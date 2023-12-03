Terra Luna Yükseliş Momentumu Gösterirken, Bu Bir Sonraki 10x Kripto Olabilir Mi? 

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Kripto kışı sona ermiş gibi görünüyor ve giderek daha fazla altcoin yükselişe geçiyor. Terra Luna’nın yükseliş ivmesi çift haneli potansiyel bir ödül sunarken, BorroeFinance‘ın ($ROE) yenilikçi yaklaşımı farklı türde bir fırsat sunuyor olabilir.

Terra Luna Rallisi

Terra Luna’nın LUNC ve USTC’si bu ay sırasıyla yaklaşık %85 ve %350 olmak üzere büyük bir ralli yaptı. Son zamanlarda, “V2.3.2’ye Yükseltme (Sıra Uyuşmazlığı Sorunu Çözümü)” başlıklı 11890 numaralı Teklif kritik bir sorunu düzeltmeyi amaçlıyor.

Teklifin kendisi zaten topluluk tarafından onaylanmıştı, ancak doğrulayıcılar bunun yerine bir yükseltme teklifine dönüştürmeye karar verdi. Buna ek olarak, Terra Luna’nın kripto para birimleri, kısmen Binance’in duyurusu nedeniyle bu ay en iyi DeFi projeleri arasında yer aldı.

Kripto borsası yakın zamanda 760 milyon token yaktı ve bu ralli sırasında daha fazla LUNC yakması bekleniyor. Bu yakma etkinlikleri token arzını düzenlemeyi amaçlıyor, bu nedenle token fiyatını daha da yukarı çekmeye devam ediyor.

Bununla birlikte, Terra Luna’nın kripto paraları bir ralli içindeki tek üst düzey kripto paralar değil. BorroeFinance, piyasaya yeni girmiş olmasına rağmen, iddialara göre devrim niteliğindeki teknolojisi sayesinde kısa sürede sıçrama yaptı.

BorroeFinance Web3 Finansmanı

Terra Luna gücünü yeniden kazanırken, iddialara göre BorroeFinance ($ROE) kripto dünyasında potansiyeli olan bir coin olarak ortaya çıkıyor. Bu platform sadece başka bir kripto para birimi değil; Web3 alanında finansman için devrim niteliğinde bir yaklaşım olarak ekip tarafından nitelendiriliyor.

BorroeFinance, Web3 sektöründeki kritik bir boşluğu ele aldıklarını iddia ediyor. Geleneksel finans kurumları, NFT sanatçıları ve Web3 platform sağlayıcıları gibi dijital yaratıcıların ihtiyaçlarını genellikle görmezden gelmiş olabilir. Ekibin açıklamasına göre BorroeFinance bir kurtarıcı olarak devreye giriyor ve bu yenilikçilere mali durumlarını yönetmek için yeni bir yol sunuyor.

Beklenen kazancınızı bugün satabildiğiniz ve anında nakit alabildiğiniz ifade ediliyor. Ekibin açıklamasına göre bu konsept sadece yenilikçi değil; özellikle nakit akışı zorluklarıyla sık sık karşılaşan yaratıcı sektörler için dönüştürücü.

Açıklamalara göre BorroeFinance, her işlemin şeffaf ve güvenli olmasını sağlamak için blockchain teknolojisinden yararlanıyor. Güvenin önemli olduğu bir dünyada, iddialara göre bu özellik BorroeFinance’i hem gelir akışı satıcıları hem de alıcılar için güvenilir ve güvenilir bir platform olarak konumlandırıyor.

BorroeFinance sadece işlemlerle ilgili değil; bir topluluk oluşturmakla ilgili. Platform, içerik ve hizmet destekçilerinin iş büyümesinin temel itici güçleri olduğu bir dünya öngörüyor. Bu yaklaşım, Web3 işletmelerinin nasıl finanse edildiğini yeniden tanımlayarak süreci daha demokratik ve verimli hale getirebilir.

Özet

BorroeFinance neden 10 kat büyümeye mi hazırlanıyor? İddialara göre sadece bir sorunu çözmekle kalmıyor; Web3 finans dünyasında yeni bir yol yaratıyor.

Terra Luna toparlanırken, BorroeFinance henüz kullanılmayan bir pazarda kendine bir yer açıyor olabilir. Her ikisinin de güçlü yönleri olduğu iddia ediliyor: Yenilenen vizyonuyla Terra Luna ve Web3 finansmanına yenilikçi yaklaşımıyla BorroeFinance.

BorroeFinance, mevcut 0,015 $’lık tekliften %16,6’lık bir fiyat artışına işaret edecek ve 0,0175 $’a ulaşacak olan 3. Aşama olduğu iddia ediliyor. Tokenların %96’sından fazlası satılmış olduğundan, bilgili yatırımcılar $ROE tokenlarına ilgi gösteriyor olabilir.

Presale – Telegram – Twitter

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.