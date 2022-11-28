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Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.

Terra blok zinciri, kripto piyasasındaki en dikkat çekici projelerden biridir çünkü geçtiğimiz aylarda oldukça çalkantılı dönemlerden geçti. Hatta projenin geçtiğimiz Mayıs ayında çöktüğünü söylense yanılmış olunmaz. Terra’nın kurucusu Do Kwon hakkında tutuklama emri ve Interpol’ün yayınladığı kırmızı bülten dahi bulunuyor.

Terra Luna’ya Ne Oldu?

Geçtiğimiz Mayıs ayında Terra’nın fiyatı birkaç gün içinde üç kez yüzde 99 oranında düştü ve 40 milyar dolar hacmi bir anda silindi. Bu da coin hakkında ciddi spekülasyonlara sebep oldu.

Şirketin kurucusu Do Kwon, Terra stabil coinin değerini yeniden 1 dolara yükseltebilmek için 750 milyon dolar değerinde Bitcoin satışı gerçekleştirdi, fakat beklenen yükseliş gerçekleşmedi.

Kwon, halihazırda dolandırıcılık ve rug pull gibi işlemlerle suçlanıyor. Güney Kore mahkemesi yukarıda kısaca bahsedildiği gibi Terra’nın kurucusu Do Kwon hakkında tutuklama emri oluştururken interpol ise hakkında kırmızı bülten yayınladı.

Bu olaydan sonra Terra ağı, yeni yönetişim planına göre iki zincire ayrıldı. Luna Classic tokenli Terra Classic (LUNC) eski zincir oldu; LUNA tokenli Terra ise LUNA 2.0 adlı yeni zincir oldu.

Enflasyonist bir coin olan Terra’nın fiyatının neredeyse sıfıra düşmesinin birçok nedeni var. Bu yazıda, öncelikle bu büyük düşüşün nedenlerine bakılacak. Sonra da getiri potansiyeli yüksek başka coinler arayan kripto yatırımcılar için alternatif 3 coine odaklanılacak.

Ama önce Terra Luna ekosisteminde bulunan LUNA ve LUNC coinleri arasındaki farka bir göz atılıyor.

Luna (LUNA) ve Luna Classic (LUNC) Fark

LUNA da LUNC da Luna Foundation Guard şirketi tarafından piyasaya sürülen coinlerdir. LUNA, 2019’da piyasaya sürülen Terra tokeniydi ve amacı, blok zincirinin stabil coin’i olan terraUSD’deki (UST) fiyat dalgalanmalarını olabildiğince en aza indirmekti.

UST, dolara endeksli fiyatı Mayıs 2022’de çöktüğünde, onu desteklemesi beklenen algoritma trilyonlarca LUNA tokenini piyasaya sürdü. Böylece değerini yaklaşık yüzde 100 oranında azalttı.

Bu proje 28 Mayıs’ta bir lansman düzenledi ve Terraform Labs CEO’su Do Kwon liderliğinde Terra 2.0 ağı hayata geçirildi. Bu yeni blok zincirinin adı ise Terra Classic oldu, tokeni ise Luna Classic (LUNC) olarak yeniden isimlendirildi.

Aslında yapılan şey, büyük çöküşe engel olabilecek bir çözüm arayışıydı. O gün bazı UST ve LUNA sahipleri, yeni LUNC tokenlerini, airdrop adı verilen token dağıtımının ilk turunda aldı. (Airdrop bir tokenin veya kripto paranın, genellikle ücretsiz olarak çok sayıda dijital cüzdana dağıtılmasına deniyor.)

Bazı kripto para borsaları lansmanı destekledi ve yeni token LUNC’u listeledi. Ancak bu çözüm arayışı, kripto para biriminde görülen volatil fiyat hareketlerine engel olamadı.

Topluluk LUNA ve LUNC Arasında Bölünmüş Durumda

Şimdi, Terra topluluğu LUNA ve LUNC arasında bölünmüş durumda ve iki proje çok farklı amaçlara hizmet etmeyi umuyor.

LUNC geliştiricilerin üzerine inşa edebileceği bir ekosistem yaratmaya ve bu şekilde projeye değer kazandırmaya odaklanırken; LUNA, coinin bir gün deflasyonist olabileceğini umması dışında yatırımcılara pek bir şey vaat etmiyor gibi görünüyor.

Boğa piyasası sırasında LUNA’nın amacı, stabil coin UST ile uyum içinde hareket etmekti. Ne yazık ki, UST’nin o kadar istikrarlı olmadığı ortaya çıktı ve bu LUNA’da da büyük düşüşe sebep oldu, proje neredeyse sıfırlandı. Bu sebeple LUNA’nın blok zincirinde kullanım durumu kalmadı.

Terra Luna’nın Özelliklerine Sahip Fazla Alternatif Var

Markaları ve itibarları zedelenmemiş, daha uzman ekipler tarafından yürütülen birçok projeyi kripto piyasalarında bulmak mümkün. Şu an için bu projelerin başarıya ulaşma olasılığı Terra Luna’ya göre çok daha yüksek gibi duruyor.

En yüksek potansiyel yatırım getirisini arayan yatırımcılar söz konusu olduğunda, halihazırda 40 milyar dolarlık çöküşe sahip projelere yatırım yapmak cazip bir seçenek gibi görünmüyor.

Yukarıda belirtildiği gibi, kripto yatırımcıları için yüksek potansiyele sahip ve getiri elde edebilecekleri bir dizi altcoin bulunduğu iddia ediliyor. Bu yazıda kripto severler için Terra Luna’ya alternatif en iyi altcoinler hangileri, bu açıklandı. İşte bu coinler:

Calvaria (RIA) – Ethereum Tabanlı Oyna Kazan Kripto Kart Oyunu

Dash 2 Trade ( D2T) – Kullanıcılarına En Yeni Analiz Araçları Sunan Coin

IMPT (IMPT) – Karbon Salınımını Azaltmayı Amaçlayan Çevreci Coin

Calvaria: Duels of Eternity (RIA)

Calvaria, piyasadaki geleneksel oyunların aksine oyunculara birçok yeni özellik sunan ve şu anda ön satışının ikinci aşamasında olan yepyeni bir Oyna-Kazan savaş kartı oyunudur. Calvaria projesinin ana oyunu Duels of Eternity, gelecek aylarda kullanıcıların beğenisine sunulacak. Sunulacak bu oyun 3 boyutlu modelleme ve hikaye modu bulunan oyun NFT oyunu olarak da biliniyor.

Duels of Eternity oyununda her biri kendine özgü karakter ve özelliklere sahip 3 şehir yer alıyor ve NFT olarak tasarlanan savaş kartları üzerinde oyuncuların tam mülkiyet hakkı bulunuyor. Oyunun native tokeni RIA, Calvaria ekonomisinin ana unsuru ve Calvaria pazarında NFT savaş kartları satın almayı sağlıyor. Ayrıca RIA aynı güçteki kartların birleştirilip daha güçlü kartlar oluşturulması için de kullanılabiliyor.

Oyun içerisinde turnuvalara katılıp kazanan oyuncular, RIA tokeni ile ödüllendiriliyor. Ayrıca Calvaria, ekosistemine dahil edebildiği kadar insana ulaşarak oyna kazan (P2E) alanını değiştirmeyi hedefliyor. Projenin gelecek planları arasında masaüstü uygulamasına ek olarak piyasaya mobil uygulama sürmek de olduğu belirtiliyor.

Ekibe göre kripto piyasalarına aşina olmayanları da oyun oynamaya teşvik etmeye çalışan Calvaria’nın ücretsiz sürümü bulunmakta. Son olarak ekibin iddialarına göre oyuncuların oynamak için bir kripto cüzdanına bile ihtiyacı olmaması oyunu her türden oyuncu için cazip kılıyor.

IMPT.io (IMPT)

IMPT, karbon kredilerini daha verimli ve daha şeffaf hale getirmek için blok zinciri teknolojisini kullanarak karbon kredisi endüstrisini kökten değiştirmeye odaklanan çevre dostu bir proje olarak lanse ediliyor.

Şu anda karbon kredilerinin işleyiş şekli, hükümetler tarafından karar alınarak belirleniyor. Bu politikalar, herhangi bir kirlilik olduğunda şirketlere ceza yaptırımları uygulamak ve onları bu şekilde daha az kirletmeye teşvik etmek üzerine kurulu. Bunun ne kadar etkili olduğu da günümüzde tartışma konusudur.

IMPT ise yatırımcılara karbon kredileri ile geri ödeme planları oluşturuyor. Ekibin açıklamalarına göre bu geri ödemeler daha sonra NFT’ye dönüştürülerek de kullanabilecekleri bir ödül sistemi oluşturuyor. Bir diğer deyişle proje, yeni nesil karbon kredisi ekosistemi kuruyor. Bu karbon kredileri esasen, sahibinin atmosfere belirli bir miktarda CO2 salmasına izin veren sözleşmelerdir.

Her bir karbon kredisi yaklaşık olarak bir ton karbondioksit emisyonuna denk geliyor. Bu karbon kredileri, arz ve talep yasalarına göre belirlenen fiyatlar ile alınıp satılabilir. IMPT, şu an ön satış aşamasında ve daha şimdiden 11 milyon doların üzerinde para toplamayı başardı.

Dash 2 Trade (D2T)

2022 yılında duyurulan Dash 2 Trade projesi, kendini “Bloomberg kripto terminali” olarak adlandırıyor. Proje; yatırımcıların teknik analizlere, sosyal metriklere, otomatik yatırım stratejilerine, geriye dönük fiyat karşılaştırmalarına (backtesting) ve kendilerini kripto üzerine geliştirebilecekleri çok daha fazla özelliğe erişmelerini sağlıyor.

Bir diğer deyişle ekibe göre proje, yatırımcıların doğru ve bilinçli bir şekilde yatırım yapmasını kolaylaştırmak için tam donanımlı bir gösterge paneline erişim sağlayan bir kripto para analiz ve veri platformu sunuyor. Halihazırda minimum uygulanabilir ürün (MPV) olarak geliştirilmiş olan Dash 2 Trade gösterge paneli, ön satış etkinliğinin tamamlanmasından sonra yatırımcıların beğenisine sunulacak.

Dash 2 Trade, Ethereum ağı üzerine kuruludur ve şu an ön satışının 2. aşamasında yatırımcılara sunuluyor. D2T tokenin toplam arzının 1 milyar adet olduğunu da belirtelim. Güncel aşamada (2.aşama) aktif olarak toplam 32 milyon token 0,05 dolardan yatırımcılara sunuluyor.

Buna karşılık ekibin iddialarına göre, Dash 2 Trade’e erişmek için herhangi bir ödeme yapmak zorunda değilsiniz. Projenin herkesin kullanabileceği ücretsiz bir sürümü bulunuyor. Aynı zamanda aylık yalnızca 400 D2T abonelik gerektiren bir “Başlangıç” sürümü ve bir “Premium” sürüme sahip. Premium abonelik satın almak isteyen yatırımcılar 1000 D2T’yi gözden çıkarması gerekiyor.

Özetlendiğine şimdiye kadar D2T, yatırımcıların internet sitesi üzerinden katılabilecekleri ön satışta neredeyse 3 milyon dolar topladı. Projenin SolidProof ve Coinsniper tarafından yüzde 100 güvenli olarak onaylaması platformu daha güvenilir bir hale getiriyor olabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.