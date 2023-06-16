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DeFi piyasası dinamik ve son derece rekabetçi; yeni projeler sürekli olarak ilgi görmek ve yatırımcıların ilgisini çekmek için yarışır. DeFi ekosisteminin önde gelen iki oyuncusu olan Synthetix (SNX) ve dYdX (DYDX), ivmelerinde kayda değer bir düşüş yaşadı ve iddialara göre, beklentileri hakkında soru işaretleri yarattı. Ekibinin iddiaları açıklamasına göre bir DeFi tokenı olan DigiToads (TOADS), bir zamanların ünlü platformları zorluklarla ve değişen piyasa dinamikleriyle boğuşurken yükselen bir ön satış rallisiyle ortaya çıkıyor olabilir.

TOADS DeFi tokeninin ön satışı, Lilypad 8’de 0,042 USDT’lik mevcut fiyatla gerçekleşiyor. Projenin bir yatırım fırsatı olabileceği ve özellikleri ve güçlü büyüme potansiyeli ile TOADS’un ilgi çektiği iddia ediliyor.

DigiToads (TOADS) Ön Satış

TOADS DeFi token için ön satış süreci, her biri farklı bir ön satış aşamasını simgeleyen on aşamaya ayrıldı. Ön satış şu anda 8. aşamada olup, ilerlemesini ve yatırımcı ilgisini gösteriyor olabilir. İddialara göre bu, projenin kripto topluluğu içinde önemli bir ilgi ve destek kazandığını ve bu kadar gelişmiş bir ön satış aşamasına ulaşmasına izin verdiğini gösteriyor.

Ekibin açıklamasına göre TOADS DeFi token’ın devam eden ön satışı, 4,8 milyon doların üzerinde fon toplayarak kayda değer bir başarı elde etti. Bu etkileyici miktar, yatırımcıların DigiToads’a ve büyüme potansiyeline duyduğu güveni gösteriyor olabilir.

Token satışlarıyla ilgili olarak, TOADS tokenlerinin %90’ından fazlası ön satış sırasında satıldı. Bu yüksek satış oranı, iddialara göre tokena yönelik güçlü talebi daha da doğrulamakta ve yatırımcılar arasında olumlu bir hissiyat olduğunu göstermekte.

Ön satış sırasında katılımcılar TOADS tokenlarını satın almak için BTC, USDT ve ETH gibi coinleri kullanabilir. İddialara göre ön satış için büyüme potansiyeli, beklenen 5,5 kat yatırım getirisi veya katılımcılar için potansiyel % 450 getiri. Ön satış son aşamalarına doğru ilerledikçe, satın alma baskısının yoğunlaşması ve TOADS DeFi tokeninin büyüme beklentilerini potansiyel olarak daha da artırması bekleniyor olabilir.

Proje ile ilgili detaylı bilgilere websitesinden ulaşabilirsiniz.

Sentetik (SNX)

Büyük bir merkezi olmayan DeFi platformu olan Synthetic, bir süredir kripto alanında öncü konumdadır. SNX, sentetik varlıklara yönelik yenilikçi yaklaşımıyla tanınıyor ve kullanıcıların blok zinciri üzerinde çok çeşitli gerçek dünya varlıklarıyla ticaret ve yatırım yapmasına olanak tanıyor.

Sentetik varlıklar yaratma konusunda öncü olmasına rağmen SNX son zamanlarda ivme kaybı yaşadı. İddialara göre bu ivme düşüşünün ardındaki temel nedenlerden biri DeFi sektöründe artan rekabet. Benzer sentetik varlık alım satım çözümleri sunan daha fazla proje ortaya çıktıkça, Synthetix pazar hakimiyetini sürdürmekte zorluklarla karşılaştı.

DYdX (DYDX)

DYdX, kullanıcıların sürekli takaslar, vadeli işlem sözleşmeleri ve spot ticaret dahil olmak üzere çeşitli finansal ürünlerin ticaretini yapmalarını sağlayan merkezi olmayan bir borsadır (DEX). Ethereum blok zincirinde akıllı sözleşmeler kullanan DYDX, aracılara olan ihtiyacı ortadan kaldırarak kullanıcılara daha verimli ve şeffaf bir ticaret deneyimi sunar.

Son zamanlarda, iddialara göre, kademeli bir ivme kaybıyla karşı karşıya kalmıştır ve bunun nedeni DYDX’in ivmesini çevreleyen düzenleyici belirsizliklerdir. Dünya çapında hükümetler ve finans otoriteleri hızla gelişen DeFi alanını düzenlemek ve denetlemekle uğraşırken, net yönergelere ve çerçevelere duyulan ihtiyaç kullanıcılar ve yatırımcılar için belirsizlik yarattı.

Sonuç

Ekibin iddialı açıklamasına göre TOADS DeFi tokeninin ön satışı, SNX ve DYDX gibi tokenleri ivme ve yatırımcı ilgisi açısından gölgede bırakarak kayda değer bir büyüme ve başarı elde etti. TOADS DeFi, entegre oyun, NFT stake etme, ticaret yarışmaları ve topluluk ve hayır işlerine odaklanma gibi özellikleriyle, ön satış aşamalarında önemli yatırımlar çekti. Ekip yatırımcıların TOADS’un yükseliş potansiyelinden faydalanmak için iyi bir zaman olabileceğini iddia ediyor.

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Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.