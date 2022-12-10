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Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.

2022 yılı, kripto piyasaları açısından oldukça durgun geçen bir yıl oluyor. Küresel çapta yaşanan enflasyon krizi karşısında ulusal para birimleri, merkez bankaları tarafından sıkı bir şekilde koruma altına alınıyor. Kripto varlıkların ise daha önce olduğu gibi hızlı yükselişlerini gerçekleştirmeden önceki hazırlık aşamasını tamamlamak üzere olduğu görülüyor.

2022 yılında kripto piyasası her ne kadar durgun şekilde seyrine devam etse de, piyasaya sürülen bazı heyecan verici ön satış coin projeleri oldukça talep görüyor. Bu ön satış coinleri erken aşamada yatırım desteği alabilmek için uygun fiyattan yatırımcılara token sunar.

Kapsamlı araştırmalar sonucunda henüz yolun başında olan ve halen ön satış sürecinde olan dikkat çekici kripto varlıklar listelendi:

Dash 2 Trade (D2T) – Kaçırılmaması Gerektiği Düşünülen Kripto Ön Satışı IMPT.io (IMPT) – Çevreci Yapısı İle Dikkat Toplayan Popüler Kripto Ön Satışı Calvaria (RIA) – Gelecek Vaat Eden P2E Oyun Projesi Oryen Network (ORY) – Pasif Gelir Sağlayan Kripto Ön Satışı EstateX (ESX) – Emlak Yatırım İmkanı Sunan Ön Satış Coini MetaBlaze (MBLZ) – P2E Kripto Ön Satışı

Listede yer verilen kripto para birimlerinin ön satış sürecinde hangi sebeplerle ön plana çıktığını ve ilgi çekici özelliklerini daha yakından inccelenecek.

Dash 2 Trade (D2T) – Kaçırılmaması Gerektiği Düşünülen Kripto Ön Satışı

Dash 2 Trade platformu kripto alım satım işlemlerinde kullanılmak üzere geliştirdiği pratik alım satım araçlarıyla dikkat çekiyor. Bu araçlar ile yatırımcılar doğru alım satım stratejisini belirlemek için çeşitli seçeneklere sahip oluyor. Dash 2 Trade platformu D2T coin ön satış sürecinin 2. aşamasında bulunuyor ve 0.0513 dolar üzerinden satışa sunuluyor.

19 Ekim tarihinde D2T tokenlerinin ön satışı 0.0476 dolar değeriyle başladı ve satışın ilk aşaması başarılı bir şekilde 1 hafta içerisinde tamamlandı. D2T tokenleri ön satışın 9. aşamasında ise 0.062 dolar değeri üzerinden satışa sunulacak. Ön satışların toplamda 700 milyon token ile sınırlı olacağı da belirtiliyor.

Ekibin iddialarına göre platform tarafından kripto yatırımcılarının her zaman ihtiyaç duyacağı araçların kullanıcılara sunulması ve ön satışın ilk aşamasında elde edilen başarı sebebiyle, Dash 2 Trade listede ilk sırada yer alıyor. Yine iddialara göre ucuz fiyatı, ERC-20 standardını desteklemesi ve D2T tokenlerinin alım satım işlemlerinde vergi alınmaması, D2T tokenlerini yatırımcılar tarafından kaçırılmaması gereken bir fırsat olarak ön plana çıkarıyor.

IMPT.io (IMPT) – Çevreci Yapısı İle Dikkat Toplayan Popüler Kripto Ön Satışı

Karbon gazlarının doğadaki dengeyi bozduğu, bozulan denge ile birlikte yerküredeki basınç ve sıcaklıkların değiştiği, değişim sonucunda küresel ısınmanın meydana geldiği ve doğadaki birçok canlının bu durumdan olumsuz yönde etkilendiği biliniyor. 3 Ekim tarihinde piyasaya sürülen IMPT, çevreci yapısı ile bu probleme parmak basıyor.

IMPT projesi kurum, kuruluş veya bireylerin kazançlarını IMPT tokenleri olarak almasını ve bu ödeme işlemi aracılığı ile kullanıcılara karbon yayılımını azaltmak için katkıda bulunma imkanını sunuyor. Çevreci tutumu ile oldukça ilgi toplayan proje, ön satış coinleri listesinin içerisinde ikinci sırada bulunuyor. ERC-20 standardına sahip olan IMPT tokenleri, satışa sunulduğu ilk haftada 3 milyon 240 bin dolar seviyesine ulaştı.

IMPT coin ön satış sürecinin 3 farklı aşamada gerçekleştirilmesi planlanıyor. İlk aşamada 0,018 dolar üzerinden satışa sunulan tokenler kısa bir süre içerisinde tükendi. IMPT tokenleri ikinci aşamada 0,023 dolar üzerinden satışa sunuluyor ve tokenlerin son aşamada 0,0280 dolar üzerinden satışa sunulacağı duyuruldu. Ekibinin iddialarına göre IMPT’nin çevreci yapısı, ön satışın daha henüz başında gösterdiği başarı ve projenin Microsoft gibi ünlü kuruluşlarla yaptığı anlaşmalar doğrultusunda, bir fırsat olabileceği ifade ediliyor.

Calvaria (RIA) – Gelecek Vaat Eden P2E Oyun Projesi

Calvaria strateji tabanlı ve oyna-kazan yapıda olan bir kart oyunudur. Oyun içerisinde kartlar belirli özelliklere sahip olan 3 boyutlu fantastik karakterlerdir ve oyuncular kendi destelerini oluşturarak birbirleri ile mücadele eder. Aylık olarak düzenlenen ödüllü turnuvalara katılım sağlanabilir. Oyun kartlarının hepsi birer NFT eseridir ve oyunculara oyun içerisinde RIA tokenlerini kazanma şansı sunulur.

2022 yılının en iyi P2E oyunu olarak ortaya çıkan Calvaria, coin ön satış sürecine 14 Ekim’de başladı. Toplamda 30 milyon RIA tokeninin ön satış sürecinde satılması planlanıyor. Şu anda RIA tokenleri 1 USDT=40,00 RIA olarak ön satışta ve yatırımcılara RIA tokenlerini stake etme imkanı veriliyor.

Böylece kullanıcılar eğlenceli bir strateji oyunu içerisinde kripto kazanırken, pasif gelir etme imkanına da sahip oluyor. Ön satış coinleri arasında oldukça iddialı bir konumda olduğu iddia edilen Calvaria, oyuncularına ödül kazanmak için çeşitli fırsatlar sunuyor. Tüm özellikleri göz önünde bulundurulduğunda ekibin iddialarına göre projenin değerlendirilmesi gereken avantajlı bir seçenek olduğu anlaşılıyor.

Oryen Network (ORY) – Pasif Gelir Sağlayan Kripto Ön Satışı

Oryen projesi içerisinde kullanıcılara pasif gelir kazanmak için ORY tokenleri üzerinden stake etme imkanı sunuluyor. APY (Yıllık Yüzde Getirisi) için yatırımcılar ORY tokenlerini kullanıyor. Platformun teknik dökümanında yatırımcıların günlük yüzde 0,177 sabit faiz oranı veya yıllık yüzde 90 bileşik faiz ile varlıklarını değerlendirebileceği bildiriliyor. Verilen hizmet merkeziyetsiz yapı üzerinde güvenli bir şekilde sağlanıyor.

Oryen Network coin ön satış sürecinin ilk aşamasında 0,05 dolar üzerinden satışa sunuldu. Yetkililer coin ön satış sürecinin ikinci aşamasının, 4 farklı basamakta tamamlanacağı bilgisini veriyor. Şu an ikinci aşamanın ilk basamağında ORY tokenleri 0,1 dolar üzerinden satılıyor. İkinci basamakta ORY tokenlerinin 0,11 dolar, üçüncü basamakta 0,12 dolar, dördüncü basamakta ise 0,125 dolar üzerinden satılacağının bilgisi veriliyor.

Ön satışın üçüncü aşaması hakkındaki detayların, ikinci aşamanın tamamlanmasının ardından duyurulacağı ifade ediliyor. Ekibin iddialarına göre daha henüz ön satış sürecinde olan ORY tokenlerinin güvenli bir şekilde pasif gelir etmek isteyen kullanıcılar için iyi bir seçenek olabileceği düşünülüyor. Bu yeni kripto para birimine kripto para biriminin resmi internet sitesi üzerinden erişebilirsiniz.

EstateX (ESX) – Emlak Yatırım İmkanı Sunan Ön Satış Coini

Emlak yatırımı yapmak isteyen her yatırımcıya özel fırsatlar sunan EstateX platformu, kullanıcılara gayrimenkul yatırımı yapma, ödüller kazanma ve pasif gelir elde etme imkanı sunuyor. Platform gayrimenkul yatırımını, farklı yatırım bütçesine sahip olan kullanıcılar için daha kolay ve güvenilir hale getirdiğini ifade ediyor.

Proje kapsamında platforma katılmak isteyen kişilere minimum 100 dolar tutarında yatırım yapılmasının gerektiği duyuruluyor. Yapılan duyurularla birlikte EstateX’in sosyal platformlarda popüler bir hale geldiği görülüyor. Platformun yerel kripto para birimi olan ESX tokenlerinin ön satış süreci kısa bir süre önce başladı ve ESX token sahiplerinin, proje kapsamında verilecek kararlarda söz hakkı sahibi olacağı ifade ediliyor.

EstateX platformu, “Okulların eğitim sistemi bize çalışan olmayı öğretti, EstateX ile sahip olmayı öğrenin” gibi iddialı bir sloganla dünyayı değiştirecek bir projeyi geliştirdiklerini belirtiyor. Kullanıcılara pasif gelir etme imkanı ile kazançlı yatırım araçlarının sunulduğu ifade ediliyor. Ekibin iddialarına göre projenin iddialı tutumu, yatırımcıların ilgisini çekmeyi başardı ve ileriki süreçte atılacak adımların daha çok ilgi toplayacağı tahmin ediliyor.

MetaBlaze (MBLZ) – P2E Kripto Ön Satışı

MetaBlaze platformu, Metaverse için tasarlanmış blok zinciri tabanlı bir oyun şirketi. Şirketin P2E konsepti üzerinde 3 boyutlu grafiklere sahip birçok farklı oyun çıkarma projesi bulunuyor. MetaBlaze kendi NFT eserlerini oluşturuyor ve oluşturduğu eserleri kendi oyunları içerisinde kullanacağını bildiriyor.

Platformun Twitter sayfasında şu an için 29 bin, Instagram sayfasında ise 23 bin takipçi bulunuyor. Bu durumda projenin ilgi gördüğü açıkça anlaşılıyor. Ekosistemin yerel kripto para birimi olarak MBLZ tokenleri görev alıyor. MBLZ tokenlerinin deflasyonist bir yapıda olduğu, token arzının yüzde 48’nin yakılacağı ve kullanıcılara pasif gelir etme imkanının sunulduğu ifade ediliyor.

Şu an için MBLZ coin ön satış sürecinin ikinci aşamasında 0,00015069 dolar değeri üzerinden satılıyor. P2E oyunlarına ilginin oldukça arttığı 2022 yılında ekibin iddialarına göre, MetaBlaze platformu dikkat çekici bir proje ile kendisini ön plana çıkarıyor. MBLZ tokenlerinin oyun oynayarak para kazanmak ve aynı zamanda pasif gelir etmek isteyen yatırımcılar için ön satış coinleri arasında iyi bir seçenek olarak lanse ediliyor.

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.