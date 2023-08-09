Global kripto para borsası olan Toobit, büyük merakla beklenen İstanbul Blockchain Haftası’nın resmi sponsoru olduğunu gururla duyurdu. Blockchain endüstrisine ve enerjik topluluğuna olan bağlılığını daha da pekiştirerek, Toobit aynı zamanda Anadolu Blockchain IBW yan etkinliğinin ana sponsoru olacak.

Bu stratejik ortaklık, Toobit’in Türk yerel pazarını aktif olarak keşfetmesine işaret ediyor ve sadece birinci sınıf işlem hizmetleri sunma konusundaki adanmışlığını değil, aynı zamanda globalde blockchain yeniliklerinin ve topluluk etkinliklerinin ön saflarında olmayı da vurguluyor.

Toobit ortaklık başkanı olan Ms. Medina, ortaklık konusunda heyecanını dile getirdi: “Türkiye’deki blockchain topluluğunu desteklemekten heyecan duyuyoruz. İstanbul Blockchain Haftası, anahtar endüstri oyuncularını bir araya getiren kritik bir etkinlik ve biz de bu etkinliğin bir parçası olmaktan onur duyuyoruz.”

İşlem deneyimini artırmaya olan bağlılığını genişleterek, Toobit “Lite Perpetual” adında devrim niteliğinde yeni bir ürün başlatıyor. Bu araç, USDT sürekli sözleşmelerine dayanarak, basitleştirilmiş bir arayüz ve daha akıcı işlem operasyonları sunmayı amaçlamaktadır. Özellikle işlem alanına yeni gelenler için tasarlanmış olan Lite Perpetual özelliği şunları sunar:

Temel özelliklere odaklanan açık ve sezgisel bir sayfa düzeni.

Hem yüzde hem de sabit fiyat temelinde kar alma ve durdurma kaybı emirlerini ayarlama seçenekleri.

İşlemcilerin kapsamlı bir pazar genel bakışı almasını sağlamak için USDT sürekli sözleşmeleri ile paylaşılan bir emir defteri.

Ticaret fiyatını ve sipariş maliyetini doğrudan girmenize izin vererek sermaye kullanımını optimize eden önemli bir güncelleme olan “Maliyetle” emir modu.

Ekibin açıklamalarına göre Toobit, en üst borsa olarak tanınır ve platformu, bir dizi işlem ihtiyacını karşılamak üzere özelleştirilmiştir. Platform, spot ve vadeli işlem ticareti dahil olmak üzere bir dizi hizmet sunmaktadır. Ayrıca, özellikle yenilikçiler için, tecrübeli profesyonellerin işlem stratejilerini kopyalama fırsatı sağlayan Copy Trading özelliğinin eklenmesi, işlem deneyimini demokratikleştirmektedir.

Toobit Hakkında:

Toobit, çeşitli dijital varlıklar için tam bir işlem hizmetleri yelpazesi sunan global bir kripto para borsasıdır. Sürekli yenilikleriyle, Toobit hem uzman işlemciler için hem de yeni başlayanlar için güvenli, uygun ve kapsamlı bir işlem deneyimi sağlama konusunda kararlıdır. Kopya ticaretten, spot’a, vadeli işlem ticaretine kadar, Toobit kripto para piyasasının dinamik ihtiyaçlarını karşılama konusunda ön saflarda kalmaktadır.

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