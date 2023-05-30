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Kripto piyasası oldukça değişken olmasıyla ünlü ve aynı durum sıklıkla piyasa duyarlılığında bir değişimi destekler. Piyasa bir fiyat düzeltmesine tanık olduğunda, birçok yatırımcı kayıplarını en aza indirmek için varlıklarını elden çıkarma eğiliminde olabilir.

Ancak, diğer pek çok yatırımcı da düşüşü satın al stratejisini izler ve bu strateji genellikle meyvelerini verir. Tarih, yatırımcılar arasındaki korku zirveye ulaştığında piyasanın her zaman geri döndüğünü ve yatırımcılara kârı en üst düzeye çıkarma fırsatı verdiğini göstermekte.

Bitcoin’de Yatırımcılar Fırsat Kaçırmaz

Yeni başlayanlar için, düşüşü satın almak, piyasanın geri döneceğini umarak bir varlığı daha düşük bir fiyattan satın almak etrafında dönen popüler bir yatırım stratejisi olarak dikkat çekiyor. Bu stratejiyi tercih etmek, bir kripto paranın fiyatı, varlığın gerçek dünyadaki kullanımına veya performansına bağlı olarak değil, üçüncü bir tarafın yaptıklarına bağlı olarak düştüğünde faydalı olarak görülmüş olabilir. Bu nedenle, böyle bir zamanda satın almak, yatırımcılara piyasa büyük olasılıkla yükseleceği için karlarını artırma fırsatı verir.

Kripto piyasası, Rusya-Ukrayna savaşı da dahil olmak üzere çeşitli nedenlerden dolayı 2021’in başlarında bir düşüş kaydetti. O dönemde Bitcoin’in (BTC) fiyatı 60.000 dolardan 30.000 doların altına düşerek neredeyse %50 değer kaybetti. Ancak birkaç ay içinde BTC’nin fiyatı grafiklerde yükseldiği için piyasa hızla toparlandı.

Kasım 2021’de, kripto fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 64.000 doların üzerine çıktı. Bununla birlikte, kripto kışı takip ederek bir kez daha piyasanın düşmesine neden oldu. Ethereum (ETH) da, fiyatının 4.700 doların üzerinde bir ATH’ye ulaştığı bu dönemde fiyatında benzer bir eğilim gördü.

Yatırımcılar Satın Alım Yaptı Mı?

2021 döneminde, BTC’nin zincir üzerindeki metriklerine bakıldığında yatırımcıların düşüşü satın aldığı açıkça görülüyor. Santiment’in grafiğine göre, BTC’nin fiyatının düştüğü Kasım ayından sonra borsalardaki arzı azaldı.

Bu durum, BTC’nin borsalar dışındaki arzı artarken gerçekleşti. Bu durum artan birikimin bir işareti olarak görülebilir. Sadece BTC değil, ETH metrikleri de benzer bir hikayeye ev sahipliği yapıyor.

Ethereum’un borsalardaki arzı azalırken, aynı şekilde borsalar dışındaki arzda da bir artış görüldü. Grafik ayrıca, ETH’nin en üst adresler tarafından tutulan arzının da yükselişte olduğunu ve yatırımcıların token’a olan güvenini yansıttığını ortaya koydu. Bununla birlikte, ETH’nin ağ büyümesi bu dönemde azaldı ve bu da tokenı aktarmak için daha az yeni adres oluşturulduğunu gösteriyor.

Aksilikler dizisi 2021’de de sona ermedi. Ertesi yıl kötü başladı ve Terra LUNA’nın çöküşüyle daha da kötüleşti. Bu durum, etkileri bugüne kadar görülebilen tüm kriptoların fiyatlarını ciddi şekilde etkiledi.

Bununla birlikte, yatırımcıların önümüzdeki yıllarda piyasanın kaderinde bir değişiklik olacağından emin olmaları nedeniyle benzer bir “düşüşü satın al” eğiliminin o dönemde de görülmesi ilginçti.

Kripto Paralar Yükselecek Mi?

2023’ün açılış çeyreği piyasanın yükseliş ivmesi kazanmasıyla daha iyi geçse de, güzel günler kısa sürdü.

Şu anda BTC 28.000 dolar seviyesinin altına yerleşmiş görünüyor. Bu durum yatırımcılar için bir endişe yaratabilir. Ancak bu, BTC’nin fiyat hareketi bir kez daha yükselişe geçmeden önce yatırımcıların birikim yapmaları ya da daha doğrusu “düşüşü satın almaları” için iyi bir açılış olabilir.

Bitcoin’in önümüzdeki yıl Nisan ayında dördüncü yarılanmasını gerçekleştirmesi planlanıyor. Tarihe inanılacak olursa, Bitcoin’in fiyatı yarılanmasından sonra hızla yükselebilir.

Örneğin, 2020’deki Bitcoin yarılanması sırasında 8.500 dolar değerindeydi, ancak 27.000 doların üzerine çıkması birkaç ay sürdü. Benzer bir eğilim ilk Bitcoin yarılanması sırasında da görülmüştü. Bitcoin’in değeri Kasım 2012’deki ilk yarılanmasının ardından Kasım 2013’te önemli ölçüde artmıştı. Bu nedenle, bu durum yatırımcıların BTC biriktirmesi için uygun bir fırsat olabilir.

Yatırımcılar Hala Biriktirme Modunda Mı?

Borsalar dışındaki arz miktarındaki benzer bir artış da geçen ayki grafikte yer aldı ve yatırımcıların hala alım yaptığını gösterdi. Sadece bu da değil, BTC’nin Binance fonlama oranı da önemli ölçüde yüksekti.

Yüksek fonlama oranı, türev piyasasındaki talebin bir işareti olabilir. Bitcoin etrafındaki olumlu hava da yüksek olursa, bu durum yatırımcıların öncü kripto paraya olan güveninin bir işareti olarak yorumlanabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.