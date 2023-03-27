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ChatGPT’nin dünyayı kasıp kavurmasıyla birlikte, birçok kişi teknolojinin kripto ile nasıl entegre edilebileceği konusunda kafa yormaya başladı. Tron ise bu konuya bir çözüm bulmuşa benziyor. Öte yandan, GameFi Metacade, presale’de devamlı satış yaparak dikkatleri üzerine çekiyor olabilir. Bu yazıda, Tron’un ChatGPT ile nasıl bağlantı kurmayı planladığından, bunun TRX’in fiyatını nasıl etkileyebileceğinden ve Metacade’den daha iyi performans gösterip gösteremeyeceğinden bahsediliyor.

Tron (TRX) ve ChatGPT – Doğru Bir Eşleşme mi?

Kötü şöhretli Justin Sun tarafından kurulan layer-1 ağı Tron, OpenAI/ChatGPT furyasına katıldıktan sonra son zamanlarda yeniden gündeme gelmeye başladı. Sun attığı bir tweet ile Tron’un “yapay zekâ sistemleri için yapay zekâ odaklı merkezî olmayan bir ödeme sistemi sağlayacağını” duyurdu. Sun’ın vizyonu, ChatGPT ve AI teknolojisi tarafından desteklenen “merkezî olmayan ve akıllı bir finansal ekosistem” yaratmak.

Sun, Tron’un mevcut mimarisinin, kullanıcı sorgularını ve yapay zekâ sonuçlarını depolamak için BitTorrent’in merkezî olmayan dosya depolama sistemi BTFS’yi kullanarak bu sistemi oluşturabileceğine inandığını belirtti. Bu duyuru, ChatGPT ve Google’ın Bard’ı gibi diğer yapay zekâ çözümlerinin milyonlarca günlük kullanıcıyı çekmesiyle yapay zekâ tabanlı kripto fiyatlarında yaşanan artışın ardından geldi.

Tron DAO da kısa bir süre önce ChatGPT gibi teknolojilerin blok zincirleriyle daha fazla entegre edilmesine yardımcı olabilmek için 100 milyon dolarlık bir yapay zekâ fonu duyurdu. Bu gelişmelerin bir sonucu olarak, zincirin yerel TRX token’ı son haftalarda en iyi performans gösteren büyük kripto para birimlerinden biri oldu. Sun’ın 4 Şubat’ta attığı tweet’i takip eden günlerde TRX %13’ün üzerinde bir artışla 0.071 dolara kadar yükseldi.

Tron (TRX) Fiyat Tahmini

Projenin yapay zekâ duyuruları ve TRX’in fiyatındaki son artış, bazı analistlerin Tron fiyat tahminlerini bir kez daha gözden geçirmelerine neden oldu. Şu anda TRX 0.064 dolar civarında seyrediyor, ancak pek çok kişi önümüzdeki haftalarda 0.071 dolar seviyesine çıkacağına inanıyor.

Her şey planlandığı gibi giderse, iddialara göre Tron’un 0.078 dolarlık tahminlere birkaç ay içinde ulaşılabilir. Yapay zekâ trendi devam ettikçe ekibin iddiasına göre Tron bu yıl 0.10 doları bile görebilir ve yatırımcılara %56’nın üzerinde getiri sunabilir. Bazıları TRX’in yükselişi ile MCADE’in presale performansı arasında benzerlikler görüyor, peki Tron Metacade’den daha iyi performans gösterebilir mi?

Metacade (MCADE) “Kazanmak İçin Oyna” Standartlarını Belirliyor

“Kazanmak için oyna” (P2E) hareketinin ivme kazanmasıyla birlikte Metacade, kendisini oyuncuların, geliştiricilerin ve kripto yatırımcılarının bir araya gelerek GameFi dünyasını keşfettiği ana topluluk merkezi olarak tanımlıyor. Metacade’in misyonu, kullanıcıların P2E’ye başlamak için ihtiyaç duyacakları her şeyi bulabilecekleri, forumlar, incelemeler, liderlik tabloları ve deneyimli GameFi uzmanları tarafından paylaşılan en iyi alfa dâhil olmak üzere herşeyi kapsayan bir platform oluşturmaktır.

Metacade’in öne çıkan özelliklerinden biri ekibin iddialarına göre, kullanıcıların sadece faydalı içeriklerini toplulukla paylaşarak MCADE tokenları kazanabilecekleri Create2Earn (Kazanmak İçin Oluştur) programı. Metacade, ipuçları ve incelemelerden öğreticilere kadar, platformu P2E ile ilgili her şey için bir numaralı nokta haline getirdikleri için kullanıcılarını ödüllendiriyor.

Bununla birlikte, Metagrant programı platformun en çok beklenen özelliklerinden biri olarak lanse ediliyor. Program, kullanıcıların hazinenin fonlarını en iyi P2E oyunlarını yaratan geliştiricilere yönlendirmesini sağlıyor. Geliştiriciler tekliflerini MCADE sahiplerinin oylamasına sunuyor ve kazanan fikir, oyunlarını hayata geçirmek için finansmanla ödüllendiriliyor. Amaç, gücü tekrar oyuncuların eline vermek ve onların GameFi endüstrisinin geleceğini uygun gördükleri şekilde şekillendirmelerine olanak sağlamaktır.

Bu özellikleri ve topluluk öncelikli vizyonu sayesinde ekibinin iddiasına göre Metacade’in P2E oyunlarında lider olabileceği ifade ediliyor. Presale’i, lansmanından itibaren 17 hafta içinde $13.6m’ın üzerinde yatırım toplayarak MCADE’in fiyatını 0.008 dolardan $0.2’a yükseltti.

Metacade (MCADE) Fiyat Tahmini

Şimdiden ekibin iddiasına göre bir fiyat artışı göstermesiyle uzmanlar MCADE’in 2023’te çok daha yüksek fiyatlara sahip olacağını tahmin ediyor. Presale’i token başına 0.02 dolardan tamamlanacak, ancak bazıları binlerce kullanıcının Metacade topluluğunun bir parçası olmak için akın etmesiyle bu yıl 0.28 dolara kolayca ulaşılabileceğini iddia ediyor. Kimileri ise ekibin iddiasına göre 0.50 dolar, 0.80 dolar ve hatta 1 dolar gibi tahminlerde bulunuyor.

Tron yükselişte görünse de, öngörülen performansı Metacade’inkine kıyasla sönük kalıyor olabilir. Ekiplerin iddialarına göre MCADE en düşük hedef olan 0.028 dolara ulaşsa bile, yatırımcılar TRX’in öngörülen kazançlarını gölgede bırakarak 14 kat getiri elde edecek.

Tron Mu (TRX) Yoksa Metacade (MCADE) Mi?

ChatGPT gibi ürünler toplumda daha yaygın hale geldikçe, Tron gibi yapay zekâ tabanlı teknolojilerle doğrudan ilgili kripto projelerinin kazanç sağlaması muhtemel olabilir. Ancak, Tron’un bu yıl güçlü bir performans göstermesi beklense de, ekibin iddiasına göre Metacade’in büyümesi devam edebilir.

Yapay zekânın yanı sıra, P2E’nin 2023’te patlama yapması bekleniyor ve Cryptocom, GameFi endüstrisinin 2025’e kadar yıllık %100 oranında büyüyeceğini tahmin ediyor. Metacade, değerli özelliklerle dolu topluluk tabanlı bir platform oluşturarak, P2E oyuncuları için vazgeçilmez hale gelmeyi hedefliyor.

Ekibin belirttiği gibi, Metacade $13.6m’ın üzerinde yatırım topladı ve bu sayının daha fazla yatırımcı ve oyuncu bu furyaya katıldıkça artmaya devam etmesi bekleniyor. Siz de Metacade presale’ine göz atabilirsiniz. MCADE tokenlerinin $0.02 seviyesinde uzun süre kalmasının muhtemel görünmediği dile getiriliyor.

Metacade presale’ine buradan katılabilirsiniz.

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.