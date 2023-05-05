Okuma Süresi: 3 Dakika

Sui, dijital varlık sahipliğini hızlı, özel, güvenli ve herkes tarafından erişilebilir kılmak için aşağıdan yukarıya tasarlanmış, türünün ilk örneği olan bir Katman 1 blok zinciri ve akıllı sözleşme platformudur.

SUI Token Nedir?

Move programlama diline dayanan nesne merkezli modeli, paralel yürütme, saniyenin altında kesinlik ve zengin zincir içi varlıklar sağlar. Yatay olarak ölçeklenebilir işleme ve depolama ile Sui, düşük maliyetle rakipsiz hızda çok çeşitli uygulamaları destekler. Sui, blok zincirinde adım adım ilerleyen bir işlevdir ve içerik oluşturucuların ve geliştiricilerin şaşırtıcı, kullanıcı dostu deneyimler oluşturabileceği bir platformdur.

Yatay ölçeklendirme, birleştirilebilirlik, özel tekrar oynatma ve zincir üzerinde depolama gibi özellikler sayesinde Sui’nin mimarisi, birinci nesil blok zincirlerinde yaygın olan sorunlu noktaları çözmektedir.

Yatay Ölçeklendirme: Sui ağında, çeşitli nesneler, kaynaklar, hesaplar ve diğer bileşenler arasındaki ayrım eksikliği nedeniyle daha önceki bazı blok zincirlerinde meydana gelen darboğazın aksine, her işlem grubu paralel olarak işlemektedir.

Birleştirilebilirlik: Sui’de, diğer çoğu blok zincirinden farklı olarak, bir varlık (NFT gibi) doğrudan bir fonksiyon argümanına aktarılabilir. Sui’nin nesne merkezli yaklaşımı, daha ezoterik veri yapılarına ve varlıkları bu tür veri yapılarının içinde veya bir varlığın kendisinde saklama yeteneğine de izin verir.

Özel Tekrar Oynatma: Doğal olarak, bir blok zinciri her bir işlemin kayıt defterini sağlar. Sui’ye özgü bir örnek için, oyun üreticilerinin ilgisiz dApp’lerle etkileşime giren işlemleri takip etmesine gerek yoktur. Zincir üzerindeki verileri sorgulamak pahalı olabileceğinden, Sui’deki ürünler Merkle ağacından verileri çıkarmadan bu oyundaki nesnelerin gelişimini takip edebilecektir.

Zincir Üzerinde Depolama: Varlıklar doğrudan Sui blok zincirinde nesneler olarak saklandığından, hiçbir zaman Merkle ağacı indekslemesine tabi tutulmazlar. Varlıkları doğrudan zincir üzerinde depolamak, zincir üzerindeki varlıkları doğrudan güncellemek çok daha ucuz olduğundan, zincir üzerinde depolama sorununu ölçeklendirmek için IPFS gibi geleneksel araçlarla birlikte kullanılır.

Sui’ye ilk katkıda bulunan Mysten Labs, Meta’nın Novi Research’ünün (Diem blok zinciri ve Move programlama dilinden sorumlu ekip) eski yöneticileri/öncü mimarları tarafından kurulmuştur: Evan Cheng; Adeniyi Abiodun; Sam Blackshear; George Danezis; Kostas Chalkias.

Başlangıçta Tusk ve Narwhal, Sui tarafından kullanılan varsayılan mutabakat algoritmalarıydı, ancak Bullshark Ağustos 2022’de Tusk’ın yerini birincil seçenek olarak aldı. Bu hamle, gecikme sorunlarını azaltmak ve daha düşük işlem hızlarına sahip doğrulayıcıların projeye katkıda bulunabilmesini sağlamak için yapıldı. Ancak Tusk, kaynak güncellenerek kullanılmaya devam edilebilir.

SUI Coin Yorum

SUI coin son zamanlarda piyasada büyük ses getirdi. Özellikle sunduğu farklılıklar ile dikkatleri çeken SUI token’da güncel verilere bir göz atalım.

CoinMarketCap verilerine göre SUI Coin, 67. sırada kendisine yer buluyor. Bunun yanında yazının yayına hazırlandığı sırada1,2 dolardan işlem gören SUI Coin’in 24 saatlik işlem hacminin 612,299,992 USD olduğu görülüyor. Ayrıca SUI Coin, 3 Mayıs 2023’te 1,23 dolar ile dip seviyeyi görürken 3 Mayıs 2023’te de 4,5 dolar ile tüm zamanlar rekorunu kırdı.

Bunlara ek olarak SUI Coin maksimum arzının 10,000,000,000 SUI olacağı ifade ediliyor.

SUI Coin Nasıl Alınır?

SUI Coin, işlem hacmi bakımından dünyanın en büyük kripto para alım satım platformu Binance aracılığı ile hızlı ve güvenli bir şekilde satın alınabilir.

SUI Coin satın almak için öncelikle Binance’e üye olmak ve ardından itibari para göndermek gerekiyor. Türk Lirası ya da dolar gibi bir itibari para gönderiminin yapılmasının ardından SUI Coin’in işlem gördüğü Bitcoin (BTC) ve Tether (USDT) SUI işlem çiftinde alım işlemi gerçekleştirilebilir.

Bunlara ek olarak Binance’de sadece piyasa değerinden değil daha düşük değerden de satın alma emri vererek kullanıcılar istedikleri fiyattan satın alma işlemlerini gerçekleştirebilir. Bunun için Limit sekmesini kullanmanız ve almak istediğiniz miktar ile almak istediğiniz fiyatı girmeniz yeterli olacaktır.