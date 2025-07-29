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Trump’ın BTC ve Grayscale’in Altcoin Başvurusunda Yeni Gelişme

Özet

  • SEC, Truth Social ve Grayscale'in ETF başvurularını incelemeye devam ediyor.
  • ETF'ler için yeni erteleme kararı duyurulsa da yıl bitmeden onayların gelmesi umuluyor.
  • 30'un üzerinde altcoin ETF başvurusu çıkacak kararı bekliyor ve SEC kapsamlı bir yasal çerçeve için çalışıyor.
İlayda Peker
İlayda Peker

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Truth Social’ın Bitcoin $118,760.78 borsa yatırım fonu (ETF) ve Grayscale’in Solana ETF başvurularını incelemek için ek süre tanıdığını duyurdu. Kurum tarafından yapılan resmi açıklamada, bu iki fonun onay sürecinin ertelendiği belirtildi. Trump’a ait olan şirket tarafından yapılan bu başvuruları kripto para yatırımcıları yakından izliyor.

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Trump’ın Kripto BaşvurularıResmi Açıklamalar ve Beklentiler

Trump’ın Kripto Başvuruları

SEC, Truth Social’ın Bitcoin ETF’i ile Grayscale’in Solana ETF’sine yönelik başvuruları değerlendirmek için daha fazla zamana ihtiyaç duyduğunu bildirdi. Bu süreçte, komisyonun incelenen başvurularda yatırımcıların korunmasını ve piyasaların istikrarını ön planda tuttuğu gerekçesiyle sürekli ertelemeleri şaşırtıcı değil. Genelde son tarife kadar başvurular ertelenir ve nihai noktada SEC kararını verir. Fonların onay alabilmesi için çeşitli kriterlere uygunluk aranıyor.

Kurum özellikle altcoinler için ETF onaylarını toplu biçimde verebilmek adına son karar tarihi yaklaşırken yasal çerçeve üzerinde çalışıyor. BTC ve ETH ETF’lerinden farklı biçimde olan çoğu altcoin için güzel haberler yıl bitmeden gelebilir. Kripto Yatırımcılarının Akın Ettiği Uygulama – Sebebi Sizi Şaşırtacak!

Son dönemde kripto varlıklara gösterilen kurumsal ilgi, ETF başvurularına duyulan heyecanı da arttırdı. Kripto tabanlı yatırım fonları, bireysel ve kurumsal yatırımcılara farklı alternatifler sunuyor. Özellikle kurumsal yatırımcıların, düzenlenmiş ürünler aracılığıyla kripto varlık piyasasına giriş yapmak istedikleri görülüyor. Bu alandaki ürünlerin çeşitlenmesi yatırımcıların talep ettiği bir şey.

Resmi Açıklamalar ve Beklentiler

SEC yetkilileri, başvuruların ertelenmesiyle ilgili yaptıkları açıklamalarda, yatırımcıların çıkarlarını korumanın ve piyasa düzeninin sağlanmasının öncelikleri arasında olduğunu belirtti. Sürecin şeffaf yönetilmesi için başvuru sahiplerine ve kamuoyuna periyodik bilgilendirme yapılacağı da aktarılıyor.

“Başvurulara ilişkin daha fazla değerlendirme için ek süre gerekmektedir. Yatırımcıların korunması ve piyasaların bütünlüğünün sağlanması bizim için önceliklidir.” – SEC

Uzmanlar, değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından SEC’in gerekçeli bir karar açıklayacağını öngörüyor. Eylül ayında birçok altcoin için son tarih dolacağından Ağustos SEC’in bazı sinyaller verebileceği bir dönem olarak kabul edilebilir.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun Truth Social’ın Bitcoin ETF’si ve Grayscale’in Solana ETF’sine ilişkin kararını ileri bir tarihe ertelemesi, piyasalarda kısa vadede belirsizlik doğurdu. SEC’in değerlendirme sürecinde, özellike yatırımcı koruması ve piyasa bütünlüğü gibi unsurları gözettiği görülüyor. Kripto tabanlı ETF ürünlerinin piyasaya girişi, düzenleyici açıdan çeşitli kriterler çerçevesinde inceleniyor. Yatırımcılar ve şirketler, sürecin şeffaf ilerlemesini bekliyor; SEC’in nihai kararının sektörde önemli bir etkiye sahip olabileceği düşünülüyor.

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Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Mezunu, Kitap sever.
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