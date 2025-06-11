Kripto Para

Teklif Sunuldu! Ukrayna Devlet Kasasına Bitcoin Girişi Kapıda

Özet

  • Ukrayna'da kripto rezervi oluşturulması için yasa teklifi hazırlandı.
  • Merkez Bankası'na kripto varlıklar için opsiyon sunuluyor.
  • Küresel finansal yeniliklere uyum hedefleniyor.
İlayda Peker
İlayda Peker

Ukrayna Parlamentosu’na, ülkenin resmi rezervlerine kripto para eklenmesine olanak tanıyan bir yasa teklifi sunuldu. Sekiz milletvekilinin imzasını taşıyan teklif, Ukrayna Merkez Bankası’na (NBU) altın ve döviz rezervlerinin yanı sıra kripto para tutma yetkisi vermeyi hedefliyor. Maliye, Vergi ve Gümrük Politikası Komitesi Başkan Yardımcısı Yaroslav Zheleznyak’ın öne çıktığı teklif, küresel finansal yeniliklere uyumu hızlandırmayı ve dijital ekonominin gelişimini desteklemeyi amaçlıyor. Teklif yasalaşırsa, Merkez Bankası’na bu rezervi oluşturma seçeneği sunulacak, zorunluluk getirilmeyecek.

Alt Başlıklar
Teklifin AmacıUkrayna’nın Kripto Para Piyasasındaki Konumu ve Küresel EğilimlerKararın Ekonomik Etkileri

Teklifin Amacı

Yaroslav Zheleznyak, kişisel Telegram hesabından yaptığı açıklamada, bu düzenlemenin Ukrayna’nın dijital ekonomi alanındaki ilerlemesine katkı sağlamasını ve makroekonomik istikrarı güçlendirmesini beklediklerini ifade etti. Zheleznyak, “Kripto rezervlerinin doğru şekilde yönetilmesi, makroekonomik istikrarın güçlenmesine ve dijital ekonominin gelişimi için yeni fırsatlar sunacaktır” dedi.

Teklifin temel gerekçesi, Ukrayna’nın küresel finansal yeniliklerle bütünleşme sürecini hızlandırmak olarak öne çıkıyor. Zheleznyak, teklifin Merkez Bankası’na kesin bir yükümlülük getirmediğinin altını özellikle çizdi. Bu durumda NBU, kripto parayı rezerv olarak bulundurup bulundurmamak konusunda tamamen kendi kararını verebilecek. Bu esneklik, yeni ve değişken bir varlık sınıfı için önemli görülüyor.

Ukrayna’nın Kripto Para Piyasasındaki Konumu ve Küresel Eğilimler

Ukrayna, halihazırda yaklaşık 46.351 Bitcoin $107,041.02‘e (değeri 5 milyar doların üzerinde) sahip. Ancak resmi kayıtlar, bu kripto paraların devlet hazinesinde değil, çeşitli kamu görevlileri ve yetkililerin kontrolünde olduğunu gösteriyor. Bu miktar, Ukrayna’yı dünyada kripto para varlığı en yüksek dördüncü ülke konumuna getiriyor. Sadece Amerika Birleşik Devletleri, Çin ve Birleşik Krallık Ukrayna’nın önünde yer alıyor.

Küresel ölçekte devletlerin kripto para rezervi oluşturma eğilimi giderek artıyor. ABD hükümetinin bu yönde çalışmaları olduğu biliniyor. Pakistan da geçtiğimiz ay sonlarında stratejik Bitcoin rezervi kurma planlarını kamuoyuna duyurdu. Her iki ülkenin de farklı motivasyonlarla devlet rezervlerine kripto para dahil etmeyi hedeflediği anlaşılıyor. Bu, Ukrayna’nın teklifini uluslararası bir bağlama oturtuyor.

Kararın Ekonomik Etkileri

Uzmanlar, kripto paraların ulusal rezervlere dahil edilmesinin geleneksel finansal sistemler üzerinde çeşitli etkileri olabileceğine işaret ediyor. Bu tür bir adımın, ülkelerin dijital dönüşüm çabalarını hızlandırabileceği ve finansal araç çeşitliliğine imkan tanıyabileceği düşünülüyor. Bu, rezerv yapısını modernize etme potansiyeli taşıyor.

Ancak, beraberinde getirebileceği riskler de göz ardı edilmiyor. Piyasaların aşırı dalgalanma eğilimi ve düzenleyici çerçevelerin bazı bölgelerde halen eksik veya belirsiz olması önemli endişe kaynakları olarak sıralanıyor. Merkez bankalarının politika oluştururken son derece dikkatli davranması gerektiği, rezervlerde dijital varlıkları bulundurmanın uzun vadeli ekonomik sonuçlarının henüz tam olarak öngörülemediği vurgulanıyor. Ukrayna’nın bu teklifi, ülkenin dijitalleşme yolundaki kararlılığının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

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Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Mezunu, Kitap sever.
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