Tether, Bitcoin Odaklı Programlanabilir Stablecoin Ödemeleri için Ark Labs’a Yatırım Yaptı

Stabilcoin pazarının en büyük ihraççısı konumundaki Tether, Bitcoin üzerinde programlanabilir ödemeleri mümkün kılacak Ark Labs için 5,2 milyon dolarlık tohum yatırım turuna öncülük etti. Bu stratejik hamleyle Tether, USDT’nin akıllı sözleşme tabanlı blokzincirlerin ötesinde farklı ağlarda da işlem görmesini ve stablecoin kullanımının yaygınlaşmasını hedefliyor. Son yatırımla Ark Labs’ın şirket odaklı toplam fon miktarı 7,7 milyon doları geçti. Tohum turunda aralarında Ego Death Capital, Epoch VC, Lion26, Sats Ventures ve Contribution Capital gibi şirketlerle birlikte, eski PayPal yöneticilerinden Ralph Ho da bireysel yatırımcı olarak yer aldı.

Bitcoin Tabanlı Yerel Ödeme Katmanı: Arkade

Ark Labs tarafından geliştirilen Arkade, Bitcoin üzerinde programlanabilir finansal işlemler için özel olarak tasarlanmış bir layer-2 (ikinci katman) uygulama ortamı sunuyor. Şirketin kurucuları arasında yazılım ve blokzincir projelerinde deneyimli geliştiriciler bulunuyor. Arkade ile amaçlanan, kullanıcıların Lightning Network gibi altyapıların karmaşık kanal yönetimi ve likidite gereksinimleriyle uğraşmadan, doğrudan Bitcoin temelli ve kendinden saklama (self-custodial) esasına dayalı kolay ödeme deneyimi elde etmesi.

Arkade’ın odağında, Bitcoin’in temel katmanında yer almayan programlanabilir işlem kapasitesini yeni bir yapı ile kazandırmak yer alıyor. Ethereum ve Tron gibi ağlarda stablecoin işlemlerinin büyük hacimlere ulaşmasında akıllı sözleşmelere dayalı programlanabilir finansal işlevlerin önemli rol oynadığı biliniyor. Bitcoin ise bugüne dek bu işlevselliği doğrudan sunmuyordu.

Çözüm Olarak Off-Chain İşlem Katmanı

Arkade, işlem ve akıllı sözleşme mekanizmalarını ana Bitcoin zinciri dışında çalıştırarak, sonuçların Bitcoin üzerinde kesinleşmesini sağlıyor. Sistem, işlem kapasitesi sınırlamalarını aşarken, nihai mutabakat güvenliğini Bitcoin’in sahip olduğu özelliklerle sağlamayı amaçlıyor. Sunulan çözüm; stablecoin transferleri, ticari ödemelerde tutar bekletme ve yetkilendirme işlemleriyle birlikte, escrow (emanet) süreçleri gibi pek çok farklı finansal uygulamaya imkan veriyor.

Özellikle teknik bilgiye sahip olmayan kullanıcılar için karmaşıklığı azaltma hedefi, Lightning Network’ün karşılaştığı kullanıcı deneyimi sorunları göz önüne alınarak tasarlandı. Arkade ile geliştirilen model, daha kullanıcı dostu ve sade bir self-custody altyapısı sunuyor.

Tether’ın Stratejik Yaklaşımı ve Gerekçesi

Tether CEO’su Paolo Ardoino, yatırımla ilgili olarak stablecoin tarihindeki önemli bir ayrıntıya dikkat çekiyor. İlk USDT, başlangıçta Ethereum’da değil, doğrudan Bitcoin üzerinde Omni Layer protokolüyle piyasaya sürüldü. Ardoino, USDT’nin Bitcoin üzerinde erişimini artırmanın her zaman temel amaçlardan biri olduğunu ve Arkade’ın mevcut teknolojik tablo içinde bu hedefe yönelik en gerçekçi adım olarak öne çıktığını dile getiriyor.

Paolo Ardoino, Tether’ın USDT erişimini Bitcoin üzerinde yeniden genişletmenin önceliklerinden biri olduğunu ve Arkade projesinin bu noktada güvenilir bir çözüm sunduğunu belirtiyor.

Ethereum ve Tron gibi ağlarda oluşan yüksek stablecoin hacimleri nedeniyle USDT varlıklarının büyük kısmı bu iki ağda dolaşıyor. Ancak, Bitcoin’in piyasa büyüklüğü ve derin likiditeye sahip olması, şirketin stablecoin ekosistemindeki risklerini dağıtma motivasyonunu artırıyor. Bu yaklaşım, farklı kullanıcı tabanlarına ulaşmak ve Bitcoin tabanlı yeni finansal uygulamalara geçişi hızlandırmayı hedefliyor.

Bitcoin’de Programlanabilir Ödemeler İçin Yeni Dönem

Son yatırım, Bitcoin ağı üzerinde temel protokolü değiştirmeden yeni ödeme ve finansal işlevlerin eklenmesi yönünde süren global girişimlerin son halkası olarak öne çıkıyor. Arkade’ın kısa vadeli hedefi, Bitcoin üzerinde, Lightning Network’ten daha sade ve pratik bir deneyimle programlanabilir stablecoin transferlerini mümkün kılmak olarak açıklandı. Bu yaklaşımın ekosistem genelinde ne ölçüde karşılık bulacağı ve stablecoin işlemlerine yeni bir hacim kazandırıp kazandırmayacağı ise önümüzdeki süreçte şekillenecek.