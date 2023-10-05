Türkiye’de Kripto Kabulü Artıyor Mu? Hangi Varlıklar Dikkat Çekiyor?  

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Binance CMO’ya göre, enflasyon Türk lirasının değerini düşürdüğü için Türkiye’de kripto kullanımında bir artış görülüyor. Türk halkı artık alternatif yatırımları tercih ediyor ve bunların arasında kripto para birimleri uygun bir seçenek gibi görünüyor olabilir.

İddialara göre TRON (TRX), Hedera (HBAR) ve VC Spectra (SPCT) gelecek vaat eden yatırımlar olarak gösteriliyor.

Türkiye’de Kripto Benimsenme Oranı %12’ye Yükseldi

Binance Pazarlama Müdürü Rachel Conlan, 27 Eylül 2023 tarihinde CoinDesk’e verdiği röportajda Türkiye’de kripto kullanım oranlarının hızla arttığını söyledi. Dünya genelindeki oran %5 iken, Türkiye’de bu oran %12.

Kripto benimsenmesindeki artış, Türk lirasının dolar karşısında değer kaybetmesinden kaynaklanıyor olabilir. Türkiye’de birçok kişi artık işlem yapmak ve değer deposu olarak kripto kullanıyor olabilir.

Kripto kullanımı tüm cinsiyetler arasında da yaygın. Yapılan bir anket, 18-30 yaş arasındaki yatırımcıların %47’sini kadınların oluşturduğunu ortaya koymuştur. Buna ek olarak, birçok yeni kripto sahibi, ailelerinden ve arkadaşlarından gelen tavsiyelerin kripto para birimine yatırım yapma kararlarını etkilediğini söyledi.

Uzmanlar ayrıca düzenlemelerin Türkiye’nin artan kripto benimseme seviyelerini yakalamasını bekliyor. Ancak, tam bir yasak söz konusu değil. Türk hükümeti ayrıca bir merkez bankası dijital para birimi olan Dijital Lira’yı piyasaya sürmek için çalışıyor.

Tether, TRON (TRX) Ağı İçin 1 Milyar USDT Yetkilendirdi

Daha fazla Türk vatandaşının kripto para kullanmasıyla birlikte Tether, 19 Eylül’de TRON (TRX) Ağını yenilemek üzere 1 milyar USDT’ye yetki verdiğini duyurdu. Tether’in CTO’su Paolo Adroino, bunun gerçek bir ihraç değil, bir yetkilendirme olduğunu ve tahsis edilen miktarın TRON (TRX) Ağından gelecek ihraç talepleri ve zincir takasları için envanter görevi gördüğünü açıkladı.

Bu hamle, TRON coin’in Türk halkının yatırım yaptığı kripto para birimlerinden biri olduğunun iddia edilmesiyle önem taşıyor olabilir. Ayrıca TRON (TRX) Ağı şu anda 42,8 milyar USDT ile tüm ağlar arasında en yüksek dolaşım hacmine sahip.

Haberler çıktığından beri TRX fiyatı 29 Eylül itibariyle %6 artarak 0,084$’dan 0,089$’a yükseldi. Uzmanlara göre, TRON (TRX) Ağında daha fazla USDT bulunması işlem seviyelerinin artmasına yol açmış ve bu da TRX fiyatını yükseltmiş olabilir.

TRON (TRX) Ağındaki işlem seviyelerinde beklenen artışa dayanarak, analistler TRX fiyatının 2023’ün sonundan önce 0,111 $’a ulaşabileceğini söylüyor.

Hedera (HBAR) Yeni Güncellemeler Yayınladı

Hedera (HBAR) Türkiye’de benimsenme oranı artan bir diğer kripto para birimi olarak iddia ediliyor. Yatırımcılar Hedera (HBAR) ekibinin 11 Eylül’de yayınladığı yeni güncellemelerden faydalanıyor olabilir.

Güncellemelerde, merkezi olmayan bir içerik oluşturucu platformu olan Hedera tabanlı Calaxy, artık içerik oluşturucuların Calaxy’deki Öne Çıkan Deneyimler aracılığıyla neredeyse her şeyden para kazanmasına olanak tanıyor. Bu deneyimler, içerik oluşturucuların mağazalarında bire bir kişisel eğitim seansları veya portföy incelemeleri gibi belirli hizmetler sunmalarını sağlıyor.

Ayrıca, Legends of the Past, Web3 mekaniklerini tanıdık Web2 oyun deneyimiyle birleştirerek Hedera (HBAR) Ağı’nda piyasaya sürülecek. Oyun, oyun içi ekonomisini $LOP token ile geliştirmek için Hedera (HBAR) Token Hizmetini kullanacak.

Haberin çıkmasından bu yana Hedera fiyatı %4,2 artışla 0,048 dolardan 0,050 dolara yükseldi. Bununla birlikte, analistlerin HBAR fiyat tahmini, Hedera fiyatının yıl sonuna kadar 0,050 $ seviyesinde kalacağını öngörüyor. Bu, HBAR’ın yıl boyunca büyük ölçüde istikrarlı fiyat seviyesini sürdürüyor.

VC Spectra (SPCT) Türkiye’de İlgi Görüyor Mu?

VC Spectra (SPCT), finansal uzmanlıklarından bağımsız olarak herkese en iyi blok zinciri yatırım deneyimini sağlayan merkezi olmayan bir hedge fonu olarak tanımlanıyor.

Yatırımcılar yüksek büyüme potansiyeline sahip blok zinciri girişimlerine ve niş pazarlara yatırım yapabilirler. Ayrıca arbitraj ticaretine katılabilir ve kripto varlıklarını stake edebilir ve ödünç verebilirler.

VC Spectra (SPCT), Türkiye’deki kripto para kullanıcılarına da hitap etmek istediklerini iddia ediyor. Blockchain projelerine ve kripto piyasasına yaptıkları yatırımlardan veya VC Spectra (SPCT) tokenini satın alarak ve elde tutarak kar elde edebilirler.

Devam eden halka açık ön satış sırasında ekibin açıklamasına göre VC Spectra (SPCT) tokenlerini 0,044 $ karşılığında satın alabilirler. VC Spectra (SPCT) tokenlarını şimdi satın alırlarsa, açıklamalara göre ön satışın sonunda fiyat 0,080 dolara ulaştığında en az %82’lik bir kazanç elde edecekler.

Buna ek olarak ekibin açıklamalarına göre 3. Aşamada öngörülen fiyatı 0,025 dolardı, ancak yoğun talep nedeniyle SPCT üç kat artarak 0,044 dolara ulaştı.

Bu nedenle iddialara göre yatırımcılar VC Spectra’nın (SPCT) şu anda yatırım yapılabilecek bir kripto para olduğunu söylüyor. Ekstra bir teşvik olarak, aktif bir %10 para yatırma bonusu sunulduğu da yapılan açıklamalar arasında yer alıyor.

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.