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Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.

Teknolojinin hızla ilerlemesi, Web3’ün dönüştürücü potansiyelinin damgasını vurduğu yeni bir inovasyon çağını başlattı. Bu dijital ortamda, iki dinamik varlığın olarak ortaya çıktığı ve merkezi olmayan bir geleceğe doğru ilerlemeye öncülük ettiği iddia ediliyor. The Graph (GRT) ve InQubeta (QUBE), hem kripto meraklılarının hem de yatırımcıların ilgisini çekiyor olabilir.

Bu iki yenilikçi platform, iddialara göre, blok zinciri teknolojisinin internetin özünü yeniden tanımlama potansiyelinden yararlandı. Açıklamalara göre The Graph ve InQubeta, veri erişilebilirliği, merkezi olmayan finans (DeFi), dijital kimlik çözümleri ve daha pek çok alanda ilerlemelere öncülük ederek Web3 devriminin ön saflarında yer almayı hedefliyor

InQubeta (QUBE)

Açıklamalara göre InQubeta’nın yapay zeka kitlesel fonlamasındaki öncü çabaları ve QUBE DeFi tokenlerinin yenilikçi kullanımı, Web3 devrimini ileriye taşıyor. InQubeta, yapay zeka girişimlerini ve yatırımcıları bir NFT pazarı aracılığıyla birbirine bağlayarak yapay zeka finansmanı ortamını yeniden şekillendiriyor. InQubeta, yatırımcılara yapay zeka teknolojisinin büyümesini desteklemek ve kısmi yatırım, demokratikleştirilmiş katılım ve topluluk odaklı yönetişim yoluyla ödülleri toplamak için eşsiz bir fırsat sunuyor.

İddialara göre InQubeta, QUBE DeFi tokenlerini kullanarak yapay zeka girişimlerine kısmi yatırım yapılmasına olanak tanıyan öncü kripto kitle fonlaması platformudur. Yapay zekanın yükselişiyle birlikte, bu alandaki yenilikçi girişimler fikirlerini beslemek ve hayata geçirmek için yeterli finansmana ihtiyaç duymaktadır. QUBE bu ihtiyacın farkında ve bir çözüm sunmakta.

InQubeta’nın temel hedefi, yapay zeka girişimlerini potansiyel yatırımcılarla buluşturan yenilikçi bir çözüm olan NFT pazarı etrafında dönüyor. Yapay zeka girişimleri, yatırım fırsatlarını havalı NFT’lere dönüştürerek projelerini QUBE token sahiplerinin yatırım yapması için platformda listeleyebilir. Kesirli NFT’ler, yatırımcıların bütçelerine göre katkıda bulunmalarına, yatırım fırsatlarını demokratikleştirmelerine ve daha kapsayıcı bir ekosistemi teşvik etmelerine olanak tanır.

InQubeta’daki yatırımcılar, öz sermayeye dayalı NFT’ler aracılığıyla ödüller ve avantajlar kazanmak için bir fırsata sahip olabilir. Yatırımcılar, QUBE tokenlerini stake ederek %5 satış vergisi ile beslenen özel bir ödül havuzundan yararlanabilirler. Bu mekanizma, iddialara göre topluluk katılımını teşvik etmekte ve yapay zeka teknolojisi girişimlerinin büyümesini ve gelişmesini desteklemekte. InQubeta’nın vizyonu, geleneksel kitle fonlamasının ötesine geçerek yatırımcıların destekledikleri projelerin başarısına doğrudan dahil oldukları bir ekosistem yaratmakta.

Buna ek olarak, ekibin açıklamalarına göre, QUBE ERC20 tokenleri yatırım faydalarının ötesine geçerek yönetişim tokenleri olarak hareket eder ve token sahiplerinin karar alma sürecine aktif olarak katılmalarını sağlar. InQubeta’nın platformu demokratik ilkelere değer vererek token sahiplerinin platformun gelişimi ve gelecekteki yönü ile ilgili konularda öneride bulunmasına, tartışmasına ve oy kullanmasına olanak tanır. Bu yaklaşım, topluluk odaklı bir ekosistem içinde yapay zeka girişimlerinin büyümesine ve başarısına paydaşların katılımını teşvik etmeyi hedefliyor.

İddialara göre InQubeta’nın ön satışı yatırımcılar arasında büyük ilgi görmekte. Ön satış beş aşamaya ayrılmıştır ve şu anda 250.000 doların üzerinde para toplanan beta aşamasında. Mevcut QUBE tokenlerinin %60’ından fazlasının satılmış olması, projenin vizyonuna yönelik güçlü talep ve güvenin bir göstergesi olabilir.

Proje ile ilgili daha detaylı bilgilere websitesinden ulaşabilirsiniz.

The Graph (GRT)

İddialara gmre, The Graph (GRT), Web3 devriminin ön saflarında yer alan lider bir protokol olarak ortaya çıkmıştır. Merkezi olmayan uygulamaların (dApps) blok zinciri verileriyle etkileşim kurma biçiminde devrim yaratarak geliştiricilerin çeşitli blok zincirlerindeki bilgileri verimli bir şekilde sorgulamasını ve indekslemesini sağladı.

GRT’nin blok zinciri verilerini indeksleme ve sorgulamaya yönelik benzersiz yaklaşımı, blok zinciri topluluğu içinde önemli bir ilgi ve benimseme kazanarak öne çıkmasını sağladı. Graph’in blok zinciri ağları ve geliştirici araçlarıyla entegrasyonu, Web3 uygulamalarında devrim yaratarak merkezi olmayan finans (DeFi), merkezi olmayan kimlik ve Web3 alanındaki diğer gelişmekte olan sektörleri güçlendiriyor.

Sonuç

İddialı açıklamalara göre The Graph ve InQubeta Web3 devriminin ön saflarında yer almayı hedefliyor. Her iki proje de merkezi olmayan web ekosisteminde verilerin düzenlenme, erişilme ve kullanılma biçiminde devrim yaratma konusunda dikkate değer bir potansiyel ortaya koyuyor olabilir. InQubeta, blok zincirinin, akıllı sözleşmelerin ve merkezi olmayan ağların gücünden yararlanarak, bireyleri ve işletmeleri güçlendiren daha güvenli, şeffaf ve kapsayıcı bir internet sağlar ve bu da iddialara göre onu takip edilecek bir kripto haline getiriyor olabilir.

Linktree

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.