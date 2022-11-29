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  •   Tecrübeli Kripto Para Analisti Yatırımcıların Favorisi Bu 3 Altcoin’de Olacakları Sıraladı!

Tecrübeli Kripto Para Analisti Yatırımcıların Favorisi Bu 3 Altcoin’de Olacakları Sıraladı!

Altcoin Sherpa, Ethereum (ETH) rakibi Cardano (ADA) ve önde gelen köpek temalı kripto para Dogecoin (DOGE) dahil olmak üzere üç altcoin için olacakları sıraladı.
11:04
29 Kasım 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Tecrübeli kripto para analisti Altcoin Sherpa, Ethereum (ETH) rakibi olarak gösterilen Cardano (ADA) ve önde gelen köpek temalı kripto para Dogecoin (DOGE) dahil olmak üzere üç altcoin için olacakları sıraladı.

2 Altcoin’de Kritik Seviyeleri İşaretledi

Altcoin Sherpa olarak bilinen anonim kripto para analisti, 185 binden fazla Twitter takipçisine ADA‘nın tüm zamanların en yüksek seviyesinden yüzde 90 düşüş göstermesine rağmen bir teklif almaya hazır görünmediğini belirterek yatırımcıları uyardı. Analiste göre, ADA şu anki fiyatı olan 0,31 dolardan yüzde 41’lik bir düşüş riskiyle karşı karşıya:

ADA: Bu bölge kırılırsa, destek için 0,18 dolara kadar başka bir alan görmüyorum. Cardano‘ya şu anda yatırım yapmak için bir neden göremiyorum ama insanların bunu sevdiğini biliyorum.

Teknoloji kralı Elon Musk’ın en sevdiği kripto para olan Dogecoin‘e de bakan Altcoin Sherpa, köpek temalı kripto parada bir yüksek hacimli bölge (HVN) bulunduğunu söylediği 0,085 dolar aralığında çekici göründüğünü söyledi. HVN’ler nispeten büyük miktarlarda işlem hacminin gerçekleştiği fiyat bölgeleridir ve adil değer anlamına gelir.

Altcoin Sherpa, 0,085 dolardan potansiyel bir sıçramanın ardından fiyatın 0,15 dolara kadar bir ralli ya da yüzde 76’lık bir yükseliş yapmasını bekliyor:

DOGE: Elon’un bir tweet atıp atmadığını bilmiyordum (eminim atmıştır). Bu son hareketi azaltmakta yanıldım ama yine de henüz satın almıyorum. Bir sonraki HVN bölgesinde alım yapacağım ve .12-.15 arasında temkinli olacağım.

Analist MATIC’e Odaklanmış Durumda

Yakından takip edilen kripto para analisti ayrıca önemli bir Blockchain ölçeklendirme çözümü olan Polygon‘a (MATIC) odaklanmış durumda. Altcoin Sherpa, daha yüksek zaman dilimlerinde (HTF’ler) MATIC‘in yukarı yönde hareket için hazır göründüğünü söyledi. Hedef ya da potansiyel direnç seviyesi olarak 1 dolar seviyesini işaret etti:

MATIC: Bunun HTF’lerde hala iyi göründüğünü düşünüyorum, EMA’ların hepsi 1 günlük grafikte sıralanıyor ve sıkıştırıyor. Kısa vadede aşağı yönde toplu hareketin sona erdiğini düşünüyorum, daha fazla kesinti olmasını ve ardından yukarı yönde hareket etmesini bekliyorum.

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