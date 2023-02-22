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Synapse (SYN) Coin Nasıl Alınır?

20:00
22 Şubat 2023
İlayda Peker Yazar: İlayda Peker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Synapse Köprüsü, zincirler arası iletişim ağının üzerine inşa edilen kullanıcıya yönelik ilk üründür.

Synapse (SYN) Nedir?

Synapse Chain, zincirler arası kullanım durumları için egemen bir yürütme ortamı olarak hizmet etmek üzere tasarlanmış Ethereum tabanlı optimistik bir roll up olarak tanımlanıyor. Synapse Chain, Synapse’in zincirler arası mesajlaşma sisteminden yararlanarak geliştiricilere yerel olarak zincirler arası kullanım durumları oluşturmak için genelleştirilmiş bir akıllı sözleşme arayüzü sunacak. Synapse Chain üzerine inşa edilen uygulamalar, iş mantıklarını herhangi bir blok zincirinde yürütebilecek. Zincirler arası mesajlaşmayı kolaylaştırmak için egemen bir zincir oluşturmanın itici gücü, katkıda bulunan çekirdek ekibin zincirler arası uygulamalar geliştiren ekiplerle çalışırken edindiği bilgilerden kaynaklanmakta; yani mesajlaşma sisteminin üzerine inşa edilen kullanım senaryoları için özel olarak uygun bir programlama ortamı, zincirler arasında dağıtım ve durum yönetimini çok daha basit hale getirir ve zincirler arası iş mantığı tek bir yürütme ortamında barındırıldığında çok daha verimli olur. Bu, çeşitli blok zincirlerine dağıtılmış olsa bile kullanıcıların durumla atomik bir şekilde etkileşime girmesine olanak tanır.

Synapse Chain’in piyasaya sürülmesinin ardından, mümkün olan en iyi kullanıcı deneyimini teşvik etmek amacıyla sıralayıcıya ETH cinsinden gaz ödemesi yapılacak. Lansmandan kısa bir süre sonra Synapse DAO, Synapse Chain ile mesajlaşma sistemi arasındaki simbiyotik ilişkiyi güçlendirmek amacıyla Synapse Chain kullanımını SYN’e bağlamak için bir dizi mekanizma araştırabilir. Her ne kadar benzersiz bileşenler olsalar da, Synapse Chain ancak mesajlaşma sistemi SYN’in teşvik etmeye çalıştığı güvene dayalı güvenliği sağlayabilirse başarılı olabilir.

SYN Coin Nereden Alınır?

SYN Coin, işlem hacmi bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance üzerinden güvenle alınıp satılabilir. SYN  Coin; Binance platformunda SYN/BTC ve SYN/USDT paritelerinde işlem görüyor. SYN Coin, bu rehberin hazırlandığı sırada 1,6 dolardan alım satım işlemi görüyor.

SYN satın almak için öncelikle Binance borsasına üye olmak gerekmektedir. Üyeliğin tamamlanmasıyla Binance hesap cüzdanına kripto para veya fiat para birimi transfer edilmelidir. Transferin tamamlanmasının ardından yukarıda belirtilen üç pariteden de SYN Coin satın alabilirsiniz. SYN/USDT işlem çiftinden satın alma için öncelikle bu paritenin arayüzüne gidilmelidir. SYN/USDT arayüzünde limit sekmesinde belirtilen alana satın alınmak istenen miktar girilir. Miktarın belirtilmesinin ardından SYN Al emri ile satın alma işlemi gerçekleştirilir.

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