Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasasındaki volatilite gün içerisinde yüksek seviyelerde seyretti. Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), 31.390 dolar seviyelerine kadar yükselmesinin hemen ardından yeniden düşüşe geçti ve kısa bir süreliğine 30.000 doların altına geriledi. Ancak yine kısa bir süre içerisinde toparlanmaya başlayan BTC, 30.300 dolar seviyelerine yükseldi. Bitcoin’deki bu son durumu değerlendiren analist, BTC adına yakın vadede kritik bir rol oynayabilecek olası fiyat seviyelerine işaret etti.

Bitcoin’de Son Durum

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), gün içerisinde 31.390 dolar seviyelerine kadar yükselmesinin hemen ardından ADP (ABD Tarım Dışı İstihdam Değişikliği) verisinin beklentilerin çok üstünde gelmesiyle birlikte yeniden düşüşe geçti ve kısa bir süreliğine 30.000 doların altına geriledi. Ancak BTC, yine kısa bir süre içerisinde toparlanmaya başladı ve kaydettiği son değer artışları ile 30.300 dolar fiyat seviyelerine yükseldi.

Kripto para piyasasındaki volatilite de bu esnada önemli ölçüde artış gösterdi. Coinglass’ın paylaştığı verilere göre son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama 135 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Analiste Göre BTC’de Bu Fiyat Seviyeleri Kritik

Kripto para analisti Michaël van de Poppe, Twitter hesabından yaptığı bir dizi paylaşım ile Bitcoin’deki güncel teknik görünümleri değerlendirdi ve BTC adına yakın vadede kritik bir rol oynayabilecek olası fiyat seviyelerine işaret etti. Analist, BTC‘nin yükselişlere devam edebilmesi adına yakın vadede 30.750 dolar fiyat seviyesini aşması gerektiğini öne sürdü.

Öte yandan analist, yükselişlerin devam etmemesi durumunda BTC adına yakın vadede kritik bir öneme sahip olabilecek fiyat seviyelerine de vurgu yaptı ve olası senaryoları değerlendirdi. Bitcoin‘in yükselişlere devam edebilmesi adına yakın vadede 30.750 dolar seviyelerini aşması gerektiğine yönelik bir analiz paylaşan analist, aksi durumda BTC’nin yeniden 28.500 dolar fiyat seviyelerine geri çekilebileceğini belirtti.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.