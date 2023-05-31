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Küresel kripto para piyasası değişken bir piyasa olmakla birlikte aynı zamanda oldukça dinamik bir alandır. Dolayısıyla, böyle bir alanda kazananları seçmek zorlu bir görev olabilir. Portföyünüzü Bitcoin’den (BTC) çeşitlendirmek istiyorsanız, projeksiyonlar doğrultusunda yeni yılda patlayacak bir sonraki tokenlar olarak Tron (TRX) ve %3500 artış gösterecek Collateral Network‘e (COLT) dikkat edilebileceği iddia ediliyor.

Bitcoin (BTC) Yükseliş Eğiliminde

Bitcoin’in (BTC) tanıtılmaya ihtiyacı yok. Kelimenin tam anlamıyla tüm küresel kripto topluluğunu ve merkezi olmayan finansal sistemlerin gelişimini başlattı.

Bitcoin’in (BTC) fiyatı geçen yıl tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 69.000 $’dan 16.700 $ civarına düştü. Bu tam da kullanıcıların ve hayranların daha fazla artış beklediği ancak hayal kırıklığına uğradığı bir anda gerçekleşti.

Bununla birlikte, son zamanlardaki fiyatlandırma sorunlarına bakılmaksızın, Bitcoin hala en değerli kripto para birimidir. Piyasa güçlerine karşı hassas olmasına rağmen, toparlanma eğilimi göstermiştir.

Geçtiğimiz aylarda, kripto piyasası istikrara kavuşurken Bitcoin de yükseliş eğilimindeydi. Piyasa koşullarından bağımsız olarak temelleri sağlam kalmaya devam ediyor ve makroekonomik duyumlar olmadığı sürece kesinlikle yükselecektir.

Ancak, bir yatırımcıysanız ve yatırım yapmak için diğer alternatif tokenleri düşünüyorsanız, Tron (TRX) ve Collateral Network (COLT) takip edilebilir olarak iddia ediliyor.

Tron (TRX)

Kripto endüstrisinde her zaman yeni bir şey piyasaya sürülüyor. Bu nedenle, yükselecek bir sonraki tokenı bilmek kolay değildir. Ancak iddialara göre uzmanlar bu yıl bir sonraki büyük kripto projesi olarak Tron’u işaret etti.

Tron (TRX), ölçeklenebilir uygulamaların inşasını daha hızlı hale getirmek ve nihayetinde ticareti kolaylaştırmak için tasarlanmıştır. Tron (TRX) dünya lideri bir kripto para birimi olarak potansiyelini korumaktadır, bu nedenle ucuz alım satım seçenekleri arıyorsanız, sizin için sağlam bir seçenek olabilir.

Tron (TRX) şu anda 0,07048$’dan satılıyor ve son 24 saatte %55 artış gösterdi. Analistler, Tron’un (TRX) mevcut gidişatıyla kısa sürede 1 dolara ulaşacağını söylüyor. Güvenilir bir ekosisteme sahip ve duyarlılığı çok düşük bir volatilite ile nötr.

Tron (TRX), merkezi sosyal platformlara erişimi genişletmeyi taahhüt ediyor ve kullanıcılara bahis, alışveriş ve sosyal ağ gibi diğer dijital hizmetleri de düşük ücretlerle sunuyor. Tron geçen yıl iyi bir çıkış yakaladı; ve bu çıkış hala devam ediyor.

Collateral Network (COLT)

Collateral Network, türünün ilk örneği olan ve bildiğimiz kredi endüstrisini altüst edecek yenilikçi bir proje olarak tanımlanıyor. Uzmanlara ve piyasa analistlerine göre Collateral Network, ön satış aşaması sona ermeden hemen önce %3500 artış gösterebileceği iddia ediliyor.

İddialara göre ön satıştan sonra, Collateral Network’ün piyasaya sürüldüğünde 100 kat artış göstereceği söyleniyor. Collateral Network, yeni yılda üstel büyüme için en iyi yarışmacı olarak konumunu sağlamlaştıran varlığa dayalı kredilendirmeye benzersiz bir yaklaşım getiriyor olabilir. İlk kez, likiditeye ihtiyacı olanlar, değerli fiziksel varlıklarını teminat olarak kullanarak likiditenin kilidini açabilirler.

Borçlular bu fiziksel varlıklarla desteklenen somut NFT’ler basabilirler. Collateral Network daha sonra bu NFT’leri parçalara ayırarak birden fazla borç verenin istedikleri kadar parça satın alarak tek bir krediyi finanse etmesine olanak tanır. Karşılığında haftalık pasif gelir elde ederler.

Collateral Network, ön satışının birinci aşamasında 0,014 $’a satılıyor ve bu aşama için faturalandırılan 120 milyon token’ın 76 milyondan fazlası (toplam arzın %38’i) satıldı. Açıklamalara göre, şimdi token satın almaya karar verenler %40 ek para yatırma bonusundan yararlanacak. Ayrıca, iddialara göre tokenin orijinal fiyatı 0,001 $ olduğu için erken yatırımcılar yatırımlarından zaten %40 getiri elde etmişlerdir.

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Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.