecekleri ve yardım alabilecekleri hizmetleri sağlayarak da güven temin ediyor. İstanbul merkezli ofisi ile ise Türkiye’ye yerel ve ulaşılabilir bir hizmet sağlıyor.

Kripto Para Alım Satımı Yaparken Arkadaşlarınızla Kazanın

Coinpara, kullanıcılarına işlem yaparken pasif gelir elde elde etme imkanı da sağlıyor. Kolayca oluşturabileceğiniz referans kodu ile arkadaşlarınızı davet edip yapacakları işlemlerden %20’ye varan referans kazancı elde edebilirsiniz. Böylece, yalnızca kodunuz ile üye olan kullanıcılar sayesinde alım-satım işlemi yapmadan pasif gelir sahibi olabilirsiniz. Ayrıca referans kodunu yalnızca arkadaşlarınızla değil, takipçilerinizle de paylaşabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarınızda kodunuzu kolayca paylaşarak daha fazla kişiye ulaşabilirsiniz.

Özel Kripto Paralar Yalnızca Coinpara’da

Türkiye’de öncü olmayı hedefleyen Coinpara, diğer lokal kripto para borsalarında bulamayacağınız kripto paraları listeleyerek yatırımcılara özel bir deneyim sunuyor. Yalnızca Coinpara’da listelenen $ANT, $GNO, $MIR, $YFI ve çok daha fazlasının alım satımını yapabilmeniz için üye olmanız yeterli. Türk kullanıcıları için özel projelerle anlaşan ve yatırımcılarının global piyasadan geri kalmaması için çalışan Coinpara, listeleme havuzunu gün geçtikçe arttırarak Türk kripto para yatırımcılarını yeni fırsatlarla tanıştırıyor.

Kolay ve en hızlı şekilde kripto para yatırımı yapma fırsatı sunan Coinpara; kolay arayüzü, güvenli altyapısı ve özel kampanyaları ile Türk kripto para yatırımcılarına yepyeni bir kullanıcı deneyimi sunuyor. Böylece kripto para alım satımı yaparken harcanan fazla vakti kullanıcısına geri veriyor. Coinpara topluluğunun bir parçası olup güncel kampanya ve avantajlardan hızlıca haberdar olabilirsiniz.

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.

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