TRON ve Avalanche Yatırımcıları Yeni Bir Kripto Paraya Mı Yöneliyor? 

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.

TRON topluluğu, TRON’un 2023 Yılının En İyi Web 3 Şirketi ödülünü kazanmasının ardından son zamanlarda oldukça hareketli. Bu arada, bazı piyasa uzmanları Avalanche’ın geleceği hakkında yükseliş beklentilerini dile getiriyor. Ancak, iddialara göre etkileyici teklifleri nedeniyle, yatırımcılar yavaş yavaş gözlerini yeni giren Rebel Satoshi‘ye çeviriyorlar. Blockchain ICO analistleri, iddialara göre Rebel Satoshi’nin önümüzdeki haftalarda erken benimseyenler için %150 ROI üreteceğini tahmin ediyor.

TRON Fiyat Tahmini

30 Kasım’da Genesis XBT’nin TRON’u “2023 Yılının En İyi Web 3 Şirketi” ödülüne layık görmesi TRON topluluğunda büyük heyecan yarattı. Bu ödül, TRON’un 2022 yılının 4. çeyreğinden bu yana elde ettiği olağanüstü başarıların takdiri olarak verildi.

29 Kasım ve 30 Kasım tarihleri arasında TRX’in değeri 0,1035 dolarda sabit kaldı. Yine de, bazı piyasa uzmanları TRX konusunda oldukça yükselişte çünkü son ödülün yatırımcıların TRON projesine daha fazla güven duymasına neden olabileceğine inanıyorlar. Bu nedenle, TRX’in 2024’ün ilk çeyreğine kadar 0,3000 dolara yükseleceğini tahmin ediyorlar.

Diğer taraftan, TRX analistleri kripto piyasasındaki mevcut düşüş eğilimi nedeniyle biraz temkinli olabilirler. Fiyatların daha da düşmesinden korkan analistler, TRX’in Aralık ortasına kadar 0,0960 dolara gerileyeceğini tahmin ediyor.

Avalanche Fiyat Tahmini

Avalanche haber kanalları 27 Kasım’da, topluluk talepleri ve Avalanche destekçilerinden gelen sürekli geri bildirimler dikkate alınarak mevcut Web Cüzdanının kullanımdan kaldırılmasının 23 Ocak 2024 tarihine ertelendiğini açıkladı.

Bu duyurunun bir devamı olarak, AVAX‘ın değeri 27 Kasım’da 20,36 $’dan 30 Kasım’da 21,39 $’a yükseldi ve DeFi coin fiyatında %5,04’lük bir artışa işaret etti. AVAX fiyat tahminiyle ilgili olarak, Avalanche analistleri, madalyonun önümüzdeki haftalarda yükselmeye devam edeceği konusunda iyimser. AVAX’ın 2023’ü 24 dolardan kapatacağını tahmin ediyorlar.

Öte yandan, diğer AVAX analistleri, madalyonun tarihsel fiyat modelleri nedeniyle fiyat tahminlerinde kötümserler. Bu nedenle, AVAX’ın Aralık ayının ortasına kadar 18 $ ‘a düşeceğini öngörüyorlar.

Rebel Satoshi’nin $RBLZ Ön Satışı

Kripto merkezileşmesine meydan okuduğu ve yükselen bir meme coin olduğu iddia edilen Rebel Satoshi, $RBLZ ön satışının Early Bird Round’unun üç hafta içinde tükenmesiyle yatırımcıların ilgisini çekerek en hızlı büyüyen meme coin olmuş olabilir.

Bu ivme, ekibin açıklamasına göre 250 milyonluk sınırlı arzı ve deflasyon mekanizması olan bir ERC-20 coin’i olan $RBLZ yönetim token’ı tarafından besleniyor. Yatırımcılar, bir NFT pazarı ve bir P2E oyunu içeren Rebel Satoshi ekosistemine tam erişim sunduğu için $RBLZ’yi satın alınacak kriptolardan biri olarak görüyor olabilir.

Kasım ayında Rebel Satoshi, Rebels Round 1’e girdi ve $RBLZ’yi 0,010 $ ‘lık Early Bird Round’a göre %30 artışla 0,013 $ olarak fiyatlandırdı. İddialara göre sonraki $RBLZ hedefi 0,018 $ olup Rebels Round 1 yatırımcıları için %38,46 yatırım getirisi vaat etmektedir.

Website – Telegram

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.