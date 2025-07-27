Tom Lee’nin Borsa Uyarısı Kripto Paraları da İlgilendiriyor

Fundstrat’ın kurucu ortağı ve yöneticisi Tom Lee, piyasadaki yükselişe rağmen yüksek varlıklı yatırımcıların belirli bir hisse grubu konusunda çekinceli olduklarını belirtti. Lee, özellikle yüksek getiri potansiyeline sahip ancak aynı zamanda yüksek risk barındıran şirket hisselerine temkinli yaklaşıldığına dikkat çekti. Bununla birlikte, bu tür varlıkların performansının çoğunlukla umut ve beklentiye dayandığı, kanıtlanmış bir iş modeliyle desteklenmediği ifade ediliyor.

ABD Borsaları ve Kripto Paralar

Lee, verdiği bir röportajda, yüksek varlıklı bireylerin ve geleneksel hisse senedi yatırımcılarının bu riskli hisseler konusunda halen temkinli olduklarını dile getirdi. Ünlü yatırımcı, bu gruptaki yatırımcıların daha çok büyük ölçekli ve nitelikli şirketlerin hisselerini portföylerinde bulundurmayı tercih ettiklerini vurguladı. Fundstrat’ın müşterilerine önerisinin, S&P 500 endeksinde yer alan en iyi 35 hisseyle sınırlı kaldığını belirtti.

Bir diğer dikkate değer unsur ise 7 trilyon dolarlık nakit fonunun halen piyasaya girmemiş olması. Lee, küçük yatırımcıların daha iyimser olabileceğini fakat büyük yatırımcıların ve geleneksel hisse sahiplerinin halen kararsız bir tutum sergilediğini kaydetti. Kripto Yatırımcılarının Akın Ettiği Uygulama – Sebebi Sizi Şaşırtacak!

Tom Lee: “Bunlar, müşterilerimize önerdiğimiz hisseler değil. Büyük ölçekli ve kaliteli portföylerle hareket ediyoruz. Yatırımcıların önemli bir bölümü halen temkinli.”

Amerikan borsasında, fiyatların rekor seviyelere ulaşmasına karşın yatırımcı iştahının halen düşük seviyede olduğu ifade ediliyor. Lee, bu durumun yeni yükseliş dalgaları için alan oluşturabileceğini dile getirdi. Özellikle riskli varlıklara yönelik faaliyetlerin piyasada şu an çok sınırlı olduğunu ve yatırımcıların toplu halde spekülatif davranışlar göstermediğini ileri sürdü. Bu aynı zamanda kripto paralar için de risk iştahının zayıf olduğu anlamına gelir.

Fundstrat yöneticisi, geçmişte bazı büyük şirketlerde görülen yoğun ilgi ve coşkunun şu anda görülmediğini belirtti. 2021 yılında ‘Mag 7’ olarak anılan büyük şirketlerde heyecanın daha yüksek olduğu, oysa günümüzde benzer bir durumun söz konusu olmadığı vurgulandı.

Tom Lee: “2021 yılında büyük isimlerde spekülatif hareketlilik fazlaydı; şu anda ise bu hisselerde dikkate değer bir coşku yok.”

Gelecek Tahminleri

Lee, borsa yükselişe geçtiğinde çoğu zaman yüksek riskli hisselerin öne çıkmasının olağan bir gelişme olduğunu belirtiyor. Ancak mevcut koşullarda, riskli varlıkların öncülüğünde bir yükselişin henüz başlamadığının da altını çizdi. Yatırımcıların riskten kaçınma eğiliminde olduğu ve klasik ile büyük ölçekli firmalara yönelimin sürdüğü gerçeği kripto paralar için de yükseliş potansiyelinin tam olarak ortaya çıkmadığını göstermekte.

Diğer taraftan, yeni ralliler için alanın bulunduğu düşünülse de büyük yatırımcıların piyasadaki hareketleri belirleyeceği vurgulanıyor. Küçük yatırımcılar ile büyük yatırımcılar arasındaki risk alma eğiliminin farklılıklar gösterdiği de gözlemleniyor.

Lee, finansal piyasaların mevcut konumunu değerlendirirken, dengeli bir yaklaşım öneriyor. Yüksek riskli varlıkların henüz çoğunluğun ilgisini çekmediği, bundan dolayı da piyasanın genelinde büyük çaplı bir risk artışının erken olduğu bildiriliyor.

Finans piyasalarında yatırımcıların davranışlarında gözlemlenen temkinli tutum, hisselerdeki potansiyel oynaklığın da dikkate alınmasına neden oluyor. Bunun etkisiyle, özellikle yüksek getirili ve riskli hisseler kısa vadede yüksek talep görmeyebilir. Bu süreçte yatırımcılar, özellikle portföy çeşitlendirmesi ve kaliteli varlıklara yönelmeye devam edebilirler. Büyük ölçekli şirket hisselerine odaklanan yatırımcı gruplarının piyasaya yoğun şekilde dahil olmadan, riskli hisselerde ciddi bir artış yaşanması olası görünmemektedir.